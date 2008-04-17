Инсульт: таблетки или скальпель?

В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большин­стве случаев при лечении инсульта применяется традиционная консервативная терапия. Но уже в 1980-х гг. было доказано: результаты при хирургическом лечении в несколько раз лучше, чем обычная консервативная терапия. Эндоваскулярная хирургия – довольно новое и перспективное направление в медицине. Примерно 20 лет назад, в 1989 г., было проведено первое стентирование сонной артерии при атеросклерозе. И с этого времени началась эра эндоваскулярной хирургии сонных артерий.

Суть данной технологии заключается в том, что сужение сонной артерии, приводящее к инсульту, устраняется без открытых хирургических вмешательств. Сначала необходимо провести диагностику состояния сосудов головного мозга – для этого проводится ангиографическое исследование. На сегодняшний день это самый точный диагностический метод. Так же как и при диагностической процедуре, при лечении внутренней сонной артерии пунктируются сосуды, располагающиеся в области паховой складки, и через них проводятся катетеры и имплантируются стенты, расширяющие сосуды. Вся операция проходит под рентгенологическим контролем. Врач, выполняющий операцию, может увидеть и оценить полученный результат на мониторе.



Группа риска



ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, кратковременные потери сознания, нарушения зрения и т.д. У других пациентов этих симптомов нет, но зато есть жалобы на боли в сердце и ногах. Поражение этих бассейнов обусловлено развитием атеросклероза, поэтому пациентам с поражением сосудов сердца и нижних конечностей обязательно нужно исследовать сосуды головного мозга.

Подавляющему большинству больных после 40–50 лет, которые вообще обращаются в кардиологические клиники с какими-то жалобами, нужно выполнять и диагностическое исследование состояния сосудов головного мозга. Тогда можно увидеть признаки тех проблем, которые себя еще не проявили. В отличие от инфаркта, которому, как правило, предшествуют болевые ощущения, инсульт может наступить сразу, без болевых признаков. Поэтому единственный выход – ранняя диагностика.

Существует несколько методов диаг­ностики состояния сосудов головного мозга. Ультразвук – самый дешевый и доступный. Обследоваться с его помощью можно в обычной поликлинике. Если при первом визите не обнаруживается никаких признаков сужения сосудов, то в следующий раз можно обращаться года через 3–5. А если, допустим, выявили сужение сосудов, то больной должен обследоваться в специализированном стационаре.

Еще совсем недавно все лечение производилось за счет пациентов. Сейчас в рамках национального проекта «Здоровье» на лечение больных с сосудистыми заболеваниями выделяются квоты, которые покрывают затраты на такую операцию. Но пациенты с данным заболеванием в основном госпитализируются в неврологическое отделение, где никакой хирургии не наблюдается. Поэтому мы добиваемся контакта между невропатологами, сосудистыми хирургами и эндоваскулярными хирургами. После хирургического вмешательства пациент все равно должен наблюдаться у невропатолога. Так что хлеб у невропатологов мы не отнимаем. Результаты эндоваскулярной хирургии и открытых хирургических операций одинаковые. Только в отличие от последних эта процедура менее травматична и проводится под местной анестезией. А больные уже на следующий день могут выписываться из клиники.

Откуда что берется

В БОЛЬШИНСТВЕ случаев ишемический инсульт связан с атеросклеротическим сужением внутренней сонной артерии. Примерно в 25% случаев в нем виноваты тромбы, которые из венозной системы «летят» в головной мозг. В 15% случаев тромбы образуются внутри сердца, и также могут быть причиной инсульта.