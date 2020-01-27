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27 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

причины ухудшения зрения,фото соцсетей

Вы знали, что 80% информации человек воспринимает с помощью зрения? Еще 10% уходит на слух, 5% на вкус и 5% на чувствительность. Остальное мы оцениваем с помощью глаз. Если говорить на простом языке, то, к примеру: насколько эта еда будет вкусной, как больно врач сделает укол, как громко сейчас диджей включит музыку – оценку дадут наши глаза. Видя всю ситуацию вокруг – глазное яблоко отдает моментальный сигнал в мозг. Тот передает импульс в контактный центр, чтобы язык приготовился к дегустации вкуса, барабанные перепонки не лопнули от громкой музыки, а мышцы подготовились к уколу.

Но зрение, как и все наши органы – не вечно. Оно имеет свойство ухудшаться или восстанавливаться вследствие проведения операций, процедур на него. Поэтому при падении зрения, человек, который привык получать полноценную информацию – начинает паниковать. Чтобы выяснить причины, поставить диагноз, начать лечение ухудшенного зрения – стоит обратиться к профильному врачу-офтальмологу. Он сможет провести тщательную диагностику, благодаря специальным клиническим приборам, анализам, опросу больного. Мы же, предлагаем изучить нашу статью, для того чтобы избежать факторов, которые ухудшают зрение. Так же, расскажем про:

Какие причины ухудшения зрения?

От чего падает зрение?

Что делать, если сильно упало зрение, какие это могут быть болезни?

Что делать, чтобы зрение не ухудшалось?

Профилактика: как не потерять зрение?

Помните! Мы предлагаем ознакомиться с информацией и возможным решением вашей проблемы. Но провести полноценное, комплексное лечения глаз – сможет только высококлассный офтальмолог, который есть в каждой больнице страны. Поэтому – изучайте информацию подробно, обращайтесь к врачу – вовремя.

Причины падения зрения у взрослых и детей?

К сожалению, с каждым годом статистика ухудшения зрения у детей в России возрастает. На 2019 год, снижение остроты и четкости зрения наблюдается у 17% учащихся со всей страны. Впервые ребенок должен посетить офтальмолога в возрасте 1 месяца. Врач проведет осмотр малыша и реакцию глазных яблок на фонарик. На плановые медицинские проверки, родители принесут детей в 6 месяцев и 1 год. Именно в этот период у 4-5% ребятишек находят врожденные патологии глаз. Выделяют большое количество различных причин ухудшения четкости и остроты. Обычно ссылаются на физиологическую усталость глаз, слишком насыщенную программу обучения в школах и садах, где малыши выполняют много кропотливых действий. Но под основным, подчеркивают – игры и просмотр мультиков на компьютере/телевизоре/ телефоне.

Так же, ухудшиться зрение может от:

Плохого освещения в помещении, где малыш проводит большую часть времени.

Вследствие наследственных факторов.

Нехватки витамина «А», а так же минералов в рационе питания.

Сбитый режим сна и активности.

Большое количество кружков, а значит – отсутствие отдыха.

Но, человеческий организм – это комплексная работа всех органов. Поэтому зрение может ухудшиться даже из-за болезней: ОРВИ, грипп, сахарный диабет, иммунодефицит. Для того чтобы избежать подобных последствий – стоит обратить внимание на профилактику здорового зрения, о ней мы расскажем ниже.

Плохое зрение у взрослых:

Тут список причин может не заканчиваться. Поскольку взрослые люди подвергают свое зрение слепоте настолько, что удивительно, как мы все еще видим. Проблема глаз – распространенное обращение к врачам офтальмологам, особенно у городских жителей. Многие, даже престали удивляться и относить ухудшение зрения к патологиям здоровья. Но так быть не должно! Любой симптом, который беспокоит человека – должен проходить обследование и анализ, для будущего устранения. Поэтому, если вам выписали очки или сказали поменять оправу – бегите от таких «специалистов» и ищите полноценный комплекс лечения.

Мы выделили 6 самых влиятельных и частых причин, из-за которых вы можете видеть хуже:

Возраст. У людей в возрасте происходит много разрушительных процессов в организме. Так же, сетчатка глаз, содержащая пигмент – разрушается, вследствие чего мы начинаем видеть хуже. Не работают глазные мышцы. Хрусталик, который находится в глазе – способен терять свои активные свойства. Когда мы сосредотачиваемся на длительной работе в гаджетах, смотрим подолгу фильмы, читаем книги – мышцы глаз становятся слабыми, неподвижными и вялыми. Они теряют форму и атрофируются. Как проводить зарядку для глаз, читайте ниже. Плохое кровообращение. Кровь питает все органы, мышцы и структуры человека. В том числе и сетчатку глаз. Если вы ведете пассивный образ жизни, не выходите на улицу, любите лежать на диване – ждите, что сетчатка пострадает, а зрение станет хуже. Постоянное напряжение глаз. Многие врачи не рекомендуют сидеть в телефонах в ночное время, при выключенном свете и с фонарем читать книгу. Поскольку локальный свет очень негативно влияет на зрение. Яркий свет будет перенапрягать ваши зрачки, глаза начнут болеть и уставать чаще. Смещения позвоночника. Вся ответственность за функциональность организма ложится на спинной мозг и главный мозг. Бывает, что вследствие травм происходит нарушение и смещение межпозвоночных дисков, позвонков, вместе с этим и сжимаются спинные нервы. А в них есть контакты, которые отвечают за зрение. Защемляя нерв постоянно – зрение начнет падать. Так же , постоянное спинное напряжение в сидячем положении, повлияет на то, что глаза устанут быстрее. Заболевания. Болезни глаз – следствие наследственных факторов, приобретенных болячек, которые были допущены из-за бездействия во время лечения различных симптомов. К сожалению, это далеко не полный список, почему может развиться ухудшение зрения. С каждым годом причин ухудшения становится все больше. Радует одно, что современные клинические технологии – так же не стоят на месте. И сейчас, специалисты могут вернуть зрение человеку, который потерял его давно или даже тому, кто его никогда не имел. Такие операции проводятся в странах Европы: Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария. В России врачи не теряют хватку и, обучаясь новым методикам – практикуют сложные случаи в излечении людей, которые потеряли зрение.

При каких заболеваниях садится зрение?

Перед тем, как поговорить о возможных болезнях глаз, стоит выяснить: какие симптомы будут предшественниками болячки. Помните! Чем быстрее вы найдете симптомы, касаемо ухудшения зрения – тем больше шансов избежать серьезных последствий и устранить их навсегда.

Список симптомов, которые могут возникнуть и проявиться падением зрения:

Буквы и предметы, которые раньше вы видели без проблем – видеть стало сложнее. Буквы, предметы кажутся расплывчатыми и не имеют четких контуров. Утром у вас хорошее зрение, а под вечер оно падает. Возникают слепые пятна. Это темные участки, появляющиеся время от времени. Зрение окрашивает все вокруг. Стали замечать, что цвета имеют один оттенок, а границы видно все хуже – спешите к офтальмологу. Появление вспышек в спокойном состоянии и во время нагрузок.

Заболевания, как последствие вышеприведенных симптомов:

Катаракта – помутнение в хрусталике глаз.

Близорукость – патология. Человек видит хорошо только предметы, находящиеся вблизи.

Дальнозоркость – патология. Человек видит хорошо предметы, которые находятся на расстояние.

Астигматизм – нарушенная форма хрусталика или роговицы глаза.

Бельмо – помутнение в области участка роговицы.

Глаукома – хроническое повышение давления внутри глаза.

Все болезни несут очень опасный характер. Если не обращать внимания на симптомы и не обращаться к врачу – можно навсегда потерять зрение. Но лечение не должно происходить в домашних условиях, с заболеваниями глаз справятся только профильные специалисты. Они проведут полную диагностику, анализ зрения, выделят симптомы и причины их возникновения. Назначат лечение и профилактику с помощью аппаратов, процедур и лекарственных средств.

Портится зрение, что делать, чтобы избежать его потери?

Многие люди странно относятся к своему здоровью. Они не обращаются за помощью, когда она необходима. Особенно часто такие ошибки допускают мужчины, готовые терпеть боли и дискомфорт лишь бы не появляться в кабинете врача. Но особо гордым и бесстрашным – мы рекомендуем придерживаться нашим советам, которые помогут сохранить ваше зрение, как можно дольше:

Употребляйте в пищу, как можно больше витамина «А», подбирайте полезные продукты. Витамин «А» содержится в морковке, рыбе, красном мясе. А так же в хурме, кукурузе, шпинате, тыкве, бобовых, хлебе из твердых сортов пшеницы. Корректируйте даже незначительные проблемы глаз. Если возник конъюнктивит – обратитесь за помощью в аптеку, вам помогут подобрать необходимые капли для глаз. Но, для точного установления диагноза – загляните, все-таки, к офтальмологу. Защищайте глаза от света. Ультрафиолет негативно влияет на наше зрение, поскольку яркий свет разрушает сетчатку глаз. Используйте солнцезащитные очки, находясь под солнцем. Освещение должно быть полноценным. Работайте в правильно освещенном помещении или поставьте на свое место рабочую лампу, которая позволит писать не в темноте. При этом, не забывайте, что читать книгу под солнцем не рекомендуется – яркие лучи, попадая на белую бумагу образуют сильное отражение лучей и бьют по зрению. Зарядка для глаз. Выполняя простую зарядку по 2-5 минут в день, вы научитесь снимать зрительное напряжение и разработаете мышцы глаз. Обычные сжатия, зажатия, круговые вращения и повороты зрачков в разные стороны – усилят мышцы глаз.

Не забывайте, что общая физическая нагрузка – очень полезна для всего организма. Поэтому занимайтесь физической культурой или спортом постоянно. Это продлит не только отличную работу ваших глаз, но и улучшит все остальные процессы в организме. А если возникнут проблемы – поспешите обратиться к врачу офтальмологу.

Благодарим вас за изучение нашей информации, будьте здоровы и смотрите прямо, уверенно на любые цели и мечты.