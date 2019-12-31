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31 декабря 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

причины внезапного озноба,фото соцсетей

Резко становится холодно и начинает трясти - один из симптомов озноба.

В медицине внезапный озноб расшифровывается, как клиническое проявление реакций термогенеза, сопровождающегося острой преходящей мышечной дрожи. Возникает ощущения зябкости, пот перестает выделяться, а кожа бледнеет. Внутри организма происходит спазмы стенок сосудов, из-за чего кровь перестает транспортироваться в привычной скорости - человек замерзает.

Но озноб не всегда появляется вследствие переохлаждения, низких температур. Он может вырабатываться без видимых причин. При этом, человек не будет чувствовать болезнь, воспалительные процессы и потерю аппетита. Скорее всего, появится слабость, упадок сил. Такие симптомы могут свидетельствовать про нарушение работы вегетативной системы. Именно она контролирует работу всех органов, а так же мышечной и нервной систем.

Сегодня мы озвучим ответы на вопросы, которые помогут выяснить симптоматику, причины резкого озноба. Вы узнаете:

Почему возникает озноб (причины, симптомы)?

Почему бывает резкий озноб и что происходит в организме?

Что делать, если холодно и трясет?

К кому обращаться с данной проблемой?

Профилактика резкого сильного озноба?

Если у вас возникли симптомы озноба - статья поможет выяснить их причины. Принять моментальные и необходимые действия. Но после - вы должны обратиться к специалисту. С его помощью, вы сможете создать условия профилактики болезней, причинами которых является озноб.

Резко стало холодно - причины и симптомы?

Достаточно много случаев, когда озноб возникает не из-за зимних морозов или переохлаждений. А из-за дисбаланса в вегетативной системе. Многим известно, что у нас есть симпатическая и парасимпатическая вегетативная работа. Симпатическая отвечает за возбуждение нервных клеток. Парасимпатическая тормозит нервный процесс. Как только человек начинает нервничать, бояться - происходит несогласованная работа между двумя видами. Человек начинает трястись.

Простыми словами: тряска и холод по всему телу - защитная реакция организма на: стресс, испуг, страх перед различными факторами.

Но это далеко не единственная причина появления потрясающих ознобов. Есть целый ряд причин, которые вызывают подобную реакцию:

Истощение нервных клеток. Такой результат возникает на фоне постоянных, хронических стрессов и тревог. Из-за тяжелой и напряженной работы, способной переутомить организм людей. Нарушенная работа некоторых частей головного мозга. К примеру, гипоталамус - отвечает за большое количество функций внутри нас. В том числе и вегетативную систему, нервную деятельность. Если в данной структуре есть нарушение работы сосудов - это заболевание, симптомом может стать тряска и озноб. Болезни. Резко становится холодно из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфекционных болезней, простуды и ОРВИ. К ним же относится аллергическая реакция на предметы, животных, растения и пищу. Менструации или климакс. Такие причины вызывают озноб только у женщин. В период, когда гормональный фон перестраивается на новую работу. При понижении или повышении половых гормонов. Назначить лечение в этом случаи может только ваш лечащий врач. Эндокринология. При такой ситуации происходит расстройство основной железы, которая отвечает за терморегуляцию в организме человека - щитовидная. Более того, сахарный диабет тоже является причиной дрожи. Переохлаждение вследствие низких температур. Самая банальная и частая причина появления холода и дрожания тела. От нее проще всего избавиться, просто согревшись и выпив горячего напитка.

Симптомы неправильной работы терморегуляции:

Холод по всему телу.

Дрожь и тряска всего тела.

Трясет и морозит без температуры.

Общая слабость, бледная кожа и круги под глазами.

Появляется паника и страх.

Невозможность контролировать тряску.

Выявив у себя хоть одну из причин - срочно обратитесь в скорую помощь. Помните! - это может быть все что угодно, не рискуйте своим здоровьем и жизнью.

Действия внутри организма во время внезапного и сильного озноба

Тут события могут развиваться в двух направлениях. Либо озноб будет сопровождаться с повышением температуры до внушительных градусов. Либо он начнется без температуры, но из-за различного рода причин.

В первом случае, дело касается лихорадки, ОРВИ.

В момент, когда иммунитет падает, терморегуляция берет на себя защитную функцию. Повышая температуру внутри организма. То есть - теплопродукция усиливается, а теплоотдача уменьшается. За счет этого градус повышается, но человеку становится очень холодно и его начинает трясти.

Во втором случае - обморожений, стресса, испуга.

Температура человека остается нормальной, но его все равно начинает трясти. Почему? Это реакция нервной системы, или (если обморожение) терморегуляции. Мышцы начинают сокращаться быстро и независимо от желания человека - появляется дрожь. Так же, происходит сужение сосудов, а значит, кровь циркулирует по организму с маленькой скоростью - значительно уменьшая теплоотдачу.

При двух состояниях у человека появляется: слабость, бледность кожи, повышается пульс, а давление падает. В более тяжелых случаях, и при заболеваниях - люди теряют сознание, входят в состояние апатии и страха, происходит непроизвольное мочеиспускание.

Бросает в холод, что необходимо делать сразу?

Если вы уверены, что это:

Не заболевание. Успели выяснить причину появления озноба. Знаете, что у вас такое бывает вследствие каких-то факторов. У вас нет температуры и симптомов опасных болезней.

Вам могут помочь следующие действия. Проделать их можно в домашних условиях:

Выпейте согревающий напиток. Это может быть все что угодно. Но не рекомендуется пить кофе, поскольку он может повлиять на давление. Тепло-горячий черный чай с лимоном, травяной или зеленый чай, какао, теплое молоко с медом. Напитки помогут согреться, за счет того что - ускорят кровообращение внутри организма и будут удерживать тепло.

Теплая ванна эфирными маслами, или грелка под стопы. Теплую ванну стоит набирать после горячего напитка. Эфирные масла помогут не только согреться, но и расслабить нервное напряжение, вызванное из-за холода.

Закутаться в одеяло. Далеко не самая плохая идея. Это успокоит общее состояние, и приведет терморегуляцию в норму, поскольку кровь по сосудам начнет течь в привычном режиме. А сосудистые стенки, расширятся до необходимых размеров.

Дрожь, возникшая на фоне стресса. Успокойтесь, выпейте слегка теплой воды, глубоко подышите. Примите успокоительные средства, которые пили и раннее.

Какой врач даст рекомендации, если резко стало холодно и начало трясти?

Озноб, как вы уже поняли, может возникнуть не только из-за переохлаждения и нервов. Причиной появления часто становится - болезнь.

Обратиться стоит к терапевту. Он сможет выяснить, что именно не так в вашем организме с помощью сдачи анализов, опроса пациента.

Узнав результаты сданных анализов, врач объявит диагноз, или перенаправит к профильному специалисту.

Это могут быть врачи: эндокринологи, психологи (если у вас стрессы), инфекционисты, кардиологи.

Эндокринологи могут выявить снижение функций щитовидной железы. Будет назначен дополнительный биохимический анализ, который выявит уровень гормонов в крови. После, поставит диагноз и назначит лечение. Психолог поможет выяснить из-за чего стресс. Проведет с вами разговорную консультацию. Расскажет, что делать, если тряска возникает при нервных расстройствах. Инфекционисты, специалисты, которые занимаются заболеваниями, связанными с инфекцией. Часто, в случае тяжелых отравлений человека начинает трясти из-за повышения температуры. Первые меры, которые примет врач - понизит градус с помощью инъекций, назначит анализы, начнет лечение. Кардиологи. Болезнь вегетососудистая дистония - достаточно распространенная. Она способна вызывать холод, озноб и дрожь. Как правило, кардиологи назначают лечение, которое укрепит стенки сосудов. Это медицинские препараты, вместе с диетой, режимом и отказом от вредных привычек. Терапевт. Многие не уходят далеко от этих врачей, когда причина появления озноба, кроется в болезнях ОРВИ, простуда. Врач назначает лечение, обильное питье, постельный режим.

Профилактика, чтоб не возникал резкий сильный озноб без температуры

Мы напоминаем, что рекомендуемые последующие действия от нас, может совершать, только здоровый человек. Который просто переохладился, был подвержен стрессу.

На озноб влияет много провоцирующих факторов, но, занимаясь собой - вы можете устранить их.

Что следует делать?

Начать постепенно закаляться. Делать это грамотно и при хорошем общем состоянии. Не стоит лить на себя ледяную воду в -40, если никогда этого не делали. Бегать. При беге, стенки сосудов сужаются. Тем самым, происходит внутренняя тренировка сердечно-сосудистой системы, что укрепляет ее работу. Стараться избегать стрессов. Стресс на все влияет негативно, минимизировав его влияние, вы не подвергнетесь разрушению нервных клеток. Отказаться от вредных привычек. Курение, алкоголь - токсины, которые ужасно влияют на общую работу органов, не стоит этим увлекаться, чтобы не вызвать различные заболевания. Проходить плановые осмотры всех врачей. Так вы обезопасите себя не только от озноба, но и многих заболеваний.

Будьте спокойнее и увереннее. Наблюдайте за своим состоянием и обращайтесь к врачам вовремя. Не наводите лишней паники, а научитесь выяснить причины и искоренять их! Будьте здоровы и счастливы!