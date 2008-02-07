Защитите щитовидку

ЩИТОВИДНУЮ железу не случайно называют дирижером всего организма. Ее две доли, состоящие из многочисленных фолликулов, подковообразно располагаются на шее в области гортани. Они вырабатывают тиреоидные гормоны, основным веществом которых является йод. Связываясь с белками плазмы крови, гормоны поступают во все ткани организма и участвуют в сложнейших процессах обмена веществ, связанных с регуляцией потребления кислорода, синтезом белков, снабжением клеток необходимыми аминокислотами и рядом других важнейших процессов.

При гипотиреозе в организме замедляются все процессы. В условиях недостатка тиреоидных гормонов энергия образуется с меньшей интенсивностью. А в условиях снижения энергетического обмена человек ощущает слабость в теле, его мучает сонливость. При развившемся гипотиреозе характерным образом меняется облик больного: становится одутловатым лицо, отекают веки, сухая кожа шелушится и может приобрести желтушный оттенок. Волосы тускнеют, секутся и выпадают, ногти слоятся и ломаются. Из-за отека голосовых связок голос может стать более низким. Больные склонны к полноте, запорам, повышенной зябкости. Объем щитовидной железы при гипотиреозе может оставаться нормальным, а может и увеличиваться, когда на фоне гипертрофии ее клеток появляется зоб, который больные расценивают как признак повышенной выработки гормонов. Такие выводы самим делать очень рискованно, это дело только врача.

Отчего снижается функция щитовидной железы? Это может произойти из-за врожденного ее недоразвития, воспалительного процесса, разрушения опухолью или избыточного удаления во время операции. Но чаще всего гипотиреоз развивается из-за недостатка йода, который как микроэлемент в организме у нас не синтезируется, а поступает только с пищей. При норме 100–150 мкг йода в сутки наши люди потребляют его в десятки раз меньше, потому что едят мало морской рыбы, морепродуктов и водорослей, в которых больше всего йода. Меньше, чем положено, россияне едят мяса и молочных продуктов, которые также служат поставщиками этого микроэлемента. Поэтому у нас традиционно низкий уровень йода в организме и, соответственно, мало людей, у кого щитовидная железа остается здоровой.