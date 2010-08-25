Погрешности в питании

Из-за питания «на бегу» в последнее время испытываю дискомфорт в области желудка и кишечника. Как восстановить работу пищеварительной системы без медикаментозного вмешательства? Антон, г. Волгоград

Отвечает диетолог, гастроэнтеролог Елена Козорез:

- Пейте больше жидкости. Утром, до завтрака, – стакан воды комнатной температуры и в течение дня – от 1,5 до 2 литров. Также нужно бороться с гиподинамией – активные движения помогут поддерживать кишечник в форме. Пища должна быть богата балластными веществами. Если вы не придерживаетесь строгих диет, необходимо включить в рацион цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи, половину из которых нужно употреблять в сыром виде. При «забрасывании» содержимого желудка обратно в пищевод возникают изжога и отрыжка. В этом случае поможет натуральный чай с фенхелем, анисом и тмином. Чай спасет и от метеоризма, и от вздутия. А теплая ванна с экстрактами трав снимет нервное напряжение, поможет отдохнуть и расслабиться, что очень полезно для хорошей работы пищеварительной системы.