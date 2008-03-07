Секрет сексапильности

СХЕМА развития воспаления примерно такова. Из-за гормональной недостаточности у девушки не происходит овуляция (выход созревшей и готовой к оплодотворению яйцеклетки из фолликула яичника). Тогда на этом месте образуется киста, наполненная фолликулярной жидкостью. Если задержка созревания яйцеклеток происходит многократно, количество кист растет, и яичник постепенно становится поликистозным. В застойной жидкости, словно в болоте, начинают размножаться микроорганизмы, инициирующие воспалительный процесс. Особенно часто это бывает при варикозном расширении вен.

В таких случаях очень полезно пить отвары травы водяного перца, гречихи или спорыша. Какую-то из этих трав в количестве 2–3 ст. л. заливают 0,4 мл сырой воды, доводят до кипения, держат на небольшом огне 5 минут. После остывания процеживают и пьют в течение дня равными порциями.

Ну а для того чтобы знать, нормально ли выходит у девушки яйцеклетка из фолликула и нет ли опасности образования кист, надо ежемесячно контролировать момент овуляции. Это помогает каждой женщине «держать руку на пульсе» своего организма. Внимательная к своему состоянию девушка должна почувствовать происходящие в организме процессы: сопровождающий овуляцию каскад биохимических реакций делает ее очень энергичной, привлекательной. Как говорят – сексапильной. Ну а если этого не чувствуется – значит, есть проблемы с овуляцией.

Для предупреждения воспаления матки и придатков нужно не столько утепляться, сколько стимулировать продвижение яйцеклеток из фолликулов.