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Причуды роста

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Причуды роста

Следите за весом

 В СРЕДНЕМ масса тела новорожденного составляет 3,4 кг (у мальчиков немного больше, чем у девочек). Длина тела – 50 см, окружность головы – 35 см. Но не ждите, что ваш малыш на все 100% будет соответствовать всем этим данным. Дети считаются нормальными, если их показатели находятся в следующих параметрах: масса тела – от 2,5 до 4,5 кг, дли­на – от 45 до 55 см, окружность головы – от 33 до 37 см. Сразу после рождения младенец теряет вес, а затем восстанавливает его и начинает прибавлять. Дальнейшее увеличение веса, а также роста и окружности головы – важнейшие показатели здоровья вашего малыша.

 Доношенный ребенок прибавляет в весе каждый день по 20–30 г, в росте – около 7 мм в неделю. У большинства доношенных детей масса тела удваивается к пяти месяцам жизни и утраивается к году. Рост здорового ребенка к году увеличивается на 20–30 см. Накапливается и подкожный жирок, который достигает своего пика к девяти месяцам.

 Окружность головы ребенка в первые полгода увеличивается приблизительно на 1 см в месяц. Но если отец ребенка большого роста, а мать – маленького, то темп роста объема головы может быть больше. А при обратном соотношении – ниже нормы. Окружность грудной клетки новорожденного меньше окружности головы. И выравнивается только к году.

 Если ваш ребенок несколько не вписывается в средние показатели – не спешите беспокоиться. Просто посоветуйтесь с врачом. Масса тела – самый чуткий показатель здоровья малыша. Заболел ли он, ухудшился ли у него аппетит, нарушился ли сон, допустили ли вы какие-то погрешности в уходе – все это сразу найдет свое выражение в граммах. Но вы должны помнить: прирост может быть неравномерным по дням. Так что не стоит беспокоиться. После первого месяца жизни ребенка его достаточно взвешивать только раз в месяц.

Когда стоит беспокоиться

 ЕСЛИ малыш потерял 10% своего веса – начинайте выяснять причину. Это признак недоедания. Если мама кормит грудью, пройдите контрольное взвешивание и выясните, сколько съедает ваш ребенок, хватает ли ему молока. Вопрос о прикорме после этого уже можно решать с врачом.

 На избыток веса тоже стоит обратить пристальное внимание. В этом случае для детей на искусственном вскармливании врач посоветует снизить суточное потребление калорий. А малышу на грудном вскармливании можно перед прикладыванием к груди давать попить воды. Обычно дети-искусственники набирают вес быстро и постоянно. А вот груднички после 6 месяцев не так быстро прибавляют в весе, если не получают дополнительного прикорма. Молока матери им уже мало.

 Теперь о родничке. У всех младенцев при рождении имеется большой родничок – мягкий участок на темени, где под кожей не прощупываются кости черепа. Начиная с полугода, он постепенно уменьшается. И к полутора годам – закрывается. При рахите и гидроцефалии сроки закрытия увеличиваются. Обычно врач для профилактики рахита назначает витамин Д. Но в этом случае родничок «быстрее» не закроется.

Уход за ребенком

 ВСЕ, что нужно ребенку первых месяцев жизни, – это достаточное питание, гигиена тела и оптимальный тепловой режим. И еще тесный телесный контакт с мамой. Тогда ваш малыш будет расти здоровым и веселым. И будет вас радовать.

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