Коронавирус обошёлся России в 1 трлн рублей

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6 июля 2021, 13:05

По данным Роспотребнадзора, экономика России потеряла из-за пандемии порядка 1 триллиона рублей. При этом другие эксперты считают такие оценки скромными и заниженными. В Национальном рейтинговом агентстве сообщили, что в один триллион обходится каждая новая волна коронавируса. Только на прямые выплаты для поддержки населения государство потратило более 500 миллиардов рублей.



Сокращение ВВП в стране по итогам прошлого года составило 3%. Большие потери произошли из-за сокращения экспорта нефти на мировой рынок. Также негативный эффект на экономику оказал высокий уровень смертности. Деловая активность не может достичь положительных индексов из-за низких темпов вакцинации. Это заставляет правительство вводить новые ограничения, чтобы сократить риски увеличения заболеваемости. Если программа массовой вакцинации не принесёт результатов, то к концу года страна ощутит значительное давление на национальную валюту. Не исключено, что в декабре доллар будет стоить 80 рублей.



Опыт других государств показывает, что активная вакцинация не гарантирует полную отмену локдаунов. Учитывая, что иммунитет от прививки наступает не сразу и длится несколько месяцев, требуется проработка новой программы защиты населения от коронавируса.





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