Как усвоить кальций?

КАЛЬЦИЙ – один из трудно усвояемых минералов. Но он необходим для здоровья костей. В продуктах питания он находится в соединениях, плохо растворимых в воде или вообще нерастворимых. Природа предусмотрела такой вариант. И чтобы не оставить человека без необходимого минерала, дала ему желчные кислоты – их вырабатывает печень. В процессе пищеварения они переводят нерастворимый кальций в растворимый, от 10 до 40% которого всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника. Если человек страдает гастритом с пониженной кислотностью, энтеритом, заболеваниями печени и поджелудочной железы, то процент усвоения минералов значительно снижается. Это зависит и от количества в пище кальция по отношению к магнию и фосфору – катализаторов всасывания. Оптимальное соотношение кальция и магния 1:0,6. В хлебе, мясе и картофеле – 1:2, в молоке – 1:0,1, в твороге – 1:0,15, треске – 1:0,6. Самое высокое и невыгодное – во фруктах и овощах – 1:4,5.

Баланс минерального состава костей поддерживается витаминами Д и К, а также железом, цинком, марганцем, медью. Они содержатся в морской капусте, мясе, яйцах, отрубях, пивных дрожжах, бобовых, орехах, цельном зерне, сухофруктах, зелени.

Тормозят усвоение минералов картофель, щавель, шпинат, сладости, копчености, крепкий кофе, табак, алкоголь, напитки (типа кока-колы), жирная пища. Лучше всего кальций «добывается» из продуктов животного происхождения, следом идут молочные и морепродукты. А растительная пища стоит на последнем месте. Популярный в народе порошок яичной скорлупы практически не усваивается, но если его смешать с порошком слизистой куриных желудков и тонкого среза мышц, то усвоение пойдет активнее.