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Как прекрасен этот мир, посмотри!

Ранняя диагностика поможет предотвратить слепоту

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]

Как прекрасен этот мир, посмотри!

 ВЗЯТЬ, к примеру, такое тяжелое, грозящее слепотой заболевание, как глаукома. Она характеризуется повышенным внутриглазным давлением. Раньше одного этого признака было достаточно для постановки диагноза. Но сегодня в клинической практике встречаются больные, у которых внутриглазное давление в норме, однако состояние сетчатки и зрительного нерва говорит о наличии глаукомы. Поэтому необходимо комплексное обследование. И чем раньше оно проведено, тем больше шансов помочь больному.

 Ранняя диагностика важна также при таком оптическом нарушении, как близорукость, которой страдают миллионы людей во всем мире.

 Среди других распространенных оптических нарушений органа зрения – дальнозоркость и астигматизм. В первом случае лучи света фокусируются позади сетчатки, вследствие чего человек плохо видит вблизи. Во втором – зрение лишается резкости, и все предметы выглядят искаженными, поскольку световые лучи вместо фокусировки в одной точке на сетчатке рассеиваются.

 Своевременное выявление дальнозоркости и астигматизма позволяет не только скорректировать их с помощью очков или контактных линз, но и не допустить дальнейшего развития этих оптических нарушений.

 Ухудшение зрения под влиянием тех или иных недугов, а нередко вследствие несоблюдения элементарных гигиенических требований по уходу за глазами негативно сказывается на качестве жизни и самочувствии человека. А главное – лишает его полноты представлений об окружающем мире.

Жемчужина глазной хирургии

 ОПЕРАЦИИ по поводу катаракты (помутнения хрусталика) называют жемчужиной глазной хирургии, поскольку практически каждому пациенту можно помочь, а результат труда специалиста больной видит буквально на следующий день.

 Считается, что катаракта – болезнь пожилых. Однако в последнее время она поражает пятидесяти- и даже сорокалетних. Причина их недуга связана в основном с воздействием на организм негативных факторов окружающей среды. Например – вредных химических веществ или СВЧ-излучения. Суть хирургического вмешательства при катаракте заключается в замене помутневшего естественного хрусталика на искусственный. Раньше с этой целью применялись так называемые жесткие хрусталики из полиметилметакрилата, и, чтобы имплантировать их в глаз, требовалось делать большой разрез
(7–8 мм). Такая операция достаточно травматична.

 Сейчас в основном применяются мягкие искусственные хрусталики из различных полимерных материалов. Делается совсем небольшой разрез
(2,5–3 мм), и пациент через 2–3 дня покидает клинику. Но сначала измельчают помутневший хрусталик с помощью специального аппарата – факоэмульсификатора. Затем извлекают измельченные остатки. И наконец, имплантируют в так называемую хрусталиковую сумку свернутый в трубочку мягкий искусственный хрусталик.

 Теперь о глаукоме. Офтальмологи разработали новую методику операции, которая называется декомпрессией зрительного нерва. Суть ее в том, что хирург рассекает склеральное кольцо вокруг зрительного нерва в месте входа его в глазное яблоко. Таким образом удается уменьшить негативное  воздействие на зрительный нерв, вызванное повышенным внутриглазным давлением. Но врач сначала назначает специальные капли, понижающие внутриглазное давление. Если они не дают должного эффекта, прибегают к лазерному воздействию, направленному на облегчение оттока внутриглазной жидкости. Если и это не способствует снижению давления, назначают операцию.

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