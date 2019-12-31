Местные препараты для лечения дерматитов, экземы и псориаза

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31 декабря 2019, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

псориаз,pixabay.com

Дерматит - неприятное заболевание, которое может возникнуть, как у детей, так и у взрослых.

Сопровождается оно в виде локального и повсеместного воспаления кожи. Дерматит появляется у людей из-за контактов с химическими веществами, передается физически (от касаний больных дерматитом), или биологически (по наследственности). Врачи обозначают дерматит, как заболевание, которое возникло на фоне аллергической реакции организма. Реакции делятся на медленные и немедленные типы.

Экзема - заболевание, которое не передается никаким путем. Но имеет острый и хронический характер. При экземе воспаляется сосочковый слой кожи. Болезнь способна прогрессировать. Во время болячки у человека образуется сыпь, которая очень жжет и чешется.

Псориаз - неинфекционное заболевание. Выражается в появление больших высыпаний по всему телу. Сыпь очень сухая и образует корочки, которые приподнимаются над кожей. Лечится болячка легко, но достаточно долго.

Для того чтобы выяснить, как можно избежать подобного рода болезней, а так же, чем их лечить, мы рассмотрим вопросы:

Симптомы и причины появления кожных заболеваний? Можно ли использовать гормональную мазь для кожи? Какая мазь от кожных заболеваний поможет вылечиться быстрее? Лучшие мази для лечения экземы. Мази от воспалений.

Предупреждаем, что наши рекомендации - лишь информация. Она поможет выяснить причины, симптомы и какие препараты будут действовать. Но вы должны ответственно подойти к своему здоровью, и обратиться к профильным специалистам перед началом лечения.

Лечение дерматитов мазями. Причины возникновения и симптомы.

Дерматит - не самое распространенное заболевание, но не менее опасное. Возникает он от большого количества факторов, таких как:

Генетика. Болезнь способна передаваться по наследству. Такая форма лечится намного дольше и сложнее. В течении всей жизни человек, который имеет наследственность дерматита, должен поддерживать гигиену, профилактику болезни.

Инфекция. Дерматит передается различными путями. Половым, из-за инфекционных болезней, контакта с больными.

Действие химических веществ. Раздражающая сыпь очень часто проявляется от моющих средств. У людей, которые работаю с химической промышленностью. Не соблюдают правила охраны труда на предприятиях с химикатами.

Стрессы. Когда человек постоянно находится в нервном напряжении, иммунная система дает сбой. Как факт - может появиться любое заболевание, в том числе и дерматит.

Симптомы болезни:

Высыпания на коже красных, желтых, белых цветов. Зуд и жжение на пораженных участках кожи. Отечность слизистых оболочек. Возникновение волдырей, прыщей, корочек. Кожа становится горячей, в том месте, где есть высыпания.

Контактный дерматит лечение, мази и крема

Как происходит лечение контактного дерматита в пределах больниц и клиник?

Первое, что делает врач - это проводит осмотр и диагностику, характеризует насколько серьезное заболевание. Узнает причины, действия больного в последние дни.

После чего назначает проведение анализов. Как правило, сдается общий анализ крови, иммунограмма. Берутся аллергические пробы. Если этого мало, специалист делает соскоб с места высыпаний, и отправляет на экспертизу.

Только после проведения основных процедур и действий, врач вправе назначить лечение. Обычно, если форма заболевания не слишком тяжелая назначаются крема, мази от дерматита и кожных заболеваний. Например: Фладекс, Содерм, Лизодерм, Спасатель.

Какая мазь при экземах лучше всего действует?

Экзема является больше аллергическим заболеванием. Но в ее возникновение принимает участие достаточно много раздражительных факторов. Контакт с: металлом, синтетическими веществами, животными, растениями. Более того, экзема появляется на фоне общей усталости. В момент, когда организм находится на грани нервного срыва, и иммунная система не способно защитить его от попадания инфекций и бактерий.

Врачи, в этом случае, рекомендуют лечить болячку с помощью негормональных мазей и таблеток. К ним относятся: Керасал, Декасан, Кортидерм, Бетазон.

Какими мазями лечить псориаз?

Псориаз не является инфекционным заболеванием, но люди, которые им болеют, очень страдают не только от болячки, но и от недостатка общения. Болезнь вызывает появление сыпей внушительных размеров на разных частях тела. Лечением псориаза занимается дерматолог, он диагностирует характер и назначает препараты.

Большинство экспертов приходят к мнению, что псориаз возникает из-за нарушений функций иммунной системы. Еще кто-то прибегает к мнению, что псориаз - это неправильное питание и несоблюдение гигиенических норм. При данной болезни, врачи могут выписать мази: Эколом, Акридерм, Синафлан.

Профилактика лечения кожных заболеваний

Если вы тот пациент, у которого часто возникает проблемы с кожей, стоит задуматься, что на это влияет. И искоренить данную проблему. Узнав причину, избегайте ее будущих результатов. Мы напоминаем, что на кожные болезни могут влиять:

Постоянный контакт с металлами и латексом.

Больные, чья инфекция передается различными путями.

Природные факторы (животные, растения, пища).

Несоблюдение гигиены.

Что стоит делать?

Подобрать диету, в которой не будет пищи, способствующей аллергической реакции вашего организма.

Прием противоаллергических препаратов в период цветения растений.

Носить одежду, изготовленную из натуральных тканей (хлопок, шелк).

В случае появления зуда, жжения, чесотки - немедленно обращаться к дерматологу.

Во время менять постельное белье. Проводить уборку квартиры не менее 2 раз в неделю.

Косметический уход за кожей.

Помните, что это ваше здоровье, красота и даже успех. Не оставляйте поход к врачу “на потом”, иначе симптомы различных заболеваний инфекций могут набирать обороты. Что очень негативно повлияет на ваше состояние! Заботьтесь о себе и своих близких!