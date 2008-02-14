Инновации от UCB

ПОЯВЛЕНИЕ новейших эффективных лекарственных средств предоставляет врачам новые возможности для успешного лечения тяжелейших болезней. Компания UCB – мировой лидер в области биофармацевтики, специализируется на четырех терапевтических направлениях: заболевания центральной нервной системы (включая эпилепсию), респираторные заболевания и аллергия, воспалительные процессы и иммунология, онкология. Компания позиционирует себя как биофармацевтический лидер следующего поколения, поэтому концентрирует свою деятельность на разработке инновационных препаратов.

В 2008 г. UCB выводит на рынок новейший препарат, ставший результатом инновационных разработок последних лет, – Ньюпра. Этот препарат ориентирован на лечение болезни Паркинсона и представляет собой трансдермальный пластырь. Это уникальная форма доставки лечащего вещества, действующая 24 часа.

Впервые компания вышла на российский рынок в 1994 г., но уже за этот период ряд основных продуктов компании получил признание в России. Среди них:

– Кеппра – лидер в лечении эпилепсии, считающийся в США лекарством № 1.

– Ксизал – антигистаминный препарат последнего поколения. Ксизал максимально блокирует медиаторы аллергического воспаления, к тому же практически безопасен для печени.

– Зиртек – применяется для симптоматического лечения круглогодичного и сезонного аллергического ринита и аллергического конъюнктивита и одобрен для лечения взрослых и детей.

Сейчас в стадии разработки находятся 10 молекул, которые будут применены при 17 заболеваниях. В данный момент проходит 1-я стадия клинических испытаний для препаратов под рабочим названием CDP-791 – онкология (рак легкого), CDP-323 – рассеянный склероз.

Существует Институт аллергии UCB, основной целью деятельности которого является совершенствование профилактики и лечения аллергии с помощью обеспечения врачей и населения современной научной информацией и внедрения образовательных программ по аллергологии. Институт уникален тем, что занимается проведением обучающих программ среди врачей и пациентов без упоминания о препаратах, выпускаемых компанией UCB.