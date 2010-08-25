Лунные сонаты

Как известно, человеческий организм на 85% состоит из воды. И независимо от нашего желания мы будем всегда испытывать «приливы» и «отливы» под воздействием нашего верного спутника Луны. Поэтому мы хотим продолжить знакомить вас с рекомендациями врача Светланы Соломатиной, комментирующей данные лунного календаря на следующие семь дней.

26 августа. Луна последний день находится в Рыбах. И этот день дает возможность наиболее эффективно воздействовать на ступни ног. Желательно приобрести рельефный шарик из можжевельника и катать его минуты по 3 каждой ступней.

С 27 по 28 августа. Луна перейдет в знак Овна. В этот период уязвимым является головной мозг. Могут быть приступы головной боли, мигрени. Не рекомендуется делать косметические процедуры в области лица, оперативные вмешательства.

Рекомендуется дополнительный отдых для глаз. Особенно людям, работающим за компьютером. Каждые 2 часа делать 10-минутный перерыв. И выполнять такие упражнения: движение глазами по периметру стены, а также направлять взгляд попеременно вдаль-вблизь. Кстати, очень полезно иметь на столе любую из так называемых магических картинок. Они очень благотворно действуют на глазные мышцы, расслабляя их. Трехмерное восприятие изображения картинки у вас не появится до тех пор, пока мышцы глаз не расслабятся!

Еще очень полезен самомассаж головы: легкое постукивание пальцами (всегда!) в направлении от лба к затылку и вниз к шее.

С 29 по 31 августа. Луна будет находиться в Тельце. В этот период особенно восприимчивыми к различным воздействиям будут лицо, зубы, глаза, уши, горло. Для тех, кто страдает тонзиллитом, полоскание настоем календулы и ромашки обязательно принесет ощутимую и максимальную пользу. Очень полезным для укрепления горла будет пение нараспев гласных.

Продолжаем делать упражнения для глаз и добавляем контраст­ные аппликации из настоя шалфея. Для этого 1 ч. л. шалфея заливаем 1/2 ст. кипятка, настаиваем 10–15 минут. Половину настоя оставляем горячим, половину – остужаем. Попеременно на 1­–2 мин. наносим на глаза ватные диски, смоченные то холодным, то горячим раствором (3–4 раза).

С 1 по 2 сентября. Луна будет находиться в знаке Близнецов. Наиболее уязвимыми будут плечи, руки, кисти рук и частично легкие. В этот период очень благотворной будет дыхательная гимнастика (Болотова, Стрельниковой). Полезен массаж (и самомассаж!) плеч, предплечий, кистей рук.

В эти дни нужно пить любые соки красного цвета. Они окажут максимально полезное действие на кроветворную и кровеносную системы.

Для женщин это самое благоприятное время для проведения упражнений на подтяжку шеи и груди. Выполняем их следующим образом: руки находятся на уровне груди. Кистями рук обхватываем предплечья и тянем руки в противоположные стороны с сопротивлением. Делаем упражнение 5 минут по 3–4 раза в день.

И обязательно не забывать про гимнастику для пальцев рук. Самую простую, «детскую». Сжать пальцы – разжать и покатать в ладонях шарики или орехи.