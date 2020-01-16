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16 января 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

родинка,pixabay.com

В мире не существует людей, которые не имеют хотя бы одной родинки на своем теле.

Единственное, статистика гласит, что у негроидного населения – родинок намного меньше, чем у белых людей. Родинка – пигментированное образование. Оно может быть врожденным и приобретенным. Отличается между собой по цвету, размеру. Со временем образование может становиться больше, выпуклее или наоборот – пропадать. Так часто происходит у детей, которые рождаются с родимыми пятнами – детишки растут, а пятно исчезает.

У кого-то родинок больше, у кого-то меньше, но самое опасное и неприятное – это травматизм. Травмируя пятно, из него может пойти сильное кровотечение. Более того, постоянный травматизм родинки, возможно, приведет к развитию различных заболеваний. Чаще всего они опасные для жизни человека. Такое утверждение является спорным. Многие ученые и врачи до сих пор спорят о том, насколько родимые образования могут повлиять на организм.

Чтобы разобраться в этой теме более подробно, мы составили ряд вопросов.

Надулась родинка, что это может значить?

Под родинкой шишка, какие симптомы и заболевания могут возникнуть?

Нехорошие родинки – это какие?

Что делать если лопнула родинка?

Родинка набухла и чешется, о чем говорит данный симптом?

Если вы заметили у себя симптомы из серии наших вопросов – не стоит паниковать. Воспользуйтесь предоставленной информацией в данной статье и обязательно обратитесь к врачу!

Почему родинка кровоточит/болит/надулась/опухла?

Причин кровотечения из родинок можно выделить большое количество. Поскольку каждый надрыв родимого образования – это следствие бытовой травмы. Если вы человек, который имеет достаточное количество выпуклых новообразований, вам стоит быть внимательным. В быту причины могут крыться в простых действиях, например:

Нижние белье женщины зацепилось или сильно прижало родинку. Растерлась вследствие сжатого ремня, воротника на вашей коже. Дети любят изучать себя. При виде родинки малыш может начать ковырять ее. Как последствие – кровотечение и сковырнутое пятнышко. Поранились бритвой, ножом, ножницами, станком. Травма во время работы со стройматериалами.

Причина выяснилась? Родинка, как и наша кожа, при ее травматизме будет извергать кровь, болеть, щипать и опухать. Вспомните, когда вы упали на коленку – у вас пошла кровь и забитый участок болел. Так же реагируют и родинки.

Если травма носит характер механического повреждения – пугаться нечего. Достаточно будет обработать ранку и заклеить ее пластырем. Так, корка сможет образоваться и вернуть родинку на место. Но не откладывайте прием к врачу, в случае, когда она долго не заживает и продолжительно болит. Это могут быть симптомы серьезных болезней.

Опухла родинка и болит, что делать и какие причины?

С механическими травмами разобрались. Но что предпринимать, если родинка заболела просто так? Ответ очевиден – идти к профильному врачу. Это может быть дерматолог или онколог. Перед походом к специалисту, вы можете пронаблюдать следующие симптомы:

Видоизменение родинки. Она может набухнуть, стать мягче или тверже прежнего. Может измениться форма, цвет и размер пятна. Приобрести выпуклость или бугристость на своей поверхности. Цвет станет более ярким и приобретет неравномерное окрашивание. Другими словами, ваша родинка выйдет за пределы своих границ. Появиться зуд и жжение. Такой симптом может быть, как последствие к заживлению, так и развитием любого заболевания. Около родинки появилось еще одно новообразование, которое долго не сходит. Окружность приобрела красного и воспаленного вида. Родинки, которые в течение месяца меняют свой вид – так же гласят, что у человека есть проблемы. Вокруг родинки образовалось сыпь или новые родинки в большом количестве.

Выявив подобные симптомы, пройдя осмотр у врача – он назначит необходимые анализы. Расскажет, какого характера приобрело повреждение, и что следуют сделать. Назначит лечение и проведет диагностику благодаря анализам и внешнему виду раны.

Хорошие и плохие родинки

Многих людей волнует, что на их теле много родинок. Они задаются вопросом, насколько это может быть опасно и что это вообще значит. Но специалисты утверждают, что большое количество родинок не может описываться, как «хорошо» и «плохо». Так же, количество родинок может передаваться по наследственности. А люди, которые любят полежать под солнышком – подвергают свою кожу к образованию пигментных пятен или родинок. Большее число родинок на нашем теле, являются приобретенными.

Врачи-онкологи оговаривают, что возникновение или повреждение плоской родинки – не самое страшное. Не обязательно обращаться к специалистам сразу. Поврежденную родинку – обработайте, новой – порадуйтесь. Но в случае, если кровоточит, болит и повреждена выпуклая большая родинка – бегите к врачу. Она носит более острый воспалительный характер. И есть не самым приятным образованием на вашем теле. От которого большинство людей избавляются.

Так же, после ранения родимого пятнышка, стоит ограничить себя от воздействия ультрафиолета. Он очень негативно влияет на нашу кожу, а тем более травмированный участок.

Стоит обращать внимание на цвет родинки, чем он темнее – тем больше опасности. Имея плоскую родинку – она должна оставаться такой всегда. Как только на ней появляется бугристость или увеличение размеров – необходим врач.

Припухла родинка и поменяла цвет, как выглядит нехорошее новообразование?

Меланома – заболевание кожи, которое выглядит, как родинка. Она является злокачественной опухолью и возникает из-за клеток пигмента меланина. К сожалению, меланома обладает свойством быстро расти и поражать человеческий организм.

Выглядит она не менее приятно, чем о ней можно рассказать. Более того, ее не сразу можно определить, особенно если человек невнимательно относиться к своему здоровью. У всех людей может образоваться меланома, но у кого-то шанс заболеть меньше, у кого-то больше.

Определяется она по своим видовым характеристикам.

Пятно или выпуклая родинка имеет размер более 1 см. Образование будет развиваться от коричневого до черного цвета. Пятно или родинка активно растут. Самые большие меланомы могут достигать 20 и больше сантиметров на любом участке тела. Со временем у родинки происходит асимметрия, и она выходит за свои границы. Имеет очень мягкую или твердую структуру. Дотрагиваясь до пораженного места, ощущаются боли. Кровоточит, жжет и с места родинки выпадают волосы.

Самое страшное заболевание, симптомом которого стало воспаление родинки это – РАК. Поставить подобный диагноз может только врач онколог, после сдачи определенных анализов. Самое главное во время начать лечение и верить в его успех.

Помните! Нет ничего важнее нашего здоровья. Любые отклонения, будь они внешние или внутренние – требуют исследование, а если понадобится – лечения. Важно изучать и беречь себя на протяжении жизни. Так, будет возможность избежать множества заболеваний и быть уверенным в завтрашнем дне. Не откладывайте свое здоровье «на потом», занимайтесь им каждый день. Улучшайте качество своей жизни и жизни окружающих!