Чем полезен и вреден квас

Аргументы Недели → Здоровье → Здоровая жизнь 13+

16 июня 2022, 14:47 Источник: sport-express.ru

Фото: pixabay.com

В международной классификации квас входит в категорию пива, а в России и на Украине он признан самостоятельным напитком. Его крепость составляет не более 2,6 оборота.



Квас образуется за счет брожения хлебной закваски. Первые упоминания о нем датируются за три тысячи лет до н. э. в Египте. В Киевской Руси присутствуют записи о появлении этого напитка с 980 года. В XV веке изготавливалось уже более 500 видов кваса. Он являлся главным напитком на гуляниях и праздниках.



Квас (из хлеба) имеет 27 ккал на 100 г. А также в напитке содержатся белки — 0,2 г, углеводы — 5,2 г, пищевые волокна — 0,1 г, и вода — 93 г. А еще спирт — 0,6 г, зола — 0,2 г и сахар — 5 г.



Квас богат витаминами. Он содержит аминокислоты, молочную кислоту, магний, кальций, фосфор.



В России разливают квас из бочек на улицах. Но, к сожалению, зачастую продавцы не соблюдают правила хранения и перевозки. Попросите показать дату розлива, а также сертификаты. Срок хранения в бочке может составлять не более 72 часов. Квас обязательно должен быть холодным. Теплый квас является признаком либо искусственного продукта (разведенный порошок), либо испорченного.



В магазинах, как правило, продается не живой квас, а напиток. Он производится из квасных концентратов.



Домашний квас делают из ржаного хлеба. Именно такой напиток богат полезными свойствами. В него могут добавляться травы и ягоды.



Состав кваса положительно влияет на организм человека. Он особенно полезен для пищеварительной и мочеполовой систем. Квас убивает болезнетворные бактерии. Его употребление также является профилактикой дисбактериоза.



Квас улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу. Он богат витаминами E и A, которые важны для женщин, они благотворно влияют на состояние волос и ногтей, укрепляя луковицы волос, и придают им красивый блеск. Разглаживают мелкие морщины на лице, делают кожу гладкой и красивой.



Квас оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами. Способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль.



Квас не рекомендован людям, страдающим гастритом, язвой, циррозом печени, онкологией, подагрой, гипертонией. Также от него стоит отказаться тем, у кого есть различные проблемы с почками или камни в желчном пузыре.



Квас вызывает дискомфорт у тех, кто имеет колит или энтерит. Он способен вызвать изжогу. От его употребления советуют отказаться беременным и кормящим женщинам, поскольку в составе кваса присутствует спирт. По этой же причине его не стоит пить в больших количествах детям.



При большом количестве выпитого кваса могут наступить опьянение, инсульт или инфаркт. С осторожностью стоит употреблять аллергикам, так как дрожжи и злаки могут спровоцировать аллергию.



Суточная доза кваса для взрослого человека составляет не более одного стакана в день.



Пить каждый день не рекомендовано еще из-за того, что напиток употребляется холодным, что негативно сказывается на работе ЖКТ при частом употреблении.



Также квас имеет процент алкоголя, который может увеличиваться из-за жары. Любые алкогольные напитки вызывают проблемы с печенью и провоцируют инфаркт или инсульт.



Рецепт домашнего кваса:



Ингредиенты: вода — 8 л; свежие дрожжи — 60 г; сахар — 1 ст. л.; ржаной хлеб — 700 г; изюм.



Способ приготовления:



1. Нарезать хлеб средними кубиками и отправить в духовку до образования коричневой корочки. Обратите внимание: чем темнее цвет, тем темнее будет и квас.



2. В кипящую воду добавьте сахар и сухари. Выключите огонь. Дождитесь, пока жидкость остынет.



3. Возьмите поварешкой немного воды из полученной смеси и растворите там дрожжи, после чего влейте обратно и тщательно перемешайте.



4. Нужно обвязать кастрюлю тканью и оставить квас на время около полутора суток.



5. Процедите квас и добавьте изюм.



6. Разлейте по банкам и уберите в холодильник на 24 часа.



