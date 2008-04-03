Атеросклероз. Возможен ли обратный отсчет?

ОТ ПОЛОЖИТЕЛЛЬНОГО или отрицательного ответа на этот вопрос целиком зависит стратегия и тактика лекарственного лечения. Возможно ли обратное развитие атеросклеротических бляшек?

Ученым непонятны механизмы как роста, так и регресса. Прогрессирование атеро­склероза может быть вызвано как пристеночным тромбозом, или геморрагией в бляшку, так и истинным ростом атеросклеротических бляшек. Они уменьшаются, если мы худеем и даже голодаем. Поэтому многие врачи мечтают, чтобы мы питались исключительно травой и не толстели. По мнению профессора А. Покровского, есть и другие данные, что голод не только не приводит к регрессу атеросклеротических данных, но и, наоборот, способствует более быстрому прогрессу атеросклероза. Объяснение этого феномена находят в том, что при голодании усиливается дисбаланс между необходимым содержанием транспортных белков (электровозов наших составов) и количеством жиров. Это приводит к совсем парадоксальным выводам. Уменьшение физической нагрузки в период голодания сравнивается со спячкой животных. Считалось, что во время спячки бляшки медленно исчезают. Но проверить это опытным путем не удалось.

Что касается людей, то удалить терапевтически холестерин из мест его скопления, мягко говоря, затруднительно. Для рассасывания бляшек необходимо последовательное снижение холестерина в течение года, а то и полутора лет. Тогда бляшка уменьшается, а просвет в артерии увеличивается. Но стенка артерии все равно остается поврежденной. И еще: бляшка, уменьшаясь в одном месте, росла в другом. Нормализация уровня холестерина может приводить к замедлению атеросклеротического процесса. А для стабильного достижения необходимо очень сильное воздействие. То есть обратное развитие атеросклероза возможно только при длительном и значительном снижении в крови уровня холестерина. При незначительном его снижении может возникнуть феномен, названный «феноменом парадокса», т.е. регресс бляшек в одних артериях и появление в других.

Сейчас медики предлагают для снижения уровня холестерина и, соответственно, снижения роста атеросклеротических бляшек длительный прием препаратов растительного происхождения. Они доказали свою эффективность в борьбе с коварным атеросклерозом.