Отчего в глазах темно?

С ОДНОЙ стороны, могут быть вегетативные нарушения, которые нередко проявляют себя именно в подростковый период. С другой – быстрый рост подростка может спровоцировать нарушения в формировании позвоночника, и как следствие – защемления нервных окончаний. Нельзя исключать и того, что так может проявляться и какое-то сердечное заболевание. Поэтому ребенка должны обследовать и кардиолог, и невропатолог. Нужно сделать ряд исследований: реоэнцефалографию, которая определит характер наполнения кровеносных сосудов. Рентген шейного отдела также поможет уточнить диагноз. В подростковом возрасте важно укреплять связки и заниматься спортом, особенно плаванием.