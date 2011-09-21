Террористы уже внутри нас!

Захватывающие битвы за власть как-то приглушили у нас в стране интерес к новым научным открытиям. Даже к тем, от которых зависят здоровье человека и его долголетие. Клонированная овечка Долли, правда, когда-то слегка взволновала общественность, но ненадолго. А вот другое, необычайно важное открытие, уже перевернувшее на Западе все взгляды на лечение болезней, и вовсе в России осталось практически незамеченным общественностью. А зря! Ведь по значимости оно не уступает бесспорно историческому открытию Луи Пастера, который доказал, что многие болезни мы получаем от микробов.

Разглядывая в микроскоп все время суетящихся микробов, люди, словно испуганные мыши, сочли тогда, что уж страшнее этой «кошки» зверя нет. Но оказалось: есть! Открытые не так давно свирепые «зверюшки» по размерам столь малы, что их уже не разглядишь в обычный микроскоп. Они в тысячи раз миниатюрнее микробов. А злее и коварнее в сотни раз! Хотя и носят имя с демократичным оттенком – «свободные радикалы».

Злых микробов, как известно, мы победили. Теперь в любой аптеке можно купить лекарства от болезней, которые прежде почти всегда вели к печальному концу. А вот новоявленные агрессоры продолжают бушевать в нашем организме, вызывая рак, заболевания сердца, сосудов, суставов... На Западе их, правда, теперь успешно побеждают, снижая смертность нередко вдвое. У нас же пока все сводится к благим призывам медиков да к остающимся на бумаге постановлениям Минздрава.

Между тем отечественные средства против разбушевавшихся свободных радикалов уже есть и продаются в аптеках. Например, российский препарат – ­«­Селен-Актив» – академика РАМН А.Ф. Цыба пользуется среди просвещенных пациентов большим спросом.

Роман ГРИГОРЬЕВ, научный обозреватель

Все беды от радикалов

По радио слышала, что многие наши болезни случаются из-за взрывов каких-то свободных радикалов. Что это за взрывы и почему мы о них ничего не знаем?

Анна Дмитриева, пенсионерка,

г. Москва

Речь, конечно, идет не о взрывах, которые устраивают на улицах террористы. И «свободные радикалы» вовсе не озверевшие фанатики. Дело обстоит гораздо хуже: враг уже внутри нас, а взрывы ежесекундно происходят в клетках нашего организма. Кто же они, «свободные радикалы»? Эти мельчайшие частицы – своего рода внутренний «спецназ»: спасатели и убийцы в одном лице. Странно, но факт!

Иммунная система использует свободные радикалы во благо, для уничтожения вирусов и инфекций. Однако когда таких радикалов в клетках уже переизбыток, они выходят из-под контроля. Становятся «молекулами-убийцами», неистово громят и рушат все, что повстречают в организме на своем пути. Тогда и происходит катастрофа – «свободнорадикальный взрыв»! Отсюда и преждевременное старение, и самые грозные заболевания: онкологические, сердца и сосудов...

Число «убийц-молекул» из-за стрессов, неправильного питания и обилия в быту химикатов давно уже перевалило за опасную черту. Врачи поняли это с некоторым опозданием. Но сразу же занялись поиском средств против взбесившихся буянов. Так началась подлинная революция в медицине. Ведь появившиеся в результате этого новые препараты – антиоксиданты – способны ставить под контроль ведущие к болезням процессы.

Лучшим и, пожалуй, самым мощным из антиоксидантов оказался природный селеновый фермент глютатионпероксидаза. Он защищает нас от наиболее агрессивных и коварных «свободных радикалов», с которыми ни витамины, ни другие ферменты справиться не могут.

Однако вырабатывается в организме этот фермент-защитник только, когда мы получаем с пищей и водой достаточно селена. Вот тут и кроется коварная ловушка. Смотрите, по данным Института питания РАМН, хроническую нехватку селена испытывают 80% (!) россиян. Ну не богаты наши земли этим элементом Периодической системы Менделеева. А значит, из-за дефицита селена все мы находимся в зоне повышенного риска заболеть.

Но выход есть. Восполнить опасный дефицит сегодня можно с помощью селеновых биологически активных добавок к пище. В частности, начав регулярно принимать отечественный препарат «Селен-Актив».

Вам нужен пропуск в долголетие? Американский медицинский тест Сенсация в медицине! С помощью препаратов селена, как выяснилось, можно уберечься от многих болезней. На Западе это уже известно всем. А вы знаете, нужен ли вам селен? Ответьте на приведенные ниже вопросы популярного американского теста. За каждый положительный ответ прибавьте себе соответствующее число баллов: Были ли у вас в роду случаи сердечно- сосудистых заболеваний? – 3

Были ли в роду случаи онкологических заболеваний? – 3

Вы страдаете избыточной массой тела? – 2

У вас повышенная восприимчивость к инфекциям? – 1

Часто ли вы испытываете немотивированное состояние переутомления или крайней усталости? – 2

Вы живете или работаете в центре города, недалеко от большой автотрассы или крупного завода? – 1

Часто подвергаетесь стрессам? – 1

Ваша работа связана с воздействием радиации, тяжелых металлов, химикатов? – 2

Вы курите? – 2

Беден ли ваш рацион овощами и фруктами? – 1 Если вы набрали 6 и более баллов, знайте,вам уже необходимо в целях профилактики принимать препараты селена.

Щедрые скупердяи

Сам видел, что в Америке повально все пьют селен, чтобы защититься от болезней сердца. Что это, мода или действительно так можно сохранить здоровье?

Илья Колесников, программист,

г. С.-Петербург

Сегодня США держат, пожалуй, первое место по борьбе с заболеваниями сердца и сосудов. Кардиооперации успешно проводятся в сотнях американских клиник. За год их делается там почти полмиллиона!

Но вот незадача. Они очень дороги и потому изрядно подкосили положение медицинских страховых компаний. Желая спастись от непомерных расходов, страховщики стали выделять средства на фундаментальный поиск причин возникновения кардиоболезней. Чтобы в дальнейшем создавать действенные средства профилактики для защиты от таких болезней, а не тратить огромные деньги для устранения их последствий.

Исследования показали, что главная причина кардиокатастроф кроется в свободных радикалах, которые образуются внутри клеток и атакуют их стенки. Клетки гибнут, и лавины «молекул-террористов» устремляются из них наружу, в первую очередь в кровь.

А дальше эти стихийные лавины повреждают кровеносные сосуды, и на возникшие дефектные места довольно быстро оседают холестериновые бляшки. Они сужают просвет сосудов и замедляют кровоток, вначале вызывая атеросклероз, а затем и другие очень серьезные кардиозаболевания: инфаркты и инсульты.

Чтобы найти управу на агрессоров, американские ученые стали скрупулезно обследовать людей с заведомо здоровыми сосудами и сердцем. Выяснилось: в крови у этих благополучных по здоровью людей есть важная особенность. У них высок уровень антиоксидантов. Прежде всего селенового фермента, который лучше других способен защитить организм человека от самых агрессивных и опасных радикалов. Так подтвердилась мысль, что именно селен препятствует развитию многих кардиологических болезней. Чем меньше его в организме, тем тяжелее атеросклероз, тем больше вероятность смерти от ишемии и инфаркта.

Вот так благодаря «скупердяйству» американских страховых компаний у нас теперь есть шанс предотвращать кардиозаболевания. Как? С помощью селеновых биологически активных добавок к пище! На Западе без них уже не мыслят жизнь. В Финляндии, где селен добавляют в пищу повсеместно, количество сердечно-сосудистых патологий уменьшилось в 2,5 раза, число онкозаболеваний сократилось в 1,8 раза, болезней эндокринной системы – на 77%, а общей уровень заболеваемости снизился на 47%!

Остается добавить, что в России для этого ученые создали препарат «Селен-Актив». По эффективности он не уступает западным препаратам, а по некоторым показателям даже превосходит их.

Сети для рака

Говорят, в Обнинске разработали лекарство от рака. Неужели это правда?

Ирина Борисова, актриса,

г. Новосибирск

Нет, не правда. Но дыма без огня не бывает. Ученые Медицинского радиологического научного центра в Обнинске под руководством академика РАМН А.Ф. Цыба разработали уникальный препарат «Селен-Актив». Сам по себе он рак не лечит. Но это очень хорошее средство для предупреждения онкологических заболеваний.

«Селен-Актив» необходим и когда уже есть опухоль, и надо, чтобы она не переросла в злокачественную. Он незаменим для поддержания человека после изнурительного курса химио- и радиационной терапии, активно помогает лекарствам снизить вероятность развития метастазов.

В чем же суть механизма благотворного воздействия «Селен-Актива»? Известно, раковая опухоль возникает из-за деления клеток с поврежденными носителями генной информации — ДНК. А кто же их повреждает? Это делают «молекулы-террористы» – особо агрессивные «свободные радикалы». Лучшее средство против них: природный селеновый фермент глютатионпероксидаза.

Недаром настоящей сенсацией стали результаты обширнейшего исследования, проведенного в США в Национальном институте онкологии. Среди людей, принимавших в день 200 микрограммов селена, смертность от наиболее распространенных онкологических заболеваний – рака легких, простаты, толстой и прямой кишки – снизилась на 49%! Вот, собственно, для чего нужен «Селен-Актив».

Ответы на вопросы подготовили

специалисты Медицинского

радиологического научного центра РАМН,

Института питания РАМН и завода

экопитания «ДИОД

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