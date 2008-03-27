В носу тепло и сыро

Чаще всего острый ринит (так называется насморк) – это такой же синдром ОРВИ, как и боль в горле, недомогание, температура. Сначала в носу становится слишком сухо. Потом появляется какое-то ощущение раздражения, нос хочется почесывать, в носу нестерпимо свербит. Все это длится недолго – обычно один день. В это время сосуды слизистой оболочки носа сужаются, и железы вырабатывают мало секрета. А потом... Нос начинает обильно протекать. Сосуды слизистой расширяются, она отекает, а железы усиленно производят слизь.

В носу становится тепло и сыро. И местный иммунитет практически на нуле. Для патогенной микрофлоры это просто райские условия. Она активизируется и переводит насморк в заключительную – гнойную – стадию.

Капать или не капать?

ТЕПЕРЬ, кажется, можно получить сведения о любых лекарствах на все случаи жизни. А уж о каплях для носа – тем более. Реклама наперебой предлагает что-то «закапать, и все пройдет». Однако прежде чем капать что ни попадя в нос, стоит все-таки обратиться к врачу. Под видом насморка и боли в горле можно упустить ангину, дифтерию, гнойный гайморит, аллергический насморк. Они не только опасны, но и требуют особого лечения.

Чтобы остановить течь из носа, конечно, нужно купить сосудосуживающие капли. Но капли не лечат, а только облегчают состояние. На время. Становится легче дышать. Однако через некоторое время течь возобновляется. Не стоит злоупотреблять каплями. Иначе очень скоро и пузырька в день будет мало! Сосуды привыкают к каплям, перестают реагировать, постоянно расширены. А слизистая находится в состоянии постоянного отека.

Скорость привыкания к каплям у каждого своя. Одному требуется месяц. Другому, для того чтобы подсесть на них, потребуется всего неделя. Но, конечно, они необходимы – например, когда без них просто невозможно ни спать, ни разговаривать. Конечно, они необходимы и при гайморите. Сокращая сосуды и уменьшая отек слизистой, капли увеличивают отверстие между околоносовыми пазухами и полостью носа. И тогда гной не застаивается, а выходит. Капли нужны, когда ринит осложняется отитом. Ведь при насморке еще и закладывает уши. Это происходит потому, что слуховая труба, которая сообщается со средним ухом, перестает выравнивать давление внутри барабанной перепонки. Чтобы убрать отек слуховой трубы, наладить вентиляцию и вернуть слух, опять-таки нужны сосудосуживающие капли.

А вот масляные капли нужны в основном для детей, а не для взрослых. Сосудосуживающие капли для малышей не подходят. И без них не обойтись – грудной ребенок не может без носового дыхания, иначе у него не получится сосать. Поэтому врачи предлагают использовать для них масляные капли или растительное масло. Масляная пленка способствует тому, что нос у ребенка начинает дышать.

Еще одна ошибка при насморке – сразу хвататься за антибиотики. Лечить ими ОРВИ нельзя, для борьбы с вирусом они абсолютно бесполезны. И потребуются, лишь, если начались осложнения. Но назначать их должен только врач.

Улучшим состояние

НАСМОРК обычно приходит не один, а в компании с другими проявлениями ОРВИ. Поэтому усилия надо направлять не только на улучшение дыхания, но и на улучшение общего состояния. Как это сделать? Начните с обильного питья. Соки, морсы, чай – вот что вам нужно. Подойдет и отвар череды – это на случай аллергии. При боли в горле полощите его содой, календулой, эвкалиптом. Если ринит не заканчивается на пятый-шестой день, пора взяться за препараты местного противомикробного действия.

Что идет вместе с простудой?

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. Опасный порог у каждого свой. Один заболеет от легкого сквозняка, другой промокнет под холодным дождем – и никаких последствий.

Ослабленный иммунитет. Хуже всего сопротивляются инфекции дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Авитаминоз. Непременно появляется весной и не лучшим образом сказывается на ходе обменных процессов.

Скученность. Вирус передается от человека к человеку. Поэтому горожане рискуют больше, чем сельские жители.

Путешествие в другой климат. Поездка на 5–7 дней из зимы в лето и наоборот часто приводит к обострению хронических заболеваний верхних дыхательных путей.

Кондиционеры. Резкие перепады температуры подвергают организм серьезным испытаниям.