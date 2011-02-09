Не тягайте тяжести

Скоро я выйду замуж. Мне хочется иметь здоровых детей. А мы каждый год на даче сажаем 30 соток картошки, по 300 корней капусты и помидоров. Вот скоро опять начинается дачный сезон. Расскажите, пожалуйста, как физический труд может отразиться на женском здоровье? Может ли он привести к бесплодию? Н.К., Пенза

Отвечает врач Ольга Гаевская:

Поднятие тяжестей свыше 15 кг в принципе вредно для женского организма и ведет к нарушению менструальной функции, заболеваниям матки и неспособности к нормальному деторождению. Непомерные тяжести могут стать причиной перегиба матки. Ее опущение также может произойти у девочек в период гормональных перестроек при ношении и поднятии тяжестей. Например, тяжелая атлетика самым пагубным образом сказывается на здоровье спортсменок, приводя к различным заболеваниям и бесплодию.

Однако дозированные нагрузки, физические упражнения укрепляют тонус мышц малого таза. Это окажет неоценимую помощь во время родов.