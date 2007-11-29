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Проверка на вшивость

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

Проверка на вшивость

НА САМОМ деле московским врачам уже не до шуток. За последние 10 месяцев в школах города зафиксировано 73 групповых очага педикулеза. Особенно много – в школах Южного округа – в 26 классах! Неблагополучны Западный и Северный округа – соответственно 11 и 10 очагов. Причем все это в основном – запущенные случаи, когда вши успевали распространиться по всему классу.

Надо сказать, что в группе риска – именно учащиеся общеобразовательных школ. В детских садах проблем нет, в суворовских, кадетских училищах – тоже. Даже в специнтернатах и сиротских домах, где дети находятся круглосуточно, вшей нет. А в школах – ползают, паразиты. Да еще в основном по детишкам из начальных классов. Достаточно одному где-нибудь в трамвае или в метро подцепить вшей, а потом принести насекомых в класс. И очередной очаг педикулеза портит и без того неблагоприятную статистику.

Головная вша – существо малозаметное, размером до трех с половиной миллиметров. Живет и размножается именно в волосах головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Вне этой сферы обитания погибает за сутки. Никем не потревоженная, она живет 25–35 дней и откладывает за это время до 140 яиц (гнид). Сильный зуд провоцирует расчесывания. Иногда в волосах образуются колтуны.

«Вши – неистребимый биологический вид, – говорит замначальника отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по г. Москве Людмила Цвиль. – Заразиться можно где угодно. Достаточно, скажем, оказаться в общественном транспорте рядом с бомжом». Среди них педикулез – как насморк. В Москве для бомжей созданы четыре санпропускника, где можно бесплатно помыться и очистить одежду. А можно и новую получить, уже очищенную. За год через эти пункты проходит более 120 тыс. человек. И это одна из причин того, что счет очагов педикулеза в Моск­ве еще не идет на сотни.

Но десятки очагов – это тоже очень много. С 2005 г. статистика по педикулезу становится все хуже и хуже. Специалисты утверждают: в этом виноваты родители, которые не следят за детьми как следует. Но Роспотребнадзор официально назвал и других виновников – школьных медработников, которые несвоевременно проводили осмотры детей. Особенно после каникул. За халатное отношение к работе к ответственности не была привлечена ни одна школьная медсест­ра или врач!

Рекомендации специалиста

ЗАМНАЧАЛЬНИКА отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по г. Моск­ве Людмила Цвиль:

– Если ваш ребенок заразился головным педикулезом, купите в аптеке специальное противопедикулезное средство. Главное – извести гниду – яйцо вши. Из-за клейкой оболочки счесать его очень трудно. Поэтому нужно выбирать препарат, в инст­рукции к которому указано, что он действует на все стадии вши, включая гниду. После обработки и мытья головы для лучшего удаления (отклеивания) гнид следует смочить волосы 9%-ным столовым уксусом, разведенным пополам с водой, и тщательно вычесать голову частым гребнем.

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