Врач Серебренникова: детям нельзя курить электронные сигареты, они пагубно влияют на развитие головного мозга

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18 января 2023, 17:58 Источник: Известия

Nikolay Gyngazov/Russian Look

Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о том, как курение электронных сигарет или вейпов влияет на организм. По словам специалиста, вредная привычка пагубно отразится на развитии головного мозга детей. Более того, данные устройства опасны и для пассивных курильщиков.

Эксперт сообщила, что по данным ВОЗ, продукты, которые выделяются при курении электронных сигарет, содержат, как правило, никотин и многие другие вредные вещества. «Они не могут не наносить вред как курильщику, так и тем, кто вдыхает попадающие в воздух аэрозоли. Установлено, что некоторые якобы безникотиновые изделия на самом деле содержат никотин», — сказала Серебренникова.

При этом врач отметила, что курение вейпов плохо влияет на развитие мозга детей. Подростки нередко потом сталкиваются с тревожным расстройством.

«Были исследования, в которых утверждалось, что у детей, находящихся непосредственно рядом с потребителем электронных сигарет, может повышаться уровень тревожности, снижаться способность к обучению», — рассказала Серебренникова.