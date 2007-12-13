Ухо! Горло! Нос!
Как со всем этим справиться?
№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
АНАЛИЗЫ не утешили. Да еще кардиолог долго изучал карту и наконец изрек: «Как же вы дальше жить собираетесь?»
И вынес вердикт: аденоиды пора удалять – нечего экспериментировать над ребенком. Тогда и кардиограмма станет лучше. И вот мы снова у ЛОРа...
Владимир Водяницкий, ЛОР-хирург отделения черепно-челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы расставил точки над «i»:
– Аденоиды есть у всех, даже у взрослых. И раз природа нам их «подарила», значит, они нам зачем-то нужны. Зачем? Это своеобразный противогаз. Если аденоиды мешают – значит, «противогаз» испортился. Но даже испорченный «противогаз» просто так удалять не стоит. Существует всего пять абсолютных показаний для удаления аденоидов:
– Энурез (он либо есть, либо его нет). «Немного» энуреза не бывает!
– Неправильный прикус – это определяет ортодонт-стоматолог.
– Астматический синдром. Аденоиды мешают ребенку дышать, и он начинает задыхаться.
– Гнойные отиты, повторяющиеся один за другим.
– Гнойные гаймориты (как правило, односторонние), также плавно переходящие один в другой.
Если ни одного из этих показаний нет, но вы все-таки недовольны тем, как дышит ребенок, я обычно советую курс фитотерапии, рассчитанный на шесть недель.
Два раза в день закапывается в нос настой из лечебных трав – утром и вечером. И остатками воды горло в течение пяти минут, что называется, выполаскивается. Вот эти травы:
1-я неделя – ромашка;
2-я неделя – зверобой;
3-я неделя – череда;
4-я неделя – кора дуба (кипятить);
5-я неделя – шалфей;
6-я неделя – мята.
Если эти меры не помогут или вы сочтете их недостаточными, для закапывания в нос рекомендую использовать 5%-ный раствор колларгола – четыре раза в день в течение месяца. Именно 5%-ный, а не 2%, который обычно продается в аптеках. Если уж вам и это не поможет, тогда стоит рассмотреть вопрос об удалении аденоидов.
Еще один совет. Чтобы ушки ребенка лучше слышали, закапайте ему перед мытьем по две-три капли вазелинового масла. Пока он будет «отмокать», масло нагреется. Размягченную серу позже можно легко удалить, не опасаясь травмировать нежную барабанную перепонку.
Отит
ОТИТ – воспаление уха. Различают наружный, средний и внутренний.
Ограниченный наружный отит возникает в результате внедрения инфекции (чаще всего стафилококка) в волосяные фолликулы и сальные железы фиброзно-хрящевого отдела наружного слухового прохода. Иногда процесс может распространиться и на околоушную клетчатку.
Диффузный (разлитой) наружный отит развивается преимущественно при хроническом гнойном среднем отите вследствие внедрения в кожу и подкожную жировую клетчатку слухового прохода различных бактерий и грибов. Воспалительный процесс нередко распространяется и на барабанную перепонку. При этом боли в ухе усиливаются при надавливании на козелок, потягивании за ушную раковину. При остром диффузном наружном отите больные жалуются на боли и зуд в ухе, гнойные выделения.
Острый средний отит развивается в результате проникновения инфекции через слуховую трубу в среднее ухо или обострения хронического воспаления слизистой оболочки носа и носоглотки (острый ринит, грипп и т.д.) Симптомы и течение болезни зависят от стадии процесса.
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