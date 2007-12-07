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Есть хочется. И худеть хочется!

Можно ли совместить несовместимое?

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ПЕРЕДЕРИН, врач ]

Есть хочется. И худеть хочется!

 ЧТОБЫ быть в тонусе, человек умственного труда сжигает около 2 тыс. ккал, а физического – свыше 3 тысяч. Ниже уровня 1200 ккал идет голодная дистрофия, приводящая к серьезным осложнениям.

 Если за сутки вложить в себя лишних 1000 ккал, то за три месяца они отзовутся 14 килограммами лишнего веса. На рутинный обед из четырех блюд приходится 600 килокалорий. Это много, но час езды на велосипеде снимет его последствия. А если уменьшить рацион на 300–600 ккал, то за неделю можно оказаться в минусе на 300–600 граммов.

 Перед тем как сесть на диету, измерьте сантиметром окружность талии и бедер. У женщин оптимальная талия находится в пределах 80 см, а у мужчин – 94 см. Отложение вокруг талии называется яблочным. Оно опаснее в плане возникновения осложнений, чем вокруг бедер – грушевидное.

 Как их сбросить? В этом поможет физиологическая семидневная диета, которая прошла испытание временем и дала хорошие результаты. Она легко выполнима как по набору продуктов, так и в приготовлении. Диета проводится два раза в месяц на протяжении года. Если заметно стал убывать вес, то промежуток можно удлинить.

 1-й ДЕНЬ. Завтрак: тертая морковь с петрушкой, укропом, политые нерафинированным подсолнечным маслом, два ломтика черного хлеба. Стакан отвара шиповника. Обед: ломтик черного хлеба, половник овощного супа из болгарского перца, моркови, помидора, корня сельдерея, гречневая каша с отварной рыбой, стакан кефира. Ужин: свекла отварная с яблоками и постным маслом, творог нежирный без сахара. Стакан настоя из мяты и боярышника.

 2-й ДЕНЬ. Завтрак: ломтик черного хлеба, отварная куриная грудка со свекольным пюре, лимонный напиток с чайной ложкой меда. Обед: суп молочный рисовый с сухариками, омлет из одного яйца, груша. Чашка некрепкого чая с ломтиком мармелада. Ужин: салат из свежей капусты с черносливом и сыром, заправленный подсолнечным маслом. Настой из калины и календулы.

 3-й ДЕНЬ. Завтрак: черный сухарь, 50 г докторской колбасы с тушеными кабачками. Ряженка. Обед: ломтик черного хлеба, половник борща «Сахалинского» из морской капусты, горбуши и моркови, пшенная каша с 20 г сливочного масла, яблоко. Ужин: салат из свежей моркови, грецких орехов и 5 штук кураги с постным маслом. Йогурт обезжиренный.

 4-й ДЕНЬ. Творожно‑рисовый. 300 г обезжиренного творога и 400 г слегка подсоленного отварного риса с корнем сельдерея, укропом, петрушкой. 500 мл яблочного сока и бутылка «Боржоми».

 5-й ДЕНЬ. Завтрак: яйцо, черный хлеб с маслом, салат из отварной свеклы, настой из сухофруктов. Обед: мясной бульон с черными сухарями, гречка с отварным мясом, кефир. Ужин: салат фруктовый из яблок, банана, киви, заправленный обезжиренным йогуртом. Чашка молока и чайная ложка меда.

 6-й ДЕНЬ. Завтрак: омлет из одного яйца с докторской колбасой, яблоко, настой из сухофруктов. Обед: суп фруктовый, отварной рис, стакан кефира, ломтик черного хлеба. Ужин: салат из морской капусты, лука, зеленого горошка, тертого сыра, кефир.

 7-й ДЕНЬ. Завтрак: кукуруза несладкая, говядина отварная, кефир. Обед: уха, отварная курица с овощным рагу, кефир, черный хлеб. Ужин: салат из свежей капусты, моркови с инжиром на постном масле, нежирный творог, стакан минеральной воды.

 Оговорюсь: пища должна быть минимально соленой; питье­вой режим свободный, но не более двух литров жидкости в день. Диета не исключает приема основных лекарств. На случай резкой слабости, головокружения имейте при себе карамель. Диета противопоказана больным сахарным диабетом.

 Итак, соизмеряйте свои пристрастия в еде с возможностями и не давайте весу одолеть вас.

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