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«Скользское» время

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН ]

«Скользское» время

Травмы при падении могут случиться с человеком в любое время года. Их количество резко возрастает зимой, особенно в гололед. Но вот как определить – получена ли травма? Или вы отделались обычным ушибом? Это важно знать хотя бы для того, чтобы грамотно оказать при несчастном случае первую медицинскую помощь.

Ушиб – закрытое механическое повреждение мягких тканей или органов без видимого нарушения их анатомической целости. Он возникает при падении или ударе о твердый предмет. Основной признак ушиба – боль. Вскоре после удара образуется отек, который может быть ограниченным или разлитым – в зависимости от свойств ткани и степени ее повреждения.

В чем заключается первая помощь? На место ушиба надо наложить давящую повязку. А сверху – лед или грелку с холодной водой. Холод позволит предотвратить образование гематомы – скопления крови в окружающих тканях в результате разрыва подкожных сосудов. Чтобы уменьшить отек, травмированную конечность следует приподнять.

Признаки перелома следующие: сильная боль в месте травмы, усиливающаяся при попытке подвигать рукой или ногой, а также неестественная форма конечности. Например, ее укорочение или изменение оси. Переломы бывают закрытые – без нарушения кожных покровов и открытые – с их разрывом, то есть наличием раны.

Какова последовательность действий при оказании первой помощи?

При открытых переломах во избежание инфекции надо сначала смазать края раны йодом и наложить стерильную повязку. Вправлять торчащие костные отломки ни в коем случае нельзя, чтобы опять же не занести в глубь тканей инфекцию. Дальнейшие действия при закрытых и открытых переломах одинаковые. Они направлены на то, чтобы ослабить боль и предотвратить смещение костных отломков.

С этой целью необходимо обездвижить конечность: при помощи стандартной шины либо подручного средства. Например, дощечки, узкого куска фанеры, жесткой проволоки. Шина должна быть такой длины, чтобы она захватывала два смежных с поврежденной частью тела сустава. А при подозрении на перелом плеча или бедра следует обездвижить три сустава. Фиксируется конечность к шине бинтом, платком, ремнем или другими подручными средствами. А затем пострадавшего надо доставить в травмпункт или больницу.

Самые тяжелые и опасные травмы – черепно-мозговые. К ним относятся сотрясение мозга и переломы костей свода или основания черепа. О сотрясении мозга свидетельствует один из следующих признаков: потеря сознания даже на несколько секунд и рвота. В первую очередь следует вызвать «скорую помощь». А до ее приезда к месту ушиба приложить лед. Пострадавший должен находиться в положении лежа.

Переломы свода черепа бывают в виде вдавлений, трещин и их сочетаний с одновременным нарушением целостности одной или нескольких костей. Внешне отмечается незначительная отечность или рана. Пострадавший жалуется на болезненность в месте удара и головную боль. У него отмечаются замедление пульса, а иногда – потеря речи, нарушение дыхания и паралич конечностей.

Перелом основания черепа сопровождается весьма тяжелым и опасным повреждением головного мозга, при котором его полость становится открытой для инфекции. В результате травмы из ушей или носа пострадавшего выделяются кровь и светлая мозговая жидкость, а также появляются расстройство слуха и перекос лица в одну сторону.

Первая помощь при всех переломах черепа направлена на защиту от инфекции. С этой целью на рану накладывается асептическая сухая повязка, а голову фиксируют уложенным вокруг нее валиком из одеяла или одежды. Пострадавший обязательно должен быть в положении лежа. Если он в бессознательном состоянии, его укладывают на бок во избежание попадания крови и рвотных масс в дыхательные пути. Транспортировка осуществляется крайне бережно, на носилках с опущенным подголовником.

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