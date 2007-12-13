«Я пью и писаю…»

Не игнорируйте анализы



СРЕДИ заболеваний мочеполовой системы у детей лидируют обменные нарушения (кристаллурия), инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит. Остальные недуги встречаются значительно реже. Проблемы раннего выявления заболеваний мочеполовой системы и предотвращения «хроники» вполне решаемы. Надо только чаще проводить анализ мочи. Именно он, как правило, достаточно рано сигнализирует о начале заболевания. Врачи-нефрологи настаивают: обязательно нужно исследовать мочу ребенка в возрасте одного, трех, шести и двенадцати месяцев. А также проводить ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей – в первые полгода жизни и в конце первого года. Далее анализ мочи и УЗИ органов мочевой системы нужно делать один раз в год. Это будет способствовать раннему выявлению врожденных и наследственных болезней и инфекций мочевой системы. А также снизит риск превращения ребенка в хроника и в дальнейшем – в инвалида.

Заболеть от комфорта?



КАК ни печально это говорить, но именно родительские ошибки приводят к болезням почек у детей. В анализах мочи очень часто встречаются кристаллурии. Это связано с обменными нарушениями и при определенных обстоятельствах может привести к развитию мочекаменной болезни. Начинаешь беседовать с мамой и выясняешь: утром, в обед и вечером она кормит малыша мясом. Да еще и радуется тому, что он съедает за обедом целый антрекот! Но ребенок не может и не должен потреблять так много мяса! Это большая нагрузка на целый ряд органов и систем малыша. В первую очередь – на почки. Маме жалко своего ребенка: он любит, ему хочется! Но значительное преобладание в рационе какого-то одного продукта может вызвать обменные нарушения. Почки как орган выделения излишков и токсинов начинают «протестовать».

Или другой пример – ребенок мало пьет простой воды, чая – его приучили потреблять соки. Да к тому же еще и покупные – в которых много концентратов. Либо (конечно, руководствуясь только «лучшими побуждениями») дают детям свежевыжатый натуральный сок. В то время как его нужно разбавлять в пропорции 1:1.

Еще одна возможность подхватить болячку – отдых. В последние годы многих детишек стали вывозить на море. А потом сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей. Причина, как правило, проста: ребенок слишком долго сидит в воде, а потом бегает в мокрых трусиках. В результате – инфекция мочевыводящих путей или пиелонефрит. Сказывается элементарное несоблюдение правил гигиены и ухода за ребенком.

И наконец, памперсы. Это болезненный вопрос для мам и бабушек: мучиться с пеленками и подгузниками или воспользоваться памперсами?

Памперсы – слов нет, облегчили жизнь. Другое дело, что когда они появились, врачи столкнулись с всплеском инфекций у малышей. Особенно у девочек. Мамы отвели «норму потребления»: два-три памперса в день. А ведь это – те же пеленки, только качественные, хорошо сохраняющие кожу ребенка от опрелостей и раздражения. И поступать с ними нужно так же, как с пеленками, т.е. достаточно часто менять.

Но при этом возникает еще одна проблема – как приучить ребенка к горшку. В памперсах малышу комфортно, потому он «приобщается» к нему значительно позже. Здесь и «заслуга» родителей: им тоже удобней, когда ребенок в памперсах. Зачастую малыш ходит в них до четырех-пяти лет! Но после полутора лет надевать памперсы надо только на прогулку и (или) в ночное время. И приучать чадо к горшку в соответствии с физиологией роста организма. Но мамам лень. На самом деле, это вопрос воспитания и здоровья. Если ребенок поздно приучается к горшку, впослед­ствии можно ожидать дисфункции мочевого пузыря, невротической реакции и т.п. Так что лучше все делать вовремя.