Прострел
№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]
ОН У каждого свой. Как сделать, чтобы не было мучительно больно - об этом рассказывает врач-невропатолог, к.м.н. Вера Котельникова.
У меня ноги какие-то ватные, а кожа на ногах стала малочувствительной, будто онемела, даже стопу ставлю как-то боком. Стоит пошевелить ногой - от поясницы до стопы как иглой прокалывает.
В.С., Саратовская область
Часто так сигнализирует о своем воспалении седалищный нерв. Именно он отвечает за чувствительность кожи на ногах, двигает стопу, поднимает бедро. Благодаря этому капризному нерву мы можем сгибать и разгибать поясницу. Неприятности с седалищным нервом могут возникнуть даже из-за мелочи (рывком подняли ведро с водой, тяжелую сумку). Задеть нерв может даже неудачно сделанный укол. Проявления травмы самые различные: от боли в ягодице до онемения кожи и мышц. Одно неловкое движение и - переклинило! В утешение скажу, что через несколько дней все пройдет, потерпите.
Утром с постели не могу встать без посторонней помощи - так спину крутит. У меня распространенный остеохондроз. Говорят, чтобы стало легче, нужно спать на досках.
Валерия Забродская, Калужская область
Пружинный расхлябанный матрас, конечно, противопоказан, но и доски - вредное заблуждение. Вы только прибавите себе мучений. Лучше всего спать на ортопедическом матрасе. А еще вспомните, как спали наши предки: доски, а сверху - мягкая перина. Так позвоночник может сохранить свои естественные изгибы. Собственно, ортопедический матрас - это современная модификация старинного ложа.
Лучше, если ваша кровать будет достаточно высокой. А вставать следует так: перевернитесь на живот, свесьте одну ногу, коснувшись пола. Опираясь на кровать, встаньте на ногу. Затем опускайте вторую ногу, постепенно переходя в горизонтальное положение. Тогда и посторонняя помощь не потребуется. Что касается физических нагрузок, то они должны быть умеренными. Вам подойдет плавание и размеренная ходьба (прогулка по полчаса в день). Тогда вы сможете забыть о боли.
В гараже нагнулся, а разогнуться не смог - так в полусогнутом состоянии и добрался до дома. Я вроде бы нигде не перегружаюсь, но только подует первый ветерок, как спину тут же прихватывает - радикулит! Сослуживцы предлагают способ избавления - «висение» на перекладине.
Александр Савельев, Рязанская область
Радикулит - реакция позвоночника на простуду. И, как при любой простуде, поможет прогревание. Годится лишь сухое тепло (никаких ванн!): обмотайте поясницу шерстяным шарфом, разотрите мазями, приложите мешочек с разогретым песком. «Висения» на перекладине категорически отменяются. Главное в лечении радикулита - покой.
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