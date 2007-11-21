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Ревматизм. От Хеопса до наших дней

Как одолеть старую «хронику»?

№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Ревматизм. От Хеопса до наших дней
Академик РАМН Евгений Насонов, Фото С. ХАЛЬЗОВА

– По данным Минздравсоцразвития РФ (МЗ), у нас в стране один миллион больных по профилю вашей специализации…

– Около миллиона тяжелых стационарных больных. А вообще – 15 миллионов. Это тоже официальная статистика МЗ. И, как всякая статистика, она несколько занижена (по целому ряду причин) – примерно на треть. Могу сказать, что у нас 400 тыс. «Николаев Островских». Это молодые мужчины – инвалиды с болезнью Бехтерева (та же болезнь была у писателя).

– Это самые безнадежные хроники? Когда, по вашему мнению, будет решена проблема хронического воспаления?

– Есть какие-то фундаментальные процессы, которые происходят в человеческом организме. И один из них – процесс воспаления. Это мощнейшая защитная реакция. Если бы у нас этого приспособительного компонента в виде воспаления не было, думаю, что человечество не могло бы существовать. Но воспаления остаются источником колоссального количества болезней. Я считаю, что скорее будет решена проблема рака, чем проблема хронических воспалительных заболеваний. И онкологи со мной согласны. Воспаление, по своей сути, – более сложный феномен, чем онкогенез. И оказалось, что чем больше мы о нем узнаем, тем больше загадок. Так что медицина по-прежнему остается в большей степени искусством, где многое зависит от чутья врача, чем наукой.

Что касается заболеваний «по нашему профилю», то они были известны еще со времен Хеопса. У него была ярко выраженная хромота, связанная с артрозом тазобедренного сустава. Подагру описал Гиппократ. Казалось бы, тысячелетия люди болеют, но… К концу ХХ века в своих возможностях помочь пациенту мы дошли до какого-то предела.

И испытывали бессилие, уповая на новые лекарства. Их появления ожидали не раньше 2010 года. Они появились уже в начале ХХI века.

Помощь без ножа

– Почему такой упор на лекарства?

– Проблема лекарств имеет особое значение. Можно быть умным, образованным и ставить прекрасные диагнозы. Но если ты не можешь вылечить больного, то грош тебе цена. Почему люди всегда испытывают благоговение перед хирургами? Считается, что он берет нож и сразу делает больного человека здоровым. Кардинально. Для терапевта же это была недостижимая мечта – помочь хроническому больному. Без ножа.

И с появлением новых лекарств наши возможности резко увеличились. Это я могу гарантировать. За этим стоит весь прогресс медицины. Недаром на программу «Геном человека» работал весь научный потенциал человечества. И денег вкладывалось больше, чем для полета на Луну. Это новые медтехнологии, новые подходы. Конечно, не все проблемы решены, но подвижки есть.

– Новые лекарства – это только зарубежные разработки?

– Создать новый препарат – все равно что создать новую баллистическую ракету. По цене – 1 млрд. долл. – т.е. 24 млрд. рублей. Требовать от российских ученых сделать за копейки то, что за рубежом делают за миллионы долларов, нереально. Для сравнения: бюджеты крупнейших зарубежных фармкомпаний равны бюджету России. Но хочется вот на чем заострить внимание. После войны был изобретен пенициллин и построены заводы по его производству. Спасены сотни тысяч жизней. Было понимание того, что страна должна иметь независимость в плане лекарств. Их наличие входит в понятие национальной безопасности. И они так же важны, как продовольствие, армия и т.п. У нас же не только разрушили все то, что было создано при советской власти, но и не создали ничего нового. Максимум что делают – это фасовку лекарств. Давайте представим себе такую не совсем уж фантастическую ситуацию. По каким-то причинам нам перестали продавать лекарства. Что делать? Поэтому, пока не поздно, надо создавать заводы нового поколения. На основе биотехнологий, а не устаревшего химического синтеза.

Лечить дешево – лечить бестолку

– Сколько стоит больной?

– В среднем 10 тыс. долл. в год без медицинских услуг. Современные методы лечения ревматологических заболеваний очень дорогие. Для врачей было потрясением, когда появились новые лекарства. Раньше-то были дешевые химические препараты, доступные для пациентов и государства. С появлением новых технологий их стоимость увеличилась в сотни раз. Это касается и кардиологии, и онкологии.

Поэтому то, что нам дается по дорогостоящим видам помощи, – на треть ниже, чем реальная стоимость лечения. Здесь есть элемент самообмана, мол, мы действительно можем на эти деньги кого-то вылечить.

– Ревматологические больные вошли в систему ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения)?

– Частично. Больных-то сотни тысяч. К сожалению, во многих случаях речь идет не о выздоровлении. Можно лишь улучшить качество жизни, продолжительность, работоспособность, облегчить течение болезни. Поэтому в деле обеспечения лекарствами необходим цивилизованный подход, создание стройной системы отбора пациентов, без субъективизма. Пока же господствует принцип: «Сейчас деньги есть – можем полечить».

Все сделано спонтанно, без обсуждения со специалистами, без какого-то подготовительного периода вхождения этой системы. Так никаких денег не хватит! Я надеюсь, что с приходом нового министра мы сможем переломить ситуацию.

– Вам что-то «обломилось» от нацпроекта «Здоровье»?

– Знаете, пока ничего. Наши заболевания не входят в перечень нацпроекта. Но мы подготовили с главным педиатром России академиком Александром Барановым большую программу по больным детям. Это вообще отдельная тема. Речь о тех детях, которые болеют ревматоидным артритом с года. Заболевание не смертельное, но быстро приводит к полной инвалидности. Плохо поддается лечению, и пациентов этих, по нашим подсчетам, — не менее 50 тысяч.

Аргумент академика Насонова

В 2006 г. сложилась страшная ситуация. Пациентам выделяли лекарства на лечение лишь одного короткого курса. К чему это приводило? После прерывания лечения – повторный курс, если срок перерыва слишком большой – противопоказан. Могут развиться тяжелые побочные явления. В результате создана популяция больных, которых вообще нечем лечить! Эта катастрофа была во многих регионах. В них впрыснули деньги, а когда они закончились, велели делать что хочешь!

«Свет» и «тьма» – поровну

– РЕВМАТИЗМ – это когда иммунная система набрасывается на собственный организм... Известна ли причина болезни?

– Вне всякого сомнения, проблема связана с инфекцией. Мы знаем, что ревматическая лихорадка («ревматизм») развивается из-за поражений стрептококком. И если хорошо полечить ангину, то можно не допустить развития этой патологии. При других аутоиммунных заболеваниях ситуация очень сложная. Очень много инфекций, вплоть до какой-то банальной, той, что вызывает грипп, перенесенный на ногах… Год-два человек чувствует себя совершенно здоровым! И к нам не идет, если только мы случайно на него не наткнемся, что бывает редко. А когда появляются симптомы, воздействовать на иммунитет поздно! Запускается самопрогрессирующий процесс, который можно регулировать только с помощью специальных препаратов. Это очень коварная ситуация. Да, бывает, что иммунная система справляется сама. Помните, как в романе Булгакова: «Ну что бы вы делали со своим светом, если бы не было тьмы?» С иммунной системой ситуация приблизительно такая же: нет ничего абсолютно бесполезного и полезного. Поэтому наши заболевания так трудно лечить.

– Существуют ли средства профилактики ревматизма?

– Как сказал один остроумный философ: «Давайте не будем подменять медицину моралью». Есть понимание разумных пределов возможности снизить риск того или иного состояния. Будучи злостным курильщиком, должен сказать, что курение – очень важный фактор риска (я перешел на трубку). Избыточный вес – фактор риска. Если сбросить вес, уменьшаются боли в суставах (причем не в коленках, а на руках). Правильное питание – тоже профилактика. Особый упор следует сделать на потребление морской рыбы. Например, эскимосы не болеют ревматоидным артритом именно благодаря своему рыбному меню.

Словом, снизить риск заболевания можно. Избежать того, что на роду написано, – нельзя.

Аргумент академика Насонова

ПРОБЛЕМА воспалительных хронических заболеваний – в нарушении баланса между про – и антивоспалительными посредниками, которые играют важную роль в защите организма. Поэтому наша задача, как врачей, не что-то подавить, или что-то стимулировать. У меня вызывает дикое раздражение выражение «Давайте простимулируем иммунную систему». Ее надо вернуть в состояние равновесия. И избыточная стимуляция, и избыточная супрессия (подавление) одинаково вредны.

Беседовала
Ирина САВЧЕНКО

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