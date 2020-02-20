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20 февраля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

как постирать вещь, чтобы она не села,pixabay.com

Времена стирки руками давно прошли. Сейчас каждый первый пользуется стиральными машинами и не знает проблем. Даже бабули из захолустных деревень освоили стиральный аппарат и считают его своей гордостью. Но, все мы помним забавные истории из детства, когда только появились первые машинки. Наши мамы не всегда удачно использовали функции нового электроприбора, и свитера пап превращались в маленькую одежку для младенцев.

Но технологии не стоят на месте, и производители изготавливают «умные стиральные машинки» с большим спектром действий. Теперь все могут выставлять температуру, режим, время смотря на сенсорные экраны, а не судорожно предугадывая кнопку. Тем не менее, есть некоторые привередливые вещи, которые могут полинять, сесть, разложиться по ниточкам. Но знали ли вы, что качество стирки зависит не только от дорогой фирмы прибора? Если нет, то самое время ознакомиться с нашим материалом. Сегодня мы рассмотрим интересные вопросы, подскажем актуальные лайфхаки, чтобы ваши вещи стали чистыми, душистыми и не потеряли внешний вид.

Содержание:

Как стирать правильно?

Какая ткань садится при стирке?

Как сделать, чтобы одежда села?

Как стирать вещи, чтобы они не сели?

В какой воде садятся вещи?

«Первая механическая стиральная машина создана в 1851 году в Америке. Это было ручное приспособление с ручкой, которую хозяйки крутили для стирки. Автоматические стиральные машинки привезены с Европы и Америки в СССР, в 1950 году. Заслуженные работники выстраивались в очередь за новинкой технологического прорыва. Некоторые выстаивали и получали стиральный прибор после 5 лет очередей, а многим он так и не достался за счет государства. Именно поэтому стирка руками остается актуальной у некоторых старичков, которые привыкли делать все самостоятельно. А нам, как молодому поколению, стоит знать секреты опрятного вида и долговечности вещей при помощи различных методов стирки»

Как стирать, чтобы не садились вещи и выглядели отлично?

Не будем тянуть резину и сразу приступим к обязательным рекомендациям перед стиркой вещей.

Итак, вы должны разделить процесс чистки одежды с помощью стиральной машины на 5 этапов:

Грязное белье перед стиркой. Купите в свой дом корзинку с дырочками, поставьте ее в ванной комнате, или, где она не будет привлекать внимание и выносить неприятные запахи. Дырочки в корзине для грязных вещей нужны для того чтобы пятна не пропитывались сыростью, не въедались еще больше.

Сортируйте одежду. Не закидывайте все подряд в один «прием». Надо разделять одежду на: черное, белое, цветное. Распределять по тканям. Слишком испачканные вещи загружать отдельно. Знать, какие материалы могут сильно полинять. Также, не рекомендуется стирать обувь без тряпочки внутри барабана. Позже объясним почему.

Не закидывайте все подряд в один «прием». Надо разделять одежду на: черное, белое, цветное. Распределять по тканям. Слишком испачканные вещи загружать отдельно. Знать, какие материалы могут сильно полинять. Также, не рекомендуется стирать обувь без тряпочки внутри барабана. Позже объясним почему. Проверка всего и всякого. Если не хотите сломать машинку или постирать телефон – проверяйте карманы. Не хочется ведь постирать деньги или паспорт, верно? Рекомендуем завязывать шнурки на обуви, застегивать молнии и оставлять пуговицы раскрытыми. Штаны выворачивайте наизнанку, а рубахи выпрямляйте.

Если не хотите сломать машинку или постирать телефон – проверяйте карманы. Не хочется ведь постирать деньги или паспорт, верно? Рекомендуем завязывать шнурки на обуви, застегивать молнии и оставлять пуговицы раскрытыми. Штаны выворачивайте наизнанку, а рубахи выпрямляйте. Закладывайте правильно. Самое главное правило – не забивать машинку. Переполненный барабан не выстирает одежду, как надо. Еще хуже – сломается. Запомните: хлопковой одеждой можно заполнять весь барабан, синтетической – наполовину, шерстью - на одну третью часть. Обращайте внимание на рекомендации производителя бренда одежды. На бирке всегда указывается температура, режим, время.

Выбирайте программу и мощность, исходя из информации на бирке. Если он не сохранился, то пользуйтесь нашим руководством:

Хлопковые и льняные – максимальная скорость вращения, температура 95*

Цветные вещи – в воде до 60*, отжим на любых оборотах.

Синтетика – температура не выше 50*, скорость отжима 800-900.

Шерсть, шелк – при температуре 40*, отжим на 600 оборотах.

Знаете, что вещи линяют – стирайте в воде до 30*.

Секретики:

Чтобы махровые халаты или чехлы на подушку вновь стали мягкими – добавьте немного соли на одежду, перед запуском стирки.

Перед стиркой опасных вещей (линяющих) смочите кусочек их ткани и потрите об белую марлю. Если цветного пятна не появиться – смело стирайте.

Какие ткани садятся после стирки

Начнем с того что все ткани садятся после стирки. Но некоторые совсем чуть-чуть, (например: синтетика), а потом опять растягиваются. А ткани:

Хлопок.

Сатин.

Лен.

При неправильной стирке сядут и вряд ли не станут прежними, хотя способы растянуть ткань - есть. Почему так происходит? В них содержится много натуральной нити, которой свойственно утягиваться при высоких температурах. Из ненатуральных тканей: коттоновые джинсы. Купили на один размер больше? – не беда, просто простирните их на высокой мощности и температуре от 50 градусов. Они сразу подойдут под ваши параметры.

Как стирать хб, что не села и, что делать, если это уже произошло:

Севший шерстяной свитер еще раз простирните в теплой воде. Возьмите шампунь или кондиционер для волос, постирайте. После повесть вещь, так чтобы она растянулась. Или положите на простыню в растянутом положении. Лен и хлопок замочите в холодной воде на 2-3 часа. Достаньте, слегка выжмите и повесьте на плечики. Желательно, чтобы сохла одежда в теплом и сухом месте. Купите паровой утяжек. Самый популярный метод в химчистках. Горячий пар распарит и вытянет вещь, а вы повесьте ее на плечики. Перекись водорода. 3 столовых ложек будет достаточно, чтобы ткани вещей восстановились, а пятна ушли с одежды. Или просто капните каплю перекиси на пятно. Оно однозначно выведется, а остальная одежда не пострадает в случаи чего.

Как стирать, чтобы села одежда?

Не самый актуальный вопрос, но встречается. Обычно такие методы используют, если не удержались и купили классную вещь, но она слишком большая. Переходите к лайфхакам, но не переборщите с усилиями, чтобы желанный свитер не стал одеждой для вашей собачки.

Чтобы хлопок сел:

Способ № 1: Постирайте его при 60* на средних оборотах сделайте отжим.

Способ № 2: Используйте контрастную температуру. Надо опустить вещь в кипяток, после того, как он слегка остынет, переместить одежду в ледяную воду. Перепад температуры – однозначно принесет результат.

Способ № 3: Сушите одежду на плечиках, в теплых и сухих местах.

Постирайте его при 60* на средних оборотах сделайте отжим. Используйте контрастную температуру. Надо опустить вещь в кипяток, после того, как он слегка остынет, переместить одежду в ледяную воду. Перепад температуры – однозначно принесет результат. Сушите одежду на плечиках, в теплых и сухих местах. Что сделать, чтобы трикотаж сел:

Способ № 1: Налейте горячую воду в тазик, поместите туда трикотажную вещь на 20-30 минут. Достаньте ее и засуньте в простынку, так уйдет лишняя влага. На сухой ткани разложите трикотажную одежду. Меняйте подстилку, пока ткань не высохнет полностью.

Способ № 2: Упростите жизнь и воспользуйтесь феном, он тоже влияет на размеры трикотажных вещей.

Налейте горячую воду в тазик, поместите туда трикотажную вещь на 20-30 минут. Достаньте ее и засуньте в простынку, так уйдет лишняя влага. На сухой ткани разложите трикотажную одежду. Меняйте подстилку, пока ткань не высохнет полностью. Упростите жизнь и воспользуйтесь феном, он тоже влияет на размеры трикотажных вещей. Что сделать, чтобы села шерсть:

Способ № 1: Ручная стирка с жидким мылом. Температура воды от 40 градусов.

Способ № 2: Стирка при 50-60 градусов в стиральной машинке, без отжима. После достаньте ее и полощите в холодной воде. Опять получается эффект контрастного душа. Также, предупреждаем, что со стиркой в стиралке стоит быть осторожным, неизвестно, какой точно она эффект выдаст и, как это отразится на одежде.

Способ № 3: Воспользуйтесь горчицей и ручным полосканием. Возьмите 2 ложки горчицы, добавьте в еле теплую воду. Дайте вещи полежать около 30 минут, а после хорошенько отожмите ее руками. А после вновь простирните с душистым стиральным порошком.

Ручная стирка с жидким мылом. Температура воды от 40 градусов. Стирка при 50-60 градусов в стиральной машинке, без отжима. После достаньте ее и полощите в холодной воде. Опять получается эффект контрастного душа. Также, предупреждаем, что со стиркой в стиралке стоит быть осторожным, неизвестно, какой точно она эффект выдаст и, как это отразится на одежде. Воспользуйтесь горчицей и ручным полосканием. Возьмите 2 ложки горчицы, добавьте в еле теплую воду. Дайте вещи полежать около 30 минут, а после хорошенько отожмите ее руками. А после вновь простирните с душистым стиральным порошком. Почему вискозу нельзя стирать?

Мягкая, удобная и дышащая ткань популярна среди детей и взрослых. Но является очень привередливой. В ее состав входит шерсть и натуральные нити. Поэтому, если не хотите испортить одежду, то соблюдайте 3 правила. Стирайте при температуре не выше 35 градусов. Поласкайте очень бережно и аккуратно, не мните, а делайте массажные движения. Сушите на простыне. Не придерживаясь этим пунктам, можно получить растянутую или наоборот маленькую одежку.

Как постирать, чтобы одежда не села

Главное в этом деле – доверять производителю. Кажется, что бирки на одежде только мешают и совсем не нужны? – это не так. На них находится вся подробная информация об особенности состава вещи. Указывается режим, мощность, температура. Обращайте на это внимание, и вы не допустите ошибок. Если уже случилось, то не паникуйте, есть возможность все исправить. Как именно это сделать с различным материалом, мы писали выше. А сейчас ознакомьтесь с «полезными полезностями»:

Кроссовки, ботинки, сапожки надо стирать только с тряпочкой. Достаньте из обуви все шнурки, иначе их зажует барабан. Положите 2-3 пары кроссовок в стиральную машину. Там же расположите 1-2 тряпки для пыли, пола. Так вы убьете сразу двух зайцев. Постираете кроссовки и тряпки, устраните шум электроприбора.

Мойте барабан содой. Машины, которые служат не первый год – изнашиваются. Сода очистит их от возможного налета, а одежда после мойки внутри станет бархатной и мягкой.

Гели и кондиционеры перелейте в красивые баночки для жидкого мыла. Это придаст эстетичный вид вашей ванной.

Не стирайте детскую одежду с большим количеством порошка, особенно если он дешевый. Это химические вещества,Юкоторые могут вызвать у детей аллергию кожи. Поэтому пользуйтесь детскими средствами или добавляйте порошки по минимуму.

Спортивные вещи стирайте отдельно от всего. Они простираются лучше и не испортят другую одежду. Поскольку, часто спортивные бренды выпускают очень яркую одежду, которой свойственно линять.

Благодарим за интерес к нашим статьям. Стирайте свои вещи правильно, руководствуясь нашим материалом. Тогда вы точно не допустите ошибок, а любимая одежда прослужит долгие годы.