Стоит ли спасаться от дисбактериоза?

Кругом одни больные



ПО МНЕНИЮ специалистов-гастроэнтерологов, это «молодое» заболевание. Первопричины его кроются в детском возрасте и связаны с ранним переходом на искусственное вскармливание. В дет­ском возрасте происходит становление всего организма ребенка, и вышеупомянутый фактор приводит помимо расстройств пищеварения к отклонениям в формировании костей, зубов, мышечной и мозговой тканей.

Для людей старшего возраста на первый план выходят иные последствия дисбактериоза: снижаются защитные функции микрофлоры в противодейст­вии злокачественным новообразованиям. Понижается способность кишечной микрофлоры перерабатывать холестерин. Увеличивается риск остеопороза, ускоряются процессы старения организма. Если вас беспокоит нерегулярный стул - запоры или, наоборот, диарея, то о наличии дисбактериоза можно говорить с большой долей вероятности.

Легко ли его лечить?



НОРМАЛЬНАЯ микрофлора человека заключена в биопленку, которая покрывает кожу и слизистые оболочки. Она регулирует взаимоотношение организма с окружающей средой.

Штаммы бактерий в кишечнике индивидуальны для каждого конкретного организма. Поэтому прием препаратов, содержащих «живые» бактерии, или пробиотики, далеко не всегда дает нужный эффект. Просто искусственно созданные штаммы бифидобактерий воспринимаются организмом как «чужаки». В кислой среде желудка и щелочной среде двенадцатиперстной кишки погибает большая часть заселяемых бактерий. Вот почему при лечении дисбактериоза необходимо стимулировать рост собственной микрофлоры. С этой задачей успешно справляются пребио­тики. Они создают в кишечнике благоприятную среду, в которой собственные полезные бактерии активно размножаются и вытесняют вредную микрофлору.

Дисбактериоз - массовое заболевание. В развитых странах разработаны государственные программы профилактики для поддержания равновесия микрофлоры кишечника. Связано это с устоявшимся мнением, что баланс микрофлоры напрямую влияет на состояние организма в целом. А стало быть, и на «активное» долголетие, работоспособность, молодость, красоту.