Прыщи – неприятное творение на нашем лице. Влияние гормонов, еды или плохое качество жизни вызывает появление сыпи по всей голове. «Я перепробовала десятки средств и, кажется, нашла, как от них можно избавляться в домашних условиях» - часто моно увидеть подобную запись в интернете. Не думайте, что скупив все самые дорогие средства в аптеке, вы решите проблему. Акне – более масштабное и внутреннее заболевание, которое отражается на нас внешне.
Подростки, люди с проблемной кожей, со временем придумали «тысячу и одну» причину, почему возникают прыщи. По просторам интернета разбежались страшные мифы, а вместе с ними появились «супер средства». Но не все просто, как кажется. Если смешаете соду и лимон, сделаете масочку – не поможет. Поэтому, имея данную проблему, стоит подходить к ней с профильной стороны. То есть – обращаться к врачу. Дерматолог проведет диагностику кожи, выявит возможные причины, назначит специальные препараты. А результат будет зависеть от систематичности и постоянности приема лекарств, выполнения уходовых процедур.
Сегодня предлагаем раз и навсегда узнать ТОП-9 мифов о причинах возникновения, давки прыщей. В статье озвучим вопросы:
ТОП-9 распространенных мифов о прыщах.
- Стоит ли выдавливать прыщи?
- Можно ли давить гнойники?
- Почему нельзя давить прыщи?
- Как выглядит выдавленный прыщ?
Интересные факты:
-
- Почему акне не появляется на стопах, икрах, руках? – Все просто, угревая сыпь возникает на месте сальных желез. Они располагаются на подбородке, щеках, лбу.
- В 1970-х годах, люди массово стали стакиваться с проблемами прыщей. Заболевание проявлялось у каждого 5 молодого жителя СССР. Так на 1975 год от акне страдало подростковое поколение, а в 2000 годах процент перешел на лица взрослых. С 1970-х заболевание разошлось на 25% населения Российской Федерации. Сейчас процент увеличился, 80-100% подростков лечат угревую сыпь.
- Почему акне не появляется на стопах, икрах, руках? – Все просто, угревая сыпь возникает на месте сальных желез. Они располагаются на подбородке, щеках, лбу.
Прыщ созрел, 9 мифов про угри
Комплексы, плохое настроение, не опрятный внешний вид лица – главное дело прыщей. Но многие люди решили заниматься домашним самолечением. Стали себе врачами, поставив диагноз и назначив лечении. От советов подруги, друга, мамы, бабушки прыщей стало еще больше, чем было. Чтобы в очередной раз не напороться на чью-то «добрую» подсказку, давайте расставим все точки над И. Итак, перейдем к популярным мифам про угревую сыпь.
- Питание не влияет на появление угревой сыпи! Нет, это не правда. Врачи и ученные давно доказали, что сахар имеет значительное влияние на состояние нашей кожи. Если в крови есть избыток инсулина, вызванного сахаром, то готовьтесь к прыщавой атаке. Также, остригайтесь продуктов: газировка, шоколадные батончики, конфеты, пиво – у них повышенный гликемический индекс. Есть люди, которые не переносят молоко, а именно гормон, который находится в нем. Он вырабатывает появление сала на сальных железах, закупоривает поры черными точками, провоцирует прыщи.
- Курить, не курить, вот в чем вопрос. Употреблять табак конечно вредно, но он не вызывает появление угрей. А вот, имея прыщи и куря при этом – процесс заживления ранок, акне будет проходить медленнее, поскольку кожа курильщика регенирируется не быстро. Откажитесь от сигарет. Кожа станет выглядеть намного чище, а прыщи заживать быстрее.
- Не пользуемся косметикой ни в коем случаи. Так думают многие девушки, хотя все равно пытаются скрыть акне за дешевыми средствами. Но тут тоже есть секрет. Использовать косметику можно. Она не должна иметь в своем составе спирт (раздражает и высушивает кожу) и масла (забивают поры, не дают дышать). Ищите правильный состав уходовых средств? – обратите внимание на алоэ, ретинолы, пиптид 10. Составляющие помогут улучшить качество кожи.
- Загар убирает прыщи. Это тоже миф, но есть доля правды. Летнее солнце подсушивает кожу человека, сальные железы стягиваются, а поры не забиваются. Действия ультрафиолета в специальных приборах усиливает выработки сала железами. Не ищите загар зимой, дождитесь лета.
- Во всем виноват стресс. Поспорить с утверждением трудно, но если у вас никогда не было проблем с кожей, то на фоне стресса они не появятся. Однако существующие акне может усугубиться. Процесс заживления будет проходить медленнее.
- Умывайтесь все время, всегда, постоянно. Нет, такой метод точно не поможет. Угри и чернее точки вызваны закупоркой сальных желез, но не грязью. Особо сильное трение лица будет раздражать, и травмировать кожу. Выбирать «умывалку» надо без сульфатов, с мягким эффектом от натуральных веществ.
- Сода, перекись водорода, зубная паста – намазал и прыщи ушли. Такой схемы крайне не рекомендуется придерживаться. Средства высушат прыщи, но из-за сильного действия будут раздражать и вызывать покраснение, новую сыпь. Перекись бензолина – лучше решит проблему, повлияет на устранение акне в комплексном лечении.
- Давить прыщи можно, они быстрее пропадут. Ошибочное мнение многих людей. Неправильно выдавленный прыщ, повредит фолликулы и усилит воспаление. Но можно воспользоваться зубной нитью, скосить гнойную основу и обработать место поражения антисептиком. Конечно, при срочных обстоятельствах.
- Огурцы спасут мир. Девушки часто делают маску из огурцов, в надежде избавиться от прыщей и очистить кожу. Тут тоже есть правдивый момент. Огурец выделяет сок, который делает лицо мягче, способствует устранению покраснений. Но на новообразование они никак не влияют. Проще просто не трогать руками большие и маленькие гнойники, со временем сами пропадут.
Надо ли давить прыщи?
Со старта, рекомендуем не делать этого. Большинство не знает, что прыщи способны убить человека. К сожалению это так, по словам эксперта Эльмиры Дзыбовой. Дерматолог объясняет, что область между носом и подбородком имеет сосуды, связанные с головным мозгом. Выдавив прыщ неправильно, гной не полностью выйдет, а пойдет по крови к мозгу. Это вызовет инфекцию, случится заражение крови. Известны случаи, когда пациенты давили прыщи над губой, и случалось заражение = менингит, а как следствие – смерть.
Почему нельзя давить угри?
- Выдавив один прыщ – ждите еще 5. Кожа покраснеет, гной не выйдет полностью и «испорченный прыщ» воспалится еще 10 раз, к нему добавится еще 5 таких же. Вы давите прыщи в любом удобном месте, грязными руками, с сильным нажатием – так делать нельзя. Рана, которая образуется на лице, станет отличным местом для привлечения микробов. Внутренняя инфекция разнесется по всем сосудам, получится целая угревая атака.
- Рубцы, раны, шрамы. Эстетическое состояние лица пострадает в миг. Есть люди, которые при нервных ситуациях начинают дико ковырять лицо. Один прыщ заживает больше месяца, а после него остается след в виде пятна. Поэтому не стоит так делать, если не хотите заработать новых комплексов и с десяток прыщей новичков.
Что будет, если не выдавить прыщ, как он выглядит?
Будет отлично! Не выдавленный прыщ имеет не очень красивый вид, но по крайней мере быстро пропадет и не вызовет еще 5 своих «друзей». Есть 2 вида прыщей: внутренние и внешние. Внутренние опасны, проходят дольше – их трогать категорически запрещено. Подождите 3-5 дней, он обязательно пропадет. Вешние, также не желательно давить. Сначала это мелкая красная точка, на следующий день или через день - появляется гной. Переждите еще денек, он сам исчезнет, отсохнет и отпадет.
За сколько дней проходят прыщи?
Вопрос частый, но индивидуальный. В среднем, не трогая прыщ, он пройдет за 3 – 5 дней, если у вас нет серьезного акне заболевания и это единичный случай. Но если руки потянутся к нему, то рана может заживать неделю, две, месяц. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не давить угри, а в случаи масштабных высыпаний обращаться к дерматологу.