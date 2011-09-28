В чём причина судорог

Последнее время часто мучают судороги. О чём это может говорить и как от них избавиться? Екатерина, г. Саратов

Отвечает врач-терапевт Ирина Семенова:

- Часто причиной судорог могут быть инфекционные заболевания, проблемы с сердцем, гипоксия головного мозга, варикозное расширение вен, авитаминозы и стрессы. Если вас регулярно мучает так называемый судорожный синдром, обратитесь за помощью к терапевту. Врач определит причину недомогания и назначит грамотное лечение или направит вас к более узкому специалисту (флебологу, неврологу, кардиологу и т.д.).

Чтобы быстро снять боль при судороге, попробуйте следующее: выпрямите ногу и резко потяните носок ступни на себя. При резкой судороге постарайтесь максимально расслабить мышцу, в которой появилась боль. Помогают растирания больного места руками: сначала лёгкими, а затем интенсивными движениями. После того как боль утихнет, следует походить.

При судорогах также помогают тёплые компрессы, восстанавливающие кровоток: к месту судороги приложите на 5 мин. смоченное в горячей воде махровое полотенце. Больше двигайтесь, ежедневно гуляйте по 20–30 мин. на свежем воздухе, регулярно проветривайте помещение и два раза в год принимайте витаминные комплексы.