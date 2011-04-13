Кинза, мята, эстрагон выгонят болезни вон

В позапрошлом номере мы рассказали о том, как ценны для нашего организма укроп, петрушка и сельдерей. Сегодня по просьбам читателей продолжаем тему о пользе «зеленых овощей». Так называют «вершки» всех съедобных растений. Особенно благотворно они действуют в апреле–июне. В это время зелень более всего насыщена необходимыми для нас веществами.

Эстрагон (тархун)

Это витаминное лекарственное растение. Оно содержит много витамина С и каротина. Используется как противоглистный, мочегонный препарат. Улучшает сон, применяется для лечения водянки и укрепления стенок сосудов. Наши предки с его помощью очищали кровь, избавлялись от цинги. Тибетская медицина с его помощью лечит заболевания легких (пневмония, туберкулез, бронхит).

Эстрагон – антисептическое и противовоспалительное средство. Усиливает образование желудочного сока и повышает аппетит. Действует как успокаивающее. Благотворно влияет на налаживание менструального цикла и работу желудка.

Кинза (кориандр)

В этом растении много витаминов А, В 1 , В 2 , С, Р. Помимо аскорбиновой кислоты листья содержат большое количество каротина. Употребление кинзы улучшает пищеварение. Она используется как мочегонное и желчегонное, а также отхаркивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее и кровеочистительное средство. Кроме того, кинза обладает сахароснижающим, сосудорасширяющим, обезболивающим, противогеморройным и успокаивающим свойствами.

Отвар и настой кориандра рекомендуется при расстройстве и язве желудка, 12-перстной кишки и, кроме того, – как глистогонное и при неприятном запахе изо рта.

Кинза не рекомендуется страдающим гиперацидным гастритом, ишемией сердца, а также тем, кто болен тромбофлебитом, тромбозом, гипертонией, гипотонией и перенес инфаркт. Противопоказана она людям с повышенной свертываемостью крови.

Вообще злоупотреблять ею нельзя никому. В иных случаях могут наблюдаться нарушение месячных и сна, ослабление памяти и потенции. За один раз медики советуют есть не более 35 листочков или 4 г семян.

Народный рецепт Отвар плодов (семян) кориандра. Взять 1 ч. л. семян на стакан воды. Кипятить 1 минуту. Затем полчаса настоять. Процедив перед употреблением, принимать трижды в день до еды по 0,25 стакана. Настой листьев кориандра. В стакане кипятка настаивается полчаса 1 ст. л. листьев. Процедить. Принимать по 0,5 стакана перед едой 3 раза в день. Спиртовая настойка. Надо настоять семена на водке в пропорции 1:10. Принимать 3 раза в день по 1 ч. л. Можно использовать и сухое красное вино. В этом случае берутся 100 г семян на литр. Настаивается неделю. Далее следует процедить и принимать дважды в день по 100 мл. Эта настойка полезна при нервных расстройствах, депрессии.

Мята

Перечная мята содержит эфирное масло, основным компонентом которого является ментол. Именно он делает ее бактерицидным растением. А благодаря танинам мята способна защищать от раздражения кишечник.

Вообще спектр ее полезных свойств велик. Она расширяет сосуды, утоляет боль, избавляет от изжоги, тошноты, улучшает пищеварение. Ее отвар помогает устранить воспалительные процессы в бронхах. Мятная ванна – прекрасное успокаивающее средство.

Мята способствует выведению камней из желчного пузыря и очищению печени, применяется при метеоризме и астме. А также используется как потогонное, тонизирующее сердечное и желчегонное средство, снимает боли в желудке и резь при поносе. Ее отваром можно дезинфицировать полость рта. Она эффективна при ангине, фарингите и бронхите. В частности, при простуде рекомендуется залить стаканом кипятка столовую ложку измельченных листьев мяты. Затем выдержать в течение 15 минут – и лечебный напиток готов.

Смесь мяты, ромашки (по одной части) и валерианы (полчасти) способствует профилактике приступов гипертонии. Этот настой необходимо пить ежедневно по трети стакана – на протяжении месяца.

А вот рецепты некоторых других настоев.

Если болит голова. Для приготовления целебной настойки понадобятся резаные листья мяты и 70%-ный спирт. Пропорция следующая: на 20 частей спирта одна часть резаного листа. Ежедневно принимать по 15 капель – после того как смесь настоится в течение недели. (Чтобы снять головную боль, можно также приложить ко лбу свежие листья мяты и перевязать голову.)

Облегчение неприятных симптомов климакса: вскипятить в половине литра воды 3 ч. л. измельченных листьев мяты.

При тошноте и болях в области живота. Залейте стаканом кипятка 1 ст. л. мяты. После того как настоится в течение получаса (при этом емкость желательно укутать), принимайте через каждые три часа по одной столовой ложке. Если у вас рвота – увеличьте дозу до половины стакана.

От некоторых видов грибка поможет избавиться наложенная на пораженное место кашица из свежих листьев мяты. Тем, кто страдает микозом между пальцами на ногах, народная медицина рекомендует смешать измельченные листья мяты с солью. Затем на час положить между пальцами. И так – до полного исчезновения грибка.

При сахарном диабете для улучшения работы поджелудочной железы (и как желчегонное). Смешайте с 3 ч. л. листьев мяты 1 ч. л. измельченного корня одуванчика. Вскипятите в течение 10 минут в стакане воды. Пусть настоится полчаса под крышкой. После процеживания пейте трижды в день до еды по четверти стакана.

В одном из очередных номеров мы расскажем о пользе и других «зеленых овощей».