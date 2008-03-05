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Там, где рождается лекарство

Страна шоколада, хронометров и банков гордится своей фармацевтикой

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Там, где рождается лекарство
В производственной лаборатории

 ИМЕННО в этом направлении работают современные фармацевтические компании. Такиекак, например, «Новартис». Штаб-квартира этого гиганта разместилась в тихом швейцарском городе Базель. Десять минут езды от ратуши на трамвае, и видны корпуса с гордой надписью. На территории этого города работает несколько тысяч человек. Фотографировать запрещено. Перемещаться из корпуса в корпус можно только пешком. Не видно ни одной машины – руководство запретило парковки и всячески пропагандирует общественный транспорт. Персональными машинами пользуется строго ограниченный круг топ-менеджеров. Современный промышленный дизайн из стекла и бетона. За зданиями – небольшие дворики в стиле японского садика. Все вместе создает деловой настрой, но без офисной унылости. Внутри корпусов глаза отдыхают на картинах, скульптурах.

 Фармацевтика на срезе двух веков оказалась на распутье. Население неуклонно стареет – к 2050 г. пятая часть землян будет старше 60 лет. Современный стиль жизни приводит к увеличению хронических заболеваний. Растет стоимость исследований, поэтому увеличивается разрыв между стоимостью оригинального лекарства и ценой дженериков – качественных аналогов фирменных лекарств, выпускаемых без патента. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2000 г., когда был расшифрован геном человека. Теперь ученые лучше представляют, каким лекарство должно быть и как оно должно работать. Основным стал принцип: от лечения симптомов – к устранению первопричины.

Кто дружит с homo sapiens?

 В ЛАБОРАТОРИИ микробиологов вроде бы все как обычно: столы с рядами колб, микроскопы, стекла. А еще – какие-то деревянные палочки с наросшей на них плесенью и грибами. Листья, цветы. В чашках Петри с питательным раствором выращиваются культуры, которые потом изучают на предмет «дружественности к homo sapiens». Как выяснилось, растения здесь в основном китайские. Но есть и гость с Кавказа – подснежник, который у нас еще зовут морозником. К кандидатам на должность лекарства на этом этапе одно требование: не навредит ли человеку?

 По словам Ромео Пайони, руководителя отдела подразделения научных исследований и разработок, единой схемы работы над новым лекарством не существует. Чтобы выпустить на рынок один оригинальный препарат, приходится работать над 6–8 проектами одновременно и лелеять надежду, что хоть один дойдет до потребителя. Остальные отсеются по разным причинам.
 
Шаг за шагом

 ГРУППЫ ученых, химиков, биологов, технологов, менеджеров, врачей работают над лекарством в одной команде. Идея изучается в среднем два года. Деньги на проект выделяются в зависимости от успеха исследований. Но и после открытия лекарству еще предстоит длинный путь доклинических и клинических исследований. Правда, теперь эта цепочка сократилась – за счет массированного анализа с помощью компьютерных технологий.

 Лицензирование лекарства, т.е. его фактический допуск на рынок – отдельная статья. В Европе разрешение дает Европейское медицинское оценочное агентство. У нас – Росздравнадзор. В США – своя собственная система, с очень высокими требованиями к препарату. Американцев в отличие от европейцев интересует даже не столько эффективность, сколько отсутствие побочных действий. И только потом лекарство разольют по баночкам, закатают в ампулы, разложат по коробочкам. От момента открытия до потребления пройдут годы. Даже новое лекарство – продукт 10-летней выдержки.

В 500 м от границы
 
 ПОСЛЕ Базеля наш путь лежал в Биотехнологический центр в Юненг. Это уже Франция, ровно в 500 м от швейцарской границы. Там находятся производственные и испытательные лаборатории активного вещества для производства лекарства от аллергической астмы и аллергического ринита («сенной лихорадки»). Рабочий день закончился, осталось только руководство, которое показало нам фильм, слайды. А потом они предложили ознакомиться с производством… с улицы. Пришлось карабкаться по железной лестнице с внешней стороны 5-этажного здания и заглядывать, как школьники, в окошко. Громадные емкости и трубы перетекали из одного отсека здания в другой. В них росли и зрели полезные культуры клеток. Людей нигде не видно. За всем наблюдает автоматика. Процесс производства занимает два месяца.
 
Что потребляет Россия?

 В ОБЩЕМ-ТО то же, что и весь мир. Лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, антибиотики, противовоспалительные препараты и т.д. Но есть и отличия. Оригинальные препараты нам в большинстве своем не по карману. Так что рынок заполнен все теми же аналогами-дженериками. Среди потребителей дженериков производства «Новартиса» Россия находится на 4-м месте, но скоро выйдет на 3-е. На вопрос, почему они стоят порой значительно дороже, чем в Западной Европе, ответ был обескураживающим. Количество дистрибьюторов на Западе – один-два. В России же от производителя до потребителя  может выстроиться цепочка в пять-шесть звеньев. И каждое прирастает собственной маржой…

 Объем продаж вакцин, по словам исполнительного директора подразделения Йорга Райнхарда, пока минимален и составляет всего 5 млн. долл. в год. Дело в том, что рынок в России держат свои производители. Например, есть отечественная вакцина от гепатита. Импортную вакцину заказывают только частные компании. Вряд ли удастся переломить ситуацию в ближайшие годы, но «Новартис» мечтает продвинуть в Россию новую вакцину от менингита. А пока к выводу на мировые рынки готовится вакцина от птичьего гриппа. Это должно произойти уже в текущем году.

 Лучше всего обстоят дела у подразделения, которое занимается так называемой безрецептуркой. Этот сегмент рынка увеличился за год на 36% и продолжает стремительно расти. Это подразделение производит известные «Тера Флю», «Линекс», «АЦЦ». Сюда же входят товары для здоровья. Например, леденцы для желающих бросить курить. Руководитель подразделения Дионисиос Бузос на вопрос о денежном выражении продаж в России только загадочно улыбается и говорит, что они «очень, очень хорошие». Он уверен, что рост продаж в России и дальше будет происходить просто космическими темпами.

…И тонкий-тонкий слой менеджмента

 НА ВСТРЕЧЕ с председателем совета директоров Даниэлем Васеллой мы упорно пытались выяснить: ну когда же, когда «Новартис» будет не только продавать в России лекарства, но и разрабатывать, и производить? Вот уже и в Шанхае построен новейший научный центр… Господин Васелла охладил наш пыл. Проблемы, с которыми встречается фармацевтический бизнес в России, очень глубоки. Главное – отсутствие кадров. «Слой менеджеров у вас в стране традиционно очень тонок», – заметил он. Интеллектуальная собственность защищена плохо. А это отбивает интерес к работе. «Право собственности – это гарантия нашего присутствия».

 Правительство Китая прилагало большие усилия в течение 10 лет, чтобы обучить персонал. 40% химиков в США – это китайцы. Теперь они возвращаются на родину и начинают отдавать свои знания. «Произошло накопление интеллектуальной массы. И только после этого мы приняли решение о создании научного центра в Китае. Когда такое произойдет в России, тогда, видимо, решится вопрос о строительстве центра и у вас. Наш принцип таков: «У вас есть мозги? Тогда мы идем к вам!»

Справка «АН»

 В МИРОВОЙ табели о рангах «Новартис» занимает 3-е место по объему продаж. А по привлекательности журнал «Форчун» поставил компанию на 1-е место.

 В «Новартисе» работает около 100 тыс. только штатных сотрудников в 140 странах мира. Всего же задействовано 450 тыс. человек. Компания стоит на нескольких китах. Это оригинальные инновационные препараты, дженерики, вакцины, средства диагностики, безрецептурные лекарства и товары для здоровья. 63% объема продаж компании в 2007 г. составляли оригинальные инновационные препараты. Это 24 млрд. долларов! За десять лет вышло 23 новых препарата. Особенно урожайным был 2007 г. – 8 новых препаратов. Это пока химические и генные препараты. Но в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет прорыв в области стволовых клеток и трансплантации органов. Самые крупные по значимости продукты – в области сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Отступление в онкологию

 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания занимают 3-е место в причинах смертности у нас в стране. Причем 50% пациентов диагностируются на поздних стадиях рака. По словам руководителя регионального подразделения «Онкология» Филиппа Барруа, «Новартис» вывел на рынок новое чудо-лекарство «Гливек» от одного из самых злокачественных видов рака – хронического миелоидного лейкоза. Результаты потрясающие: выживаемость больных составляет 95%! Раньше такие больные «сгорали» максимум за 2,5 года…

Клетка становится лекарством

С ПОМОЩЬЮ генной инженерии человеческий ген вводится в геном бактерии, дрожжей или клетку животного. В новом месте человеческий ген выполняет свою обычную функцию. Причем организм или клетка вырабатывает человеческий белок. Размножаясь в биореакторе, генетически измененный организм или клетка становятся своеобразной фармацевтической фабрикой. «Новартис» разработал процесс, в котором «Ксолар» (лекарство от астмы) может вырабатываться генетически видоизмененными клетками яичника китайского хомяка. Конечно, никаких живых хомяков в Биотехнологическом центре нет и в помине. Лекарство производят с помощью культур клеток

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