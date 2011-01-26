Прочтя эту небольшую книгу, вы узнаете, как, несмотря на возраст, высокое или «скачущее» давление, приступы стенокардии и аритмии, боли в спине и суставах, килограммы принятых таблеток, можно стать почти здоровым человеком, не нуждающимся в лекарствах и услугах врачей. Не верится? Прочтете книгу – поверите.

Узнаете много нового и неожиданного, например, почему таблетки от давления не продлевают, а укорачивают жизнь или почему настойка валерианы и корвалол часто эффективнее самых дорогих лекарств.

Более миллиона человек, годами безуспешно лечившихся у терапевтов и кардиологов, ныне забыли о гипертонических кризах, приступах астмы, стенокардии и аритмии, о бессоннице, мигрени, одышке, диабете 2-го типа… прекратили принимать фармпрепараты, быстро преодолели последствия инсультов и инфарктов, реально улучшили свое здоровье.

Секрет этого «чуда» прост: больные люди устранили причину своих болезней.

Мало кто знает, что медицине неизвестны причины возникновения (этиология) большинства хронических болезней. Медицина не в силах по-настоящему помочь больным людям, поскольку, не зная истинной причины болезней, не может их вылечить. Лечение сводится лишь к подавлению симптомов – купированию сердечной боли или боли в суставах, временному снижению давления и уровня сахара, снятию приступов мигрени и астмы. Многие препараты имеют опасные побочные эффекты: при регулярном приеме обескровливают мозг (порождают дефицит кислорода и глюкозы) – провоцируют ускоренное отмирание его клеток. При минимальной передозировке некоторые препараты сами вызывают (!!!) инсульты и инфаркты миокарда (энап, престариум, диротон...).

«Умеренная гипотония не приводит к нарушению мозгового кровообращения. Если же гипотония медикаментозная, то есть в результате снижения АД препаратами, то это состояние опасно. Если стараться у всех больных в одинаковой степени снижать давление и доводить его до формальных нормальных цифр – 120/80, то у части пациентов подобное снижение вызывает инсульт мозга, как следствие чрезмерной терапии. Нет ничего более страшного, чем болезнь, созданная руками врача». З.А. Суслина – директор НИИ неврологии РАМН. (Журнал «Предупреждение» № 4, 2002 г.)

Ничего, кроме жизни на таблетках, врачи предложить людям не могут. Они знают, что от «осложнений» не уберегут ни лекарства, ни лечение даже в «кремлевской больнице». Но о своем бессилии говорят только в своем узком кругу: «Несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, даже уменьшается». (Из выступления академика Е.И.Чазова на Российском конгрессе кардиологов.) Что это, если не признание тупика кардиологии?

Последние 12 лет в Самаре под научным руководством известного ученого-физиолога, академика Российской академии медицинских наук, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники за 2007 г., профессора Н.А. Агаджаняна работает группа физиологов и инженеров, которой удалось:

доказать, что первичной причиной и основой большинства хронических болезней является неощущаемое нами постоянное перевозбуждение нервной системы, возникающее и постепенно нарастающее в результате стрессов и порождающее постоянное сужение (спазм) микрососудов всех органов – нарушение тканевого кровообращения;

разработать уникальный метод и простое устройство, позволяющие самостоятельно (дома) диагностировать систему кровообращения;

создать и запатентовать устройство и методику, позволяющие с помощью простой процедуры в домашних условиях за несколько месяцев устранить причину болезней: «успокоить нервы» – снять спазм микрососудов – восстановить и поддерживать нормальное кровоснабжение мозга, сердца, печени, суставов, почек…..

Результаты работы ученых изложены в научно-популярной брошюре «Выход из тупика. Ошибки медицины исправляет физиология» и в научной монографии «Хроническая гипокапниемия-системный патогенный фактор». Изобретение получило высокую оценку на международных форумах инноваций в Брюсселе (1999), Париже (2000), Москве (2001) – две золотые и серебряную медали.