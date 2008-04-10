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Воспоминание о жабрах?

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Воспоминание о жабрах?

 На вопрос читательницы отвечает врач-гастроэнтеролог Александр Елисеев:

  – КОМУ не известно это малоприятное ощущение – когда диафрагма вдруг помимо вашей воли начинает методически вздрагивать, живот толчкообразно выпячивается, а гортань синхронно откликается резким мышечным сокращением!

 С диафрагмой соединяются и разветвляются в ней блуждающий и симпатический нервы, проходящие в грудной клетке. Когда нервные окончания в диафрагме раздражаются, импульс от них может пойти в мозг. Тот шлет обратный импульс диафрагме и заставляет ее очень быстро сокращаться. При спазматическом сокращении диафрагмы легкие внезапно всасывают воздух. При прохождении воздуха через прикрытую или резко суженную голосовую щель в гортани возникает звук «ик».

 Ну а почему раздражаются окончания разветвлений диафрагмального нерва? Причина – слишком поспешное поглощение пищи или жидкости. Раздражает диафрагму и переедание, особенно жирной пищи, принятой за короткий отрезок времени.

 В связи с этим некоторые исследователи считают, что в мозге имеется центр икоты, который вызывает спазм пищевода для того, чтобы предохранить организм от чрезмерного употребления пищи или жидкости. Но все же большинство специалистов уверены: икота, в отличие, скажем, от кашля или рвоты, служащих защитными рефлексами, бесполезна.

 Исключение составляет икота у новорожденных – для процесса их адаптации к окружающему миру это нормальное явление. С возрастом оно проходит, и родители не должны волноваться. Недавно французские ученые вообще пришли к выводу: икота – это атавизм, напоминающий о том, что далекие предки млекопитающих, и человека в том числе, дышали жабрами. Сохранение этого атавизма помогает младенцам научиться сосать грудь.

 Но часто устойчивая икота (таковой она считается, если длится более месяца) способна указывать на различные патологии. Скажем, при воспалении легких она может быть следствием того, что инфекция раздражает диафрагму или нервы в грудной клетке. У злостных курильщиков непреходящая икота может быть признаком растущей и раздражающей диафрагму опухоли. Токсическая икота бывает у хронических алкоголиков.

 Конечно, непрерывная икота очень мучительна, вызывает бессонницу, истощение и даже психическое расстрой­ство. Но не менее неприятна и самая обычная.

Как от нее избавиться?

  •  Сильно сдавить руками область диафрагмы. Несколько раз быстро и глубоко вдохнуть и очень медленно выдохнуть.
  •  Открыть пошире рот, захватить пальцами кончик языка, слегка потянуть и подержать так несколько секунд.
  •  Помассировать большим пальцем твердое небо.
  •  Быстро подышать в бумажный пакет.
  •  Проглотить кусочек льда, небольшое количество чего-то горького или кислого.
  •  Насыпать на язык и затем проглотить немного сахарного песка.
  •  Медленно съесть ломтик чер­ствого хлеба. При упорной икоте поставить на подложечную область горчичник.

 Эффективно и психическое воздей­ствие – предположим, внезапно испугать икающего окриком или хлопком.

 Или, наоборот, расслабиться и попробовать заглушить икоту, выпив мелкими размеренными глотками стакан воды. Ее пьют, наклонившись вперед, задержав дыхание и соединив на обеих руках подушечки мизинцев и больших пальцев. Поэтому удобнее пить воду из блюдечка, поставленного на стол.

 Если эти способы не помогают и икота очень долго не прекращается, можно попытаться прекратить ее приемом метоклопрамида (перинорма, реглана, церукала). Но лучше посоветоваться с врачом, который выявит, есть ли причины для беспокойства, и выпишет нужные лекарства.

Кстати

 БЫВАЮТ случаи, когда икота длится и несколько часов, и несколько дней. А некто Чарльз Осборн из США вообще икал… 65 лет – с 1922 по 1987 год! Причем в некоторые моменты его икота ускоряла «обороты» – однажды он икал со скоростью 20–25 «иков» в минуту, а абсолютный его рекорд составил 49 «иков»! Несмотря на такую пожизненную напасть, Чарльз ухитрился дважды жениться и обзавестись восемью детьми. Его икота не была связана с каким-то заболеванием, и это уникальный, почти анекдотический случай.

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