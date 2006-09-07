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…И моль бледная к вину

Хотите иметь хорошую фигуру – питайтесь насекомыми

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ПЛОТНИКОВ ]

…И моль бледная к вину

– Прежде чем наступить ногой на жука, паука или таракана, подумай, не лучше ли его аккуратно поймать, подсолить и съесть?
  С такими словами хозяйка домашней фермы насекомых, жительница подмосковного Воскресенска Наталья Федоркова продемонстрировала корреспонденту «АН» содержимое морозильной камеры своего холодильника.
  Не буду кривить душой и утверждать, что от одного взгляда на упакованных в полиэтилен мороженных опарышей и кашицу из пауков я почувствовал приступ волчьего аппетита.

Наталью моя брезгливая гримаса отнюдь не смутила.
– Поначалу все кривятся.
  Гостеприимная хозяйка, отломив от спрессованного «кирпичика» саранчи добрый ломоть, начала невозмутимо греть сковороду. Пока блюдо готовилось, я осмотрел квартиру, которую Федоркова, убежденный энтомофаг (что в переводе с научного означает – «пожиратель насекомых»), несколько лет назад превратила в своеобразную ферму для выращивания мелких членистоногих тварей.
  По углам комнат прикрытые марлей аквариумы, в них прыгали и стрекотали жирные черные козявки, в основном, как я догадался, сверчки. Парочка емкостей была отведена под саранчу, еще в нескольких под слоем мокрых хлебных крошек я разглядел залежи мучных червей. Собственно эти три вида и были основной специализацией Натальи как «фермера», если не считать десяток здоровенных кубинских тараканов. «Кубинцы» – десерт, по великим праздникам.
– Насекомыми я заинтересовалась еще в пору своей учебы в аграрном университете, – продолжила хозяйка, когда я вернулся на кухню, где она обжаривала промытую саранчу до хрустящей корочки. – Тогда я под руководством уважаемого московского профессора разрабатывала доильный аппарат для пчел: с его помощью думали собирать пчелиное маточное молочко.
  Затея не удалась, зато я узнала о насекомых много интересного. Например, о том, что на Украине давно выпускают лечебные пищевые добавки из перемолотых личинок трутней и прополиса. Да и сам мед, который мы так любим, – это же просто отрыжка пчел!
  Я в то время, в институте, только родила, пополнела, фигура испортилась, и никакие диеты не помогали.
  И пожалуйста, выясняю: насекомые гораздо питательнее, чем мясо или овощи. Они, по сути, чистый белок, минералы и витамины и минимум жира. Вот тогда я постепенно стала приучать себя кушать жучков. Посмотри, как выгляжу? – владелица жучиной фермы кокетливо повертелась.
– Чудно. Но, наверное, это непросто – так вот взять и сознательно схрумкать букашку?
– Вообще говоря, для человека, наделенного воображением, еда из насекомых таит в себе нечто возбуждающее. Ведь насекомое – это как бы чудовище в миниатюре. Потом, нет причин быть особо брезгливыми по отношению к насекомым, потому что все мы регулярно их едим, не замечая того сами!

Тошнит только вначале

Подсчитано, что за свою жизнь человек независимо от своего желания наверняка съедает около 500 граммов насекомых. Например, вместе с хлебом. Это мучные жучки, мучные черви, которые иногда попадаются в куске хлеба в виде твердых темных кусочков. Переработанные черви обязательно есть в джемах и вареньях, томатной пасте и кетчупах.
  Ну а сознательно, по крайней мере женщинам, на первый раз лучше предлагать, например, сверчка в шоколаде. Так привыкание пройдет быстрее.
  Порой, конечно, и такая вкуснятина вызывает тошноту: на зубах сверчки издают специфическое щелканье, как будто давишь клопа. Правда, потом, привыкнув к этим звукам, можно щелкать сверчков с огромным удовольст­вием, как семечки – с пивом.
  По словам Натальи, в средней полосе России практически не встречается несъедобных или ядовитых насекомых. Есть худосочные, такие как тараканы-прусаки, ну а в целом, любую козявку можно смело употреблять внутрь, на здоровье.
  Поначалу девушка к своему диетическому столу собирала по полям «дичь» – бабочек и кузнечиков, потом по примеру тай­ских фермеров решила заняться разведением насекомых на дому. Ведь домашняя ферма может доставить немало приятных минут: с одной стороны, удовольствие от общения с любимцами, с другой – наслаждение их тонким, незабываемым вкусом.
  Безусловно, тут есть свои тонкости и проблемы. Насекомые в аквариумах порой ведут себя агрессивно, пожирают друг друга. Взрослых особей приходится регулярно отделять от молодняка и замораживать. И все-таки ухаживать за сверчками и саранчой гораздо проще и дешевле, чем за свиньями.

Мечта насекомоеда

– Энтомофагия открывает своеобразный третий «пищевой» путь, отличающийся от пути вегетарианцев и мясоедов, – продолжала щебетать Федоркова, пока я, вооружившись вилкой, тупо глядел в тарелку на раздутые розовые брюшки саранчи. – Биомасса насекомых на планете в четыре раза превышает биомассу по­звоночных. Размножаются они с поразительной быстротой. Потомство обычной домашней мухи, появившееся на свет в течение одного года, могло бы покрыть собой всю поверхность Земли.
  Промышленное выращивание насекомых практически беспредельно. О чем я, к слову, собираюсь писать кандидат­скую диссертацию. Перевариваются они превосходно.
  Термиты вдвое питательнее бифштекса. Несъедобна лишь хитиновая оболочка, но она легко снимается. А выгода!
  Шелковичный червь, столь любимый в Китае, за 35 дней увеличивает свой вес почти в десять тысяч раз. Стаи саранчи достигают веса в сорок тысяч тонн – примерно столько же весит весь авиапарк России с полной заправкой. Запасы насекомых практически неисчерпаемы. Их хватит, даже если люди не будут есть ничего другого.
  По уверениям «насекомоедки», саранча, которая являлась бичом южных регионов России, может стать настоящим спасением для крестьянства.
  Саранча – весьма «кошерный» продукт. Иоанн Креститель питался в пустыне саранчой и диким медом. Жены Магомета посылали ему в подарок целые подносы саранчи, с горкой. Если не травить этих жирных и питательных насекомых химикатами, а собирать, консервировать и экспортировать в страны с более развитой «жучиной кухней», прибыль будет как… как… как второй «Газпром»!
– Я не настаиваю на том, чтобы крестьяне сами ели саранчу, – виновато потупилась Наталья. – А то увлекутся, и животноводство в стране окончательно придет в упадок.
– А есть ли у тебя, Наташа, какая-нибудь гастрономическая мечта?
– Да! Хочу попробовать матку термитов. Она может достигать огромных размеров и имеет раздутое брюшко. В Эквадоре ее подают к столу с фруктами.
  Еще очень хороши белые африканские жуки циклоцефалы вместе со свининой и овощами. А «сахарные муравьи»! Их брюхо достигает масштабов ягоды крыжовника, а в желудках накапливается выжимка и росяной мед из растений. Вкус, говорят, резко контрастный – вначале это что-то типа муравьиной кислоты, но потом, когда лопается мембрана, рот наполняется нежнейшим веществом. Как конфета «Коньяк в шоколаде».
  Провожая меня, Наташа показала, как надо срезать ножичком кору с сосны, которая растет прямо перед ее подъездом, и выковыривать личинки жуков-древоточцев. Их можно есть сырыми. Это, доложу я, зрелище. А саранча по вкусу и впрямь напоминает лесные орехи.

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