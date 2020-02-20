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20 февраля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

стоит ли выдавливать прыщи, фото: pixabay.com

Прыщи – неприятное творение на нашем лице. Влияние гормонов, еды или плохое качество жизни вызывает появление сыпи по всей голове. «Я перепробовала десятки средств и, кажется, нашла, как от них можно избавляться в домашних условиях» - часто моно увидеть подобную запись в интернете. Не думайте, что скупив все самые дорогие средства в аптеке, вы решите проблему. Акне – более масштабное и внутреннее заболевание, которое отражается на нас внешне.

Подростки, люди с проблемной кожей, со временем придумали «тысячу и одну» причину, почему возникают прыщи. По просторам интернета разбежались страшные мифы, а вместе с ними появились «супер средства». Но не все просто, как кажется. Если смешаете соду и лимон, сделаете масочку – не поможет. Поэтому, имея данную проблему, стоит подходить к ней с профильной стороны. То есть – обращаться к врачу. Дерматолог проведет диагностику кожи, выявит возможные причины, назначит специальные препараты. А результат будет зависеть от систематичности и постоянности приема лекарств, выполнения уходовых процедур.

Сегодня предлагаем раз и навсегда узнать ТОП-9 мифов о причинах возникновения, давки прыщей. В статье озвучим вопросы:

ТОП-9 распространенных мифов о прыщах.

Стоит ли выдавливать прыщи?

Можно ли давить гнойники?

Почему нельзя давить прыщи?

Как выглядит выдавленный прыщ?

Интересные факты:

Почему акне не появляется на стопах, икрах, руках? – Все просто, угревая сыпь возникает на месте сальных желез. Они располагаются на подбородке, щеках, лбу. В 1970-х годах, люди массово стали стакиваться с проблемами прыщей. Заболевание проявлялось у каждого 5 молодого жителя СССР. Так на 1975 год от акне страдало подростковое поколение, а в 2000 годах процент перешел на лица взрослых. С 1970-х заболевание разошлось на 25% населения Российской Федерации. Сейчас процент увеличился, 80-100% подростков лечат угревую сыпь.



Прыщ созрел, 9 мифов про угри

Комплексы, плохое настроение, не опрятный внешний вид лица – главное дело прыщей. Но многие люди решили заниматься домашним самолечением. Стали себе врачами, поставив диагноз и назначив лечении. От советов подруги, друга, мамы, бабушки прыщей стало еще больше, чем было. Чтобы в очередной раз не напороться на чью-то «добрую» подсказку, давайте расставим все точки над И. Итак, перейдем к популярным мифам про угревую сыпь.

Питание не влияет на появление угревой сыпи! Нет, это не правда. Врачи и ученные давно доказали, что сахар имеет значительное влияние на состояние нашей кожи. Если в крови есть избыток инсулина, вызванного сахаром, то готовьтесь к прыщавой атаке. Также, остригайтесь продуктов: газировка, шоколадные батончики, конфеты, пиво – у них повышенный гликемический индекс. Есть люди, которые не переносят молоко, а именно гормон, который находится в нем. Он вырабатывает появление сала на сальных железах, закупоривает поры черными точками, провоцирует прыщи. Курить, не курить, вот в чем вопрос. Употреблять табак конечно вредно, но он не вызывает появление угрей. А вот, имея прыщи и куря при этом – процесс заживления ранок, акне будет проходить медленнее, поскольку кожа курильщика регенирируется не быстро. Откажитесь от сигарет. Кожа станет выглядеть намного чище, а прыщи заживать быстрее. Не пользуемся косметикой ни в коем случаи. Так думают многие девушки, хотя все равно пытаются скрыть акне за дешевыми средствами. Но тут тоже есть секрет. Использовать косметику можно. Она не должна иметь в своем составе спирт (раздражает и высушивает кожу) и масла (забивают поры, не дают дышать). Ищите правильный состав уходовых средств? – обратите внимание на алоэ, ретинолы, пиптид 10. Составляющие помогут улучшить качество кожи. Загар убирает прыщи. Это тоже миф, но есть доля правды. Летнее солнце подсушивает кожу человека, сальные железы стягиваются, а поры не забиваются. Действия ультрафиолета в специальных приборах усиливает выработки сала железами. Не ищите загар зимой, дождитесь лета. Во всем виноват стресс. Поспорить с утверждением трудно, но если у вас никогда не было проблем с кожей, то на фоне стресса они не появятся. Однако существующие акне может усугубиться. Процесс заживления будет проходить медленнее. Умывайтесь все время, всегда, постоянно. Нет, такой метод точно не поможет. Угри и чернее точки вызваны закупоркой сальных желез, но не грязью. Особо сильное трение лица будет раздражать, и травмировать кожу. Выбирать «умывалку» надо без сульфатов, с мягким эффектом от натуральных веществ. Сода, перекись водорода, зубная паста – намазал и прыщи ушли. Такой схемы крайне не рекомендуется придерживаться. Средства высушат прыщи, но из-за сильного действия будут раздражать и вызывать покраснение, новую сыпь. Перекись бензолина – лучше решит проблему, повлияет на устранение акне в комплексном лечении. Давить прыщи можно, они быстрее пропадут. Ошибочное мнение многих людей. Неправильно выдавленный прыщ, повредит фолликулы и усилит воспаление. Но можно воспользоваться зубной нитью, скосить гнойную основу и обработать место поражения антисептиком. Конечно, при срочных обстоятельствах. Огурцы спасут мир. Девушки часто делают маску из огурцов, в надежде избавиться от прыщей и очистить кожу. Тут тоже есть правдивый момент. Огурец выделяет сок, который делает лицо мягче, способствует устранению покраснений. Но на новообразование они никак не влияют. Проще просто не трогать руками большие и маленькие гнойники, со временем сами пропадут.

Надо ли давить прыщи?

Со старта, рекомендуем не делать этого. Большинство не знает, что прыщи способны убить человека. К сожалению это так, по словам эксперта Эльмиры Дзыбовой. Дерматолог объясняет, что область между носом и подбородком имеет сосуды, связанные с головным мозгом. Выдавив прыщ неправильно, гной не полностью выйдет, а пойдет по крови к мозгу. Это вызовет инфекцию, случится заражение крови. Известны случаи, когда пациенты давили прыщи над губой, и случалось заражение = менингит, а как следствие – смерть.

Почему нельзя давить угри?

Выдавив один прыщ – ждите еще 5. Кожа покраснеет, гной не выйдет полностью и «испорченный прыщ» воспалится еще 10 раз, к нему добавится еще 5 таких же. Вы давите прыщи в любом удобном месте, грязными руками, с сильным нажатием – так делать нельзя. Рана, которая образуется на лице, станет отличным местом для привлечения микробов. Внутренняя инфекция разнесется по всем сосудам, получится целая угревая атака. Рубцы, раны, шрамы. Эстетическое состояние лица пострадает в миг. Есть люди, которые при нервных ситуациях начинают дико ковырять лицо. Один прыщ заживает больше месяца, а после него остается след в виде пятна. Поэтому не стоит так делать, если не хотите заработать новых комплексов и с десяток прыщей новичков.

Что будет, если не выдавить прыщ, как он выглядит?

Будет отлично! Не выдавленный прыщ имеет не очень красивый вид, но по крайней мере быстро пропадет и не вызовет еще 5 своих «друзей». Есть 2 вида прыщей: внутренние и внешние. Внутренние опасны, проходят дольше – их трогать категорически запрещено. Подождите 3-5 дней, он обязательно пропадет. Вешние, также не желательно давить. Сначала это мелкая красная точка, на следующий день или через день - появляется гной. Переждите еще денек, он сам исчезнет, отсохнет и отпадет.

За сколько дней проходят прыщи?

Вопрос частый, но индивидуальный. В среднем, не трогая прыщ, он пройдет за 3 – 5 дней, если у вас нет серьезного акне заболевания и это единичный случай. Но если руки потянутся к нему, то рана может заживать неделю, две, месяц. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не давить угри, а в случаи масштабных высыпаний обращаться к дерматологу.