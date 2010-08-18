Терминатор на Луне

Терминатор – это граница между освещенной и неосвещенной частями Луны. Именно по его очертаниям мы наблюдаем так называемый (растущий) родившийся месяц и старый.

Известно, что лунный месяц длится приблизительно 29 земных суток. Каждые 2–3 дня Луна передвигается из одного знака Зодиака в другой. Местонахождение Луны в каком-либо из знаков Зодиака и ее фаза в данный момент времени несут важную информацию о взаимодействии небесных светил.

Результат этого взаимодействия влияет определенным образом на жизнь нашей планеты в целом и на каждого из нас в отдельности. Опыт наблюдений накапливается веками.

Врач Светлана Соломатина предлагает воспользоваться вековой мудростью во благо своего здоровья. Используя лунный календарь, мы будем и предупреждены, и вооружены. Вот о чем стоит не забывать в ближайшие 7 дней.

С 19 по 21 августа Луна будет находиться в Козероге. В это время уязвимы коленные суставы и пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Важно не перегружать их. В то же время благоприятны физические упражнения на расслабление и растяжение этих областей. Наклоны, круговые движения в суставах, махи ногами должны выполняться в медленном темпе в количестве 30–40 повторов.

Это время также благоприятно для ухода за кожей и ногтями. Полезны все маски на основе меда (для тех, кто переносит), творога и косметических глин.

С 22 по 23 августа Луна проходит знак Водолея. В это время нельзя нагружать тазобедренные суставы и вены. Противопоказаны длительное стояние и продолжительные пешие прогулки. Рекомендуется гимнастика для улучшения кровотока в венах. Попеременное постукивание стопы с пятки на носок. И постукивание пятки кулаком (по 7–10 раз).

В косметологии в этот период очень эффективна маска из размятого в пюре зеленого гороха и сливок.

24 августа. Полнолуние. Луна находится в Рыбах и предостерегает от принятия алкогольных препаратов, т.к. возможны сильные отравления. Количество сигарет должно быть сокращено до минимума.

Полезна диета с исключением жареных и острых блюд.

С 24 по 26 августа Луна продолжает проходить знак Рыб. Это период, когда необходимо позаботиться о ступнях ног. Нежелательно делать педикюр, удалять мозоли и вросший ноготь. Но очень благоприятным является рефлексогенный массаж стоп. Основные приемы заключаются в «выписывании» семерки от большого пальца к мизинцу и вниз к пятке по нижней стороне ступни. А затем «выписываем» восьмерку. Каждое упражнение – по 14 раз.

Этот период является благоприятным для лимфодренажных процедур. Желательно в это время пить чай с чабрецом. Черный или зеленый, заваренный как обычно, но с добавлением 1/2 ч. л. чабреца, который обладает иммуностимулирующим действием и выводит токсины.