Праздничный инфаркт

ЛЮБОЙ врач «скорой помощи» подтвердит, что новогодние праздники чреваты весьма грозными проблемами со здоровьем, среди которых не последнее место занимают инфаркты и инсульты. Предновогодняя суета, чрезмерные денежные траты, обильная трапеза и алкогольно-табачные излишества, корпоративные вечеринки, бесконечные визиты родственников и друзей для многих оказываются слишком сильным стрессом, который прямой дорогой ведет к обострению сердечно-сосудистых проблем.

Сердце человека и его мозг нуждаются в бесперебойном и достаточном поступлении кислорода. Если по тем или иным причинам доступ кислорода снижен – обеспечен ишемический криз. Причин «новогоднего» дефицита кислорода несколько. Одна из основных – употребление алкоголя: для его расщепления и нейтрализации образовавшихся токсинов требуется повышенное количество кислорода, которое печень «отбирает» у мозга и сердца. Также много крови, богатой кислородом, отвлекает желудочно-кишечный тракт – на переваривание салатов оливье и холодцов. Дефициту кислорода весьма способствует пребывание в душных и накуренных помещениях. Не стоит забывать и о том, что стресс сам по себе вызывает стойкий спазм сосудов, что также приводит к ухудшению кровоснабжения сердечной мышцы и мозга.

В общем, если есть желание выйти из череды новогодних торжеств не то чтобы отдохнувшим и поздоровевшим, а хотя бы неразбитым и небольным, нужно позаботиться о здоровье.

Аргумент специалиста

Не допустить беды

САМОЙ простой и потому наилучшей мерой предот­вращения дефицита кислорода является обеспечение доступа свежего воздуха – путем частого проветривания помещения, а если позволяют погода и состояние здоровья – пеших прогулок.

Но для тех, кто достиг 40-летнего рубежа, этого уже может оказаться недостаточно. Сосуды в этом возрасте далеки от идеального состояния, их эластичность, способность адекватно реагировать на стресс снижаются, а просвет перекрывают атеросклеротические отложения. Поэтому правильной мерой будет профилактический прием кардиопротекторов: лекарственных препаратов, снижающих потребность миокарда в кислороде. Тогда даже в случае «перебора» с алкоголем и никотином миокард и мозг пострадают не так сильно.

Э.М. Наумова,

профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ,

доктор биологических наук