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Профиль – сердце

Как попасть на «высокие технологии»

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Марина СЛЕТА ]

Профиль – сердце

 ЭТА деятельность ве­дется в рамках национального проекта «Здоровье» и называется «Оказание высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи населению». Помощь называется высокотехнологичной потому, что требует применения специализированного оборудования и высокого уровня квалификации специалистов. Еще одна особенность – она дорого стоит (сюда входит стоимость оборудования и расходного материала, необходимого для оказания помощи конкретному пациенту). Однако профили оказания высокотехнологичной дорогостоящей помощи могут быть разные.

Что лечим?

ВРАЧИ рекомендуют высокотехнологичную помощь, когда не удается справиться с заболеванием профилактическими методами. Прежде всего это касается пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском и при некоторых сердечных патологиях. В частности, ишемической болезни сердца.

Как только появляются тревожные симптомы, тут же надо идти к врачу-кардиологу или терапевту. При необходимости участковый терапевт госпитализирует больного или проведет амбулаторное обследование. Обычно в него входит электрокардиограмма в покое, суточный мониторинг электрокардиограммы, при необходимости нагрузочный тест. В некоторых учреждениях есть возможность провести радиоизотопные исследования и эхокардиограмму. Золотой стандарт диагностики – коронарная ангиография. Однако в стране таких аппаратов чуть более 100. И есть они в основном в крупных областных центрах.

И вот направление на руках...

НАПРАВЛЕНИЕ на высокотехнологичную операцию в то или иное специализированное учреждение дает специальная комиссия. Дальше все происходит достаточно быстро. Например, процедура стентирования у профессионалов занимает около 30 минут. Больной получает лечение буквально в день приезда. Такие технологии сейчас отрабатываются. Порядка 30% больных могут получать помощь амбулаторно. Речь идет о небольшом количестве пораженных сосудов и без каких-либо сложных видов их поражения (когда бляшка образовалась в месте раздвоения сосуда или поражен крупный сосуд). За такими пациентами лучше какое-то время наблюдать в стационаре. Длительность лечения определяется, конечно, индивидуально, но в среднем составляет 5 дней.

Дело не только в финансах

ГЛАВНАЯ трудность – отсутствие специалистов. Если бы их хватало, то те сто рентген-эндоваскулярных установок, которые есть в России, могли бы работать в двух-трехсменных режимах. Сейчас при поддерж­ке государства будут устанавливать оборудование еще в 30 регионах страны. И здесь тоже потребуются профессионалы. Кроме того, в стране сейчас строят 4 кардиохирургических центра в Хабаровске, Красноярске, Пензе и Астрахани. Они смогут принять 10 тыс. больных в год.

...ПОКА мы в нашем кардио­центре проводим стентирование около 1500 больным в год. И более 500 сердечно-сосудистых операций с применением аппарата искусственного обращения (коронарное шунтирование).

Все мы смертны, но надо суметь прожить свое время качественно и стремиться удлинить срок жизни. Вот главная задача кардиологии, медицины и общества в целом. На это нацелена и помощь высоких технологий.

Сколько стоит

НА ОКАЗАНИЕ высокотехнологичной помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» на одного больного государство выделяет около 185 тыс. рублей. Этой суммы достаточно для того, чтобы, например, при выполнении ангиопластики (расширение сосудов сердца) и стентирования (установка специальных каркасов) поставить один стент с лекарственным покрытием и один стент без лекарственного покрытия. Но это не значит, что вся сумма будет потрачена на одного больного. Кому-то надо ставить один стент, а кому-то – три. Поэтому мы планируем свою деятельность так, чтобы помощь была оказана всем больным, которые к нам обратились. 

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