//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Атакуем жир!

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Атакуем жир!
Мы потребляем пуды соли. А нужно – пуды яблок

 НУЖНО помнить, что фрукты – это не десерт. Есть их нужно перед едой, а не после. Это связано с некоторыми особенностями усвоения. Фрукты усваиваются в кишечнике, находясь в желудке очень непродолжительное время. Если вы перед этим плотно поели, то фрукты лишь загромождают желудок, дожидаясь «своей очереди». А в это время под воздействием желудочного сока витамины разрушаются, сводя их полезность к минимуму.

 Ананас. Это овощ, но его почему-то причисляют у нас к фруктам. Свежая мякоть стимулирует пищеварение, поскольку содержит расщепляющий белок – бромелин, необходимый всем, мечтающим похудеть. Ананасы содержат энзимы, улучшающие обмен веществ. А еще – 11–15% сахара, органические кислоты (по большей части лимонную), много витамина С, соли калия, медь.

 Киви. В сочной мякоти много каротина, пектина, грубой клетчатки, микроэлементов. Но больше всего витамина С. Хватит одного – двух плодиков, чтобы получить суточную дозу витамина С. При первых признаках простуды достаточно съесть пару плодов, чтобы приостановить ее дальнейшее развитие. Не вызывает аллергии.

 Папайя. Недозревшая папайя содержит особенно много фермента папаина, расщепляющего белки. Млечный сок используется для лечения экзем, язв, мозолей, бородавок, веснушек.

 Апельсин. Рекомендуется для страдающих запорами. Утром съесть натощак плод, а вечером выпить свежий сок. Содержащийся в апельсинах витамин С необходим для выработки организмом коллагена Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью, обострениях воспалительных заболеваний кишечника, аллергии.

 Шампиньоны – прекрасный источник пантеоновой кислоты, регулирующей обменный процесс в клетках...

 Груши – ценный источник цинка, участвующего в выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи.

Сколько клеток?

 КОЛИЧЕСТВО жировых клеток записано у нас в генах. И без вмешательства хирурга их не сократишь. Но можно уменьшить их емкость.

 Чтобы составить правильное меню, помните лучше употреблять в пищу растения, хорошо приспособленные к местным условиям и накапливающие необходимые полезные элементы.

 Учитывайте сезонные потребности организма. Зимой нам в большей степени необходимы овощи, а летом – фрукты. Избегайте трудноперевариваемой пищи. Прежде всего, копченостей, шоколада, алкоголя (особенно крепкого, тормозящего удаление токсинов из организма), соли (ее излишки способствуют накоплению в тканях воды). Старайтесь не допускать запоров. В противном случае в организме долгое время находятся вредные продукты обмена веществ. Небольшое количество кураги и чернослива, съеденного перед сном, или выпитый натощак утром стакан воды помогут разобраться в этом вопросе.

Вода и зеленый чай

 В ТЕЧЕНИЕ суток из организма удаляется два литра воды и вместе с ней – токсины. Если вы пьете мало воды, то организм начинает ее задерживать вместе с токсинами. Полезно восполнять водный баланс минеральной негазированной водой и соками. Абсолютный хит с точки зрения чистки соединительных тканей – сок кислой капусты. Стоит выпивать перед завтраком или в промежутках между едой стакан. Зеленый чай, залитый горячей водой (но не кипятком), поможет в борьбе с апельсиновой кожей. Лучше всего он действует после второй заварки. Нужно пить по две чашки ежедневно.

 Помните, в год необходимо съесть 75–80 кг фруктов. А еще есть английская поговорка, которая верна для всех: «яблоко в день – доктор – за дверь».

 

 

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Общество

Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем во вторник, 24 сентября, сообщила о возможности возвращения в столичный регион двадцатиградусного тепла в ближайшее время.

//Новости партнеров

//Здоровье

Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения рассказали, какие привычки незаметно отбирают у человека молодость. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

//Новости СМИ2

//Общество

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» завершает прием заявок на участие в конкурсе

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» завершает прием заявок на участие в конкурсе

10 декабря 2018 года на сайте www .nablagomira.ru стартовал конкурс на соискание Премии «На Благо Мира». Номинантами Премии могут стать произведения литературы и искусства гуманистической направленности, созданные на русском языке в любой стране мира. Конкурс проводится в 12-ти номинациях.

//В мире

Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, чем на самом деле продиктовано желание украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса.

//Здоровье

Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Уточняется, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Диетологи отметили, что искусственное мясо не имеет стандарта — то есть неизвестен состав белков, жиров и углеводов.

//Здоровье

Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

Американские ученые недавно в рамках нового исследования выявили продукт, который способен помочь в борьбе с ожирением. Речь идет о товаре, который можно купить абсолютно в любом магазине.

//Криминал

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Кировским правоохранителям удалось предотвратить массовое убийство в одной из средних общеобразовательных учреждений этого города. Соответствующее заявление сделал Владимир Макаров, представитель МВД.

//В мире

В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Меган для мероприятия в Кейптауне

В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Меган для мероприятия в Кейптауне

Накануне британский принц Гарри, его супруга Меган и их сын Арчи прибыли в Африку. В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Сассекской, которое она выбрала для мероприятия в Кейптауне.

//Новости партнеров

//Политика

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

//Общество

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. Сейчас Россия стоит перед той же проблемой, смены элиты, а сложность ещё в том, что, у нынешней элиты помимо номенклатурной власти ещё и колоссальные средства.

//В мире

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.

//Общество

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

//Общество

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом году больше не вернется.

//В мире

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
3

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры