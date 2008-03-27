//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

В носу тепло и сыро

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

В носу тепло и сыро

 Чаще всего острый ринит (так называется насморк) – это такой же синдром ОРВИ, как и боль в горле, недомогание, температура. Сначала в носу становится слишком сухо. Потом появляется какое-то ощущение раздражения, нос хочется почесывать, в носу нестерпимо свербит. Все это длится недолго – обычно один день. В это время сосуды слизистой оболочки носа сужаются, и железы вырабатывают мало секрета. А потом... Нос начинает обильно протекать. Сосуды слизистой расширяются, она отекает, а железы усиленно производят слизь.

 В носу становится тепло и сыро. И местный иммунитет практически на нуле. Для патогенной микрофлоры это просто райские условия. Она активизируется и переводит насморк в заключительную – гнойную – стадию.

Капать или не капать?

 ТЕПЕРЬ, кажется, можно получить сведения о любых лекарствах на все случаи жизни. А уж о каплях для носа – тем более. Реклама наперебой предлагает что-то «закапать, и все пройдет». Однако прежде чем капать что ни попадя в нос, стоит все-таки обратиться к врачу. Под видом насморка и боли в горле можно упустить ангину, дифтерию, гнойный гайморит, аллергический насморк. Они не только опасны, но и требуют особого лечения.

 Чтобы остановить течь из носа, конечно, нужно купить сосудосуживающие капли. Но капли не лечат, а только облегчают состояние. На время. Становится легче дышать. Однако через некоторое время течь возобновляется. Не стоит злоупотреблять каплями. Иначе очень скоро и пузырька в день будет мало! Сосуды привыкают к каплям, перестают реагировать, постоянно расширены. А слизистая находится в состоянии постоянного отека.

 Скорость привыкания к каплям у каждого своя. Одному требуется месяц. Другому, для того чтобы подсесть на них, потребуется всего неделя. Но, конечно, они необходимы – например, когда без них просто невозможно ни спать, ни разговаривать. Конечно, они необходимы и при гайморите. Сокращая сосуды и уменьшая отек слизистой, капли увеличивают отверстие между околоносовыми пазухами и полостью носа. И тогда гной не застаивается, а выходит. Капли нужны, когда ринит осложняется отитом. Ведь при насморке еще и закладывает уши. Это происходит потому, что слуховая труба, которая сообщается со средним ухом, перестает выравнивать давление внутри барабанной перепонки. Чтобы убрать отек слуховой трубы, наладить вентиляцию и вернуть слух, опять-таки нужны сосудосуживающие капли.

 А вот масляные капли нужны в основном для детей, а не для взрослых. Сосудосуживающие капли для малышей не подходят. И без них не обойтись – грудной ребенок не может без носового дыхания, иначе у него не получится сосать. Поэтому врачи предлагают использовать для них масляные капли или растительное масло. Масляная пленка способствует тому, что нос у ребенка начинает дышать.

 Еще одна ошибка при насморке – сразу хвататься за антибиотики. Лечить ими ОРВИ нельзя, для борьбы с вирусом они абсолютно бесполезны. И потребуются, лишь, если начались осложнения. Но назначать их должен только врач.

Улучшим состояние

 НАСМОРК обычно приходит не один, а в компании с другими проявлениями ОРВИ. Поэтому усилия надо направлять не только на улучшение дыхания, но и на улучшение общего состояния. Как это сделать? Начните с обильного питья. Соки, морсы, чай – вот что вам нужно. Подойдет и отвар череды – это на случай аллергии. При боли в горле полощите его содой, календулой, эвкалиптом. Если ринит не заканчивается на пятый-шестой день, пора взяться за препараты местного противомикробного действия.

Что идет вместе с простудой?

 ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. Опасный порог у каждого свой. Один заболеет от легкого сквозняка, другой промокнет под холодным дождем – и никаких последствий.

 Ослабленный иммунитет. Хуже всего сопротивляются инфекции дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

 Авитаминоз. Непременно появляется весной и не лучшим образом сказывается на ходе обменных процессов.

 Скученность. Вирус передается от человека к человеку. Поэтому горожане рискуют больше, чем сельские жители.

 Путешествие в другой климат. Поездка на 5–7 дней из зимы в лето и наоборот часто приводит к обострению хронических заболеваний верхних дыхательных путей.

 Кондиционеры. Резкие перепады температуры подвергают организм серьезным испытаниям.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//Политика

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского диппредставительства.

//В мире

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

//Экономика

Российские банки сократили запасы валюты на треть

Российские банки сократили запасы валюты на треть

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

//В мире

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//В мире

Александр Сокуров спешно уехал за границу

Александр Сокуров спешно уехал за границу

В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими поклонниками о кино и планах, а также рассказал, что уже два месяца живет в Нарве. Как заявил режиссер, что он вынужден был уехать из России.

//Здоровье

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

//Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье, 22 сентября, позвонил главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Руководители двух стран провели телефонные переговоры.

//Новости партнеров

//В мире

Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла

Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла

Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) недавно начали бить тревогу. По словам экспертов, за последние четыре года температура воздуха на нашей планете значительно выросла.

//Здоровье

Фармаколог: сочетание некоторых продуктов и лекарств могут привести к смерти

Фармаколог: сочетание некоторых продуктов и лекарств могут привести к смерти

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, как правильно сочетать продукты питания и некоторые лекарства, чтобы избежать трагического результата. По его словам, больной должен внимательно относиться к своему питанию.

//Новости СМИ2

//Общество

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное сокращение госслужащих.

//Общество

Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление в Центральном Федеральном округе.

//Происшествия

При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

В пятиэтажке в городе Рошаль в восточной части Московской области произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.

//Политика

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.

//Шоу-бизнес

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

//В мире

Российский турист погиб на Кипре

Российский турист погиб на Кипре

Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул в море на пляже Протарас.

//Новости партнеров

//Общество

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку, высказанную в живом общении.

//Политика

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств.

//Спорт

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Одна из центральных встреч тура! Виктор Ганчаренко практически перед каждым матчем находится в режиме интеллектуального соревнования.

//Хайтек

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным учетным записям.

//Общество

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской туристической компании.

//Происшествия

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал двух женщин и ребенка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

В Хабаровске хотят сделать специальное такси для гостей из Китая
5

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры