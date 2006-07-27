ОН У каждого свой. Как сделать, чтобы не было мучительно больно - об этом рассказывает врач-невропатолог, к.м.н. Вера Котельникова.

У меня ноги какие-то ватные, а кожа на ногах стала малочувствительной, будто онемела, даже стопу ставлю как-то боком. Стоит пошевелить ногой - от поясницы до стопы как иглой прокалывает.



В.С., Саратовская область

Часто так сигнализирует о своем воспалении седалищный нерв. Именно он отвечает за чувствительность кожи на ногах, двигает стопу, поднимает бедро. Благодаря этому капризному нерву мы можем сгибать и разгибать поясницу. Неприятности с седалищным нервом могут возникнуть даже из-за мелочи (рывком подняли ведро с водой, тяжелую сумку). Задеть нерв может даже неудачно сделанный укол. Проявления травмы самые различные: от боли в ягодице до онемения кожи и мышц. Одно неловкое движение и - переклинило! В утешение скажу, что через несколько дней все пройдет, потерпите.



Утром с постели не могу встать без посторонней помощи - так спину крутит. У меня распространенный остеохондроз. Говорят, чтобы стало легче, нужно спать на досках.



Валерия Забродская, Калужская область

Пружинный расхлябанный матрас, конечно, противопоказан, но и доски - вредное заблуждение. Вы только прибавите себе мучений. Лучше всего спать на ортопедическом матрасе. А еще вспомните, как спали наши предки: доски, а сверху - мягкая перина. Так позвоночник может сохранить свои естественные изгибы. Собственно, ортопедический матрас - это современная модификация старинного ложа.

Лучше, если ваша кровать будет достаточно высокой. А вставать следует так: перевернитесь на живот, свесьте одну ногу, коснувшись пола. Опираясь на кровать, встаньте на ногу. Затем опускайте вторую ногу, постепенно переходя в горизонтальное положение. Тогда и посторонняя помощь не потребуется. Что касается физических нагрузок, то они должны быть умеренными. Вам подойдет плавание и размеренная ходьба (прогулка по полчаса в день). Тогда вы сможете забыть о боли.

В гараже нагнулся, а разогнуться не смог - так в полусогнутом состоянии и добрался до дома. Я вроде бы нигде не перегружаюсь, но только подует первый ветерок, как спину тут же прихватывает - радикулит! Сослуживцы предлагают способ избавления - «висение» на перекладине.



Александр Савельев, Рязанская область

Радикулит - реакция позвоночника на простуду. И, как при любой простуде, поможет прогревание. Годится лишь сухое тепло (никаких ванн!): обмотайте поясницу шерстяным шарфом, разотрите мазями, приложите мешочек с разогретым песком. «Висения» на перекладине категорически отменяются. Главное в лечении радикулита - покой.