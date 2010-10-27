Если одолела бессонница

В последнее время меня замучила бессонница. Пить лекарства, которые помогли бы ее одолеть, не хочу. А есть ли какие-нибудь народные средства?

Валентина, Астрахань

- Да, есть множество проверенных временем рецептов. Вот некоторые из них.

Укроп. 50 г семян укропа варят 15–20 минут на малом огне в 0,5 л кагора или портвейна. Настоять, укутав, 1 час. Процедить, отжать. Принимать перед сном по 50–60 граммов. Средство абсолютно безвредно и обеспечивает хороший сон.

Хмель. 2 ч. л. шишек хмеля на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 4 часа. Процедить. Выпить стакан на ночь.

Есть и другой рецепт. Часть измельченных шишек хмеля на 4 весовые части водки. Настоять две недели в темном месте, процедить, отжать. Принимать по 5 капель настойки на 1 ст. л. воды два раза в день до еды.