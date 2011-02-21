«Умные витамины» помогут мозгу

В последнее время стали появляться проблемы с памятью и вниманием. Зачастую сложно на чем-то сконцентрироваться. И это меня начинает пугать. Посоветуйте – как улучшить работу мозга?

Ирина, Владивосток

Отвечает врач Ольга Гаевская:

- За работу мозга отвечают витамины группы В. Их несколько видов, но они тесно, в комплексе, взаимодействуют друг с другом. Способность к обучению, внимание, память, интеллект, полноценная деятельность психики – «зона влияния» весьма обширна. При недостатке этих витаминов человек зачастую становится раздражительным, испытывает беспокойство. Его одолевает хроническая усталость, недалеко и до депрессии. Появляются даже болезненные ощущения. Дает серьезные сбои центральная нервная система, тормозит умственная реакция, ухудшается координация. Человек быстро утомляется, у него нарушается сон.

Известны следующие витамины группы В.

В1 (тиамин). Сильный антиоксидант. Получил название «витамин бодрости». Нормализует деятельность центральной и периферической нервной систем. Влияет на умственные способности, подпитывает мозг глюкозой. Его много в горохе и оболочке злаковых культур.

В2 (рибофлавин). Содержится в молоке, мясе птицы, субпродуктах. Способствует синтезу белка, гормонов щитовидной железы. Это облегчает доступ вырабатываемой организмом энергии к клеткам мозга, улучшает память. При нехватке данного витамина тормозятся умственные реакции, болит голова, появляется сонливость.

В3 (ниацин). Содействует биосинтезу гормонов. Обеспечивает хорошее настроение и душевное равновесие. Его нехватка делает человека раздражительным и подавленным; вызывает чувство слабости, проблемы с памятью, хроническую усталость. Человек не может толком ни на чем сосредоточиться. Этот витамин есть в орехах, дрожжах, яичном желтке, зеленых овощах.

В5 (пантотеновая кислота). Помогает концентрировать внимание при нагрузке и спасаться от стресса. Благодаря пантотеновой кислоте органы чувств доводят до мозга свои сигналы. Содержится в капусте, гречневой крупе, молоке, яйцах, печени.

В6 (пиридоксин). Нормализует работу центральной нервной системы. С его помощью мозг усваивает аминокислоты. Он отвечает за синтез серотонина, без которого невозможна нормальная деятельность мозга. Этим витамином богаты бананы, картофель, капуста, зерновые культуры.

В9 (фолиевая кислота). Без него начинается упадок сил. Скорость мышления, сохранение с возрастом (и восстановление) памяти, устойчивость запоминания связаны с фолиевой кислотой. В9 можно найти в сыре, грибах, тыкве…

В12 (цианокобаламин). Содержится в печени и почках животных, сельди, морской капусте, молоке. Предохраняет от старческого слабоумия, галлюцинаций, раздражительности, склероза.

Витамины группы В относятся к водорастворимым. Их невозможно накопить с «запасом». Поэтому лучший вариант – принимать по мере необходимости с готовыми витаминными комплексами, которые есть в любой аптеке.