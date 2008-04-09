Похожа на каштан. Но не плод

Это простата. Врачи не зря называют ее сердцем мужчины. В этом, похожем на каштан органе, сконцентрированы исконные мужские функции. Простата расположена на перекрестке мочевой и половой систем. Какие же болезни могут возникать в «мужском сердце»? Прежде всего, это печально известный простатит, т.е. воспаление предстательной железы. Он возникает у 50% мужчин старше тридцати лет, но может появиться гораздо раньше - и в 18, и в 20 лет. Причем для этого даже не нужно как-то сильно простужаться, сидеть на холодных камнях (хотя и эти факторы влияют). Достаточно вести сидячий образ жизни, передвигаться в основном на машине и не иметь постоянной половой партнерши. Если все эти факторы налицо - будьте уверены, простатит возникнет обязательно.

Наиболее часто встречается хронический бактериальный простатит. Как правило, это результат повторяющихся или недолеченных острых уретритов, которые могут быть вызваны более чем 20 видами известных ныне бактерий, среди которых самые распространенные - хламидии, микоплазмы, уреаплазмы. Лечение простатита - сложный, многофункциональный процесс. После необходимого обследования врач уролог-андролог подбирает индивидуальную программу, включающую в себя антибактериальную терапию, фитотерапию, иммунокорректоры, физиотерапию, лечебную гимнастику, профилактические мероприятия. Лечение всегда должно быть комплексным. Только при таком подходе можно быть уверенным, что простатит вылечат, а не «подлечат». От простатита не умирают, но жизнь он может подпортить изрядно - болезнь может отразиться не только на Вас, но и на Ваших подругах, создать серьезные проблемы с зачатием ребенка.

Комментарий специалиста

КАНДИДАТ медицинских наук К.А. Малышкин

Раньше простатит считали заболеванием зрелых и пожилых мужчин. Но в настоящее время болезнь значительно «помолодела», и пациентами андрологов нередко становятся 20-летние юноши. Врачи справедливо обвиняют плохую экологию, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, беспорядочные половые связи и раннее начало половой жизни.

Воспаление предстательной железы по сути ничем не отличается от любого другого воспалительного процесса в организме. Поэтому и возрастных ограничений у простатита нет. Для нормального функционирования простаты необходимы аминокислоты, микроэлементы и витамины, которые часто содержатся в недостаточном количестве или вовсе отсутствуют в пище.