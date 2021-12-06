Диетолог Мойсенко назвала продукты, укрепляющие здоровье суставов

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6 декабря 2021, 17:45

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» перечислила продукты, которые помогут сохранить здоровье суставов.

По словам эксперта, лишний вес даёт большую нагрузку на весь организм, в том числе и на суставы. Поэтому людям с больными суставами необходимо следить за массой тела.

Мойсенко советует добавить в рацион рыбные и мясные консервы, холодец и костный бульон.

«Хондроитин содержат гребешки и переработанные кости птицы и пищевые добавки норвежского и японского происхождения. Необходимо также добавить достаточное количество серы. Она содержится в красном и белом мясе, сыре, орехах», - говорит врач.

Также в рационе должны присутствовать жиры растительного происхождения. Например, авокадо, оливковое и кокосовое масла.

Специалист посоветовала больше пить очищенной воды.

«Чистая природная вода улучшает состояние костной ткани и хрящевых поверхностей, является основой организма и главным веществом для вывода токсинов», — добавила Мойсенко.

Кроме этого, важно вести активный образ жизни. Движение помогает нормализовать работу суставов.

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