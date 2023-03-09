Не стойте ближе 0,5 метра к мироволновке

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Иван Карасёв, онколог, кандидат медицинских наук, рассказал «Известиям» о влиянии разнообразной электроники на развитие рака.



Карасёв отметил, что микроволновые печи для большинства не представляют опасности и провоцируют рак только в редких случаях, когда к этому есть дополнительная предрасположенность у самого человека. Главное - использовать микроволновку правильно и не стоять к ней ближе, чем в полуметре, когда та работает. Но чтобы получить заметное облучение, нужно находиться у микроволновки часами и ежедневно. Безопасной печь считается, если утечка излучения не превышает 50 Вт/м². Это должно быть написано в инструкции.



О смартфонах больше рассказал техноблогер Павел Трухачёв. В исследованиях, которые изучил блогер, вред от излучения смартфона не считают опасным, так как оно минимально. Смартфон больше влияет на сон из-за усиления перевозбуждения нервной системы. Поэтому рекомендуют не пользоваться телефоном хотя бы за час до сна.



Зрение смартфон может подпортить, только если использовать высокую яркость и держать экран очень близко к лицу. А вот детям до трёх лет смартфоны показывать не рекомендуют не только офтальмологи, но и неврологи, а также психологи.