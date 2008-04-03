Руки на талию! Или чего хочет сердце

ЕЩЕ с 20-х годов ХХ в. было известно, что гипертония часто сопровождается ожирением (особенно в области живота), изменением липидного состава крови (увеличением триглицеридов) и диабетом второго типа (скачками уровня глюкозы после приема пищи). Сейчас такое состояние называют метаболическим синдромом. Его опасность заключается в резком увеличении сердечно-сосудистых осложнений и внезапной смертности. Считается, что в западных странах он проявляется у 22–35% населения.

Проявления метаболического синдрома связаны с универсальной ролью инсулина в регуляции обмена веществ. Под его действием происходит перенос главного энергетического топлива – глюкозы – через мембраны мышечных и жировых клеток. В мышцах и жировой ткани инсулин занимается увеличением структурных материалов и энергии.

Но в наше время, когда человек резко ограничил физическую активность, глюкоза больше не нужна мышцам в прежних количествах, и они снижают чувствительность к инсулину.

Из-за того что питание людей приобрело высокоуглеводный характер, при избыточном потреблении углеводов поджелудочная железа вынуждена выбрасывать в кровь большое количество инсулина. Он накачивает жировые клетки липидами, объем жировых клеток резко увеличивается, и они снижают чувствительность к инсулину.

Потребление рафинированных продуктов, занимающих все большее место в питании человека, приводит к дефициту биологически активных веществ, необходимых для нормального усвоения глюкозы клетками. Это также способствует накоплению «безработного» инсулина.

Его избыток заставляет размножаться гладкомышечные клетки мелких артерий, которые в результате сужаются.

Далее, чтобы противодействовать инсулину, в кровь вбрасываются его «противники» – гормоны стресса адреналин и норадреналин, суживающие кровеносные сосуды. Другие сопутствующие реакции увеличивают избыток натрия в клетках, что делает их склонными к спазмам.

Все это увеличивает риск развития гипертонии. Считается, что от 20% до 50% случаев болезни связано с метаболическим синдромом. Кроме того, ситуация, когда поджелудочная железа вынуждена вырабатывать повышенное количество инсулина, рано или поздно приводит к ее истощению. Тогда избыток инсулина в крови сменяется его недостатком – так возникает сахарный диабет.

Существуют объективные признаки развития метаболического синдрома. Для постановки этого диагноза достаточно наличия любых трех из приведенных ниже показателей.

Это ожирение в области живота (у мужчин – свыше 101,6 см, у женщин – 88,9), высокий уровень триглицеридов – больше 150 мг/дл (1,69 ммоль/л), низкий уровень «хорошего» холестерина (мужчины <40 мг/дл (1,03 ммоль/л и женщины <50 мг/дл (1,29 ммоль/л), повышение артериального давления – более 130/85 мм. рт. ст. и высокий уровень сахара крови натощак – 110 мг/дл (6,11 ммоль/л).