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28 декабря 2019, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

вирус,pixabay.com

ВИЧ – входит в ТОП-10 самых опасных и, к сожалению, частых заболеваний в мире. Расшифровывается он, как «Вирус иммунодефицита человека».

Состояние, когда иммунная система людей постепенно поражается. В организме начинают развиваться и размножаться вирусы, бактерии, влияние которых приводит к летальному исходу. Благодаря современным технологиям, препаратам и опытным врачам – иммунодефицитные пациенты имеют шанс на новую жизнь. Специальные процедуры, капельницы, правильный режим приема сильнодействующих таблеток – могут полностью уничтожить ВИЧ инфекцию, или ослабить ее действие на весь организм.

По статистике, от ВИЧ умерло 1.5 миллиона людей, а это 2.7% от всех смертей. Россия является первой страной Европы в рейтинге распространения ВИЧ/ СПИД инфекции. В мире, на первом месте рейтинга болезни, находится африканская страна Свазиленд, где 27% населения ВИЧ инфицированы.

В данной статье мы хотим предостеречь вас и помочь провести профилактику заболевания ВИЧ.

Убедить в том, что лишняя проверка и сдача анализа крови на ВИЧ инфекцию – необходима!

Рассмотрим вопросы:

Какие признаки венерических заболеваний?

Симптомы венерологических заболеваний?

Как проявляются венерологические заболевания?

Как понять, что у вас венерическая болезнь и к кому обратиться за помощью?

Помните! Только профессиональное, систематическое лечение под присмотром специалистов поможет избавиться от серьезной проблемы! Не откладывайте свое здоровье «на потом»!

Признаки ЗППП

Заболевания передаваемые половым путем – частая проблема для пар в возрасте от 15 до 49 лет. Болезни такого рода носят различный характер. У кого-то может возникнуть небольшая инфекция в виде молочницы, а кто-то встретится с масштабной проблемой СПИД. Особенно трудно будем людям, возраст которых составляет более 25 лет. Поскольку восстановить здоровые клетки крови взрослому организму – намного труднее.

Врачи выделили ТОП-5 основных признаков, которые гласят, что в организме появилась серьезная инфекция:

Жжение и зуд полового органа. Мочеиспускания происходят болезненно и с кровяными подтоками. Неприятные выделения из полового органа с резким запахом. Боли внизу живота у женщин. Появление пузырьков, язв, раздражений на интимных органах.

Но зная, что у вас есть проблема из-за интимного контакта – выявить ее не всегда просто.

Есть болезни, о которых можно узнать спустя 2 недели – месяц, а она уже нанесла большой урон организму. Вы просто этого не чувствовали. К таким заболеваниям относят: сифилис, ВИЧ, хламидиоз. Поэтому, как только почувствуете, что в вашем организме не все в полном порядке – сдача анализов станет правильным решением. Это предостережет вас от перехода инфекции в хроническую форму, от которой избавиться будет намного сложнее.

Симптомы половых заболеваний

Ни для кого не секрет, что люди, которые не предохраняются во время интимного контакта, подвержены на 100% подхватить болячку от своего партнера. Тем не менее, статистика гласит об обратном. Каждый 6 человек на планете уже имеет инфекцию, полученную в результате интимной связи. Самая тяжелая болезнь – последняя степень ВИЧ – СПИД. От него уже нет возможности вылечиться, только поддерживать организм с помощью дорогих препаратов.

Для того, чтобы предостеречь себя от тяжелых заболеваний – надо выявить симптомы на ранней стадии распространения инфекции. Всего разделяют 4 видов инфекций:

Бактериальная инфекция. Самые распространенные ИППП, ими заражаются 0.5 миллиона людей каждый год. Симптоматика зависит от приобретенного заболевания. Это могут быть: симптомы сифилиса (возникновения язв и жжения на половых органах); гонореи (выделения гнойного характера, боль внизу живота).

Вирусные инфекции. Большинство таких заболеваний невозможно вылечить полностью. Болезни и симптоматика: Гепатит В и С (тошнота, желтая кожа); ВИЧ (высыпания, лихорадка, рвота, боль в животе).

(высыпания, лихорадка, рвота, боль в животе). Грибок. Не столь опасные, но неприятные симптомы половых болезней. Нарушения происходят из-за неправильного приема лекарств, подхвата простуды, самолечения. Кандидоз (выделения с резким запахом, жжение, чесотка полового органа).

Заболевания Паразиты. Микробы, которые попадают в организм, начинают размножаться и оседать в нем. Образуя большие многоклеточные структуры. Признаки половых заболеваний проявляются в покраснениях, резких болях при половом акте, выделениях.

Как выявить первые признаки венерических заболеваний?

Прежде всего, стоит помнить! Для того чтобы ничего не обнаруживать в негативной работе своих органов – надо уметь предохраняться. Это защитит вас не только от проявления венерических заболеваний, но и от: внезапной беременности, инфекции, микроб. Стоит соблюдать гигиену, обоюдное согласие. Сходить и сдать анализы вместе со своей второй половинкой, чтобы степень доверия вашей пары возросло, а вы не волновались за результат своих действий.

Если уследить не вышло, обратите внимание на следующие факторы своего состояния:

Опухлость в интимной зоне, жжение, краснота.

Большое количество выделений с неприятным запахом.

Различные высыпания.

Упадок сил, тошнота, рвота, высока температура.

После того, как первые симптомы проявились – обратитесь к профильному врачу: венерологу/ гинекологу. Они, в срочном порядке, обязаны отправить анализы крови, мазки – на экспертизу. Это даст возможность выявить признаки венерич заболеваний на ранней стадии.

Будьте ответственными и бдительными к своему здоровью. Уважайте себя и свою вторую половинку. Предлагайте совместно пройти обследование на различные инфекции, которые могут передаться половым путем. Это укрепит ваши отношения, вам станет комфортно и спокойно вместе. Не совершайте необдуманных поступков. Если же проблемы все же возникнут – поспешите обратиться к специалистам!