Онколог Доронин рекомендовал не класть смартфоны рядом с кроватью

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19 января 2023, 17:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

По мнению врача-онколога Леонида Доронина, если класть смартфоны рядом с кроватью, можно получить проблемы со сном. Эксперт рассказал об исследовании, опубликованном на сайте Android Authority.

В нём говорится, что привычка оставлять телефон у кровати может негативно повлиять на качество сна. Он становится коротким, неглубоким и сопровождается периодическими пробуждениями. Утром после такого «отдыха» человек чувствует себя разбитым и лишённым сил.

Почти половина опрошенных рассказали, что у них имеется привычка класть смартфон рядом с кроватью на целую ночь. Доронин же рекомендует от этой привычки полностью отказаться. Он призывает убирать телефоны в другие комнаты или откладывать их как можно дальше от места сна. В этом случае, качество сна может нормализоваться уже через месяц.