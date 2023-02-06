Нейросеть индивидуально подскажет, как продлить жизнь

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 февраля 2023, 20:18

Давно известно, что людям полезно иметь хобби, потому что это может положительно повлиять как на их физическое, так и ментальное здоровье, и даже улучшить социальные навыки. А недавно учёные изобрели нейросеть, которая будет подсказывать людям, как скрасить досуг, чтобы замедлить старение.



Психологи провели большое исследование, выделив 13 «личностных ресурсов», ускоряющих или замедляющих старение. Среди них чувство юмора, любовь к спорту, природе, порядку, творчеству и т. д.



Всего учёные опросили 1,5 тыс. человек разного пола, изучая как их физические, так и ментальные особенности. На основе этих данных создана нейросеть, которая подскажет, какие занятия и привычки прямо сейчас ускоряют старение человека, и на какие хобби это можно заменить.



Согласно результатам, мужчинам больше подойдёт спорт и творчество, а женщинам полезнее заниматься рукоделием и эмоционально вкладываться в быт и заботу о ком-то или чём-то. Но бывают и исключения, поэтому опираться нужно только на прогнозы, предложенные нейросетью.



Результаты исследования планируется использовать для улучшения социальной жизни граждан, поэтому всю работу поддержал Российский научный фонд.